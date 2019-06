GameStop listet offenbar kurz vor der E3 über 20 neue Switch-Spiele

Nintendo nimmt, wie schon in den Jahren zuvor, nicht direkt an der E3 in Los Angeles teil. Dafür gibt es im gleichen Zeitraum eine eigene Nintendo Direct-Show, in der neue Spiele und Updates angekündigt werden. Der bekannte Nintendo-Leaker Sabi will nun erfahren haben, dass der Händler GameStop über 20 unangekündigte Titel für die Switch gelistet hat (via Wccftech).

So kurz vor der E3 2019 liegt damit die Vermutung nahe, dass diese Spiele während der entsprechenden Direct vorgestellt werden. Genaue Bezeichnungen oder Hinweise liefern die veröffentlichten Bilder leider nicht. Stattdessen sind vor allem Platzhalter zu sehen. So ist beispielsweise bei allen Einträgen noch der 31. Dezember als Release-Datum angegeben. Die Abkürzung "SKU" steht für "Stock Keeping Units".

Gamestop adds about 21 new NSW Stock Keeping Units (NSW). All games, no consoles. If I had to guess, the 200$ game is probably some sort of bundle or premium edition. Will post more images. pic.twitter.com/y3xxTyOhEc