Nintendo Direct - Alle Ankündigungen im Überblick

Ein wenig überraschend fand heute eine weitere Nintendo Direct statt, in der zum Ende des Jahres nochmal den "kleinen" Spielen für die Nintendo Switch eine Bühne geboten wurde. In 15 Minuten gab es allerhand Indies zu sehen, von denen ihr einige sogar ab sofort spielen könnt.

Damit ihr alle Games im Blick habt, findet ihr nachfolgend eine Zusammenfassung der Ankündigungen. Die Highlights der Direct stellen wir euch zudem kurz vor.

Die Highlights der Nintendo Direct

Spelunky 2

Genre: Roguelike

Roguelike Release: Sommer 2021

Darum geht's: Spelunky 2 ist die direkte Fortsetzung des Roguelikes Spelunky aus dem Jahr 2013. Erneut erkundet ihr tiefe Höhlen, überwindet Fallen & Monster und hebt Schätze - diesmal allerdings in der Rolle von Ana Spelunky. Wie im ersten Spelunky sind die Level zufallsgeneriert. Zum zerstörbaren Terrain kommt in Spelunky 2 eine neue Flüssigkeits-Physik, die zum Beispiel Wasser und Lava dynamisch berechnet.

Mehr zu Spelunky 2 lest ihr im GamePro-Test:

Among Us

Genre: Party-Spiel

Party-Spiel Release: heute Abend

heute Abend Crossplay: ja

Darum geht's: Among Us ist das Partyspiel des Jahres und kommt jetzt auch auf die Nintendo Switch. Among Us funktioniert wie das beliebte Partyspiel Werwolf: Hier müssen die Spieler die Systeme einer Raumstation reparieren, allerdings befindet sich ein Mörder unter ihnen. In hitzigen Diskussionen suchen die Spieler nach Hinweisen, um den Betrüger zu entlarven - dieser selbst muss taktisch klug handeln und probieren, seine Mitspieler hinters Licht zu führen.

Nintendo Direct Mini: Diese Spiele wurden gezeigt

Fisti-Fluffs - Ein Action-Brawler mit Katzen in der Hauptrolle, in dem ihr euch auch online auf die Pfote hauen könnt. Release: Q1 2021.

Ein Action-Brawler mit Katzen in der Hauptrolle, in dem ihr euch auch online auf die Pfote hauen könnt. Release: Q1 2021. Very Very Valet - Im Couch-Koop müsst ihr laut Nintendo eine "Autoparkkrise" abwenden. Release ist Anfang 2021.

Im Couch-Koop müsst ihr laut Nintendo eine "Autoparkkrise" abwenden. Release ist Anfang 2021. Tunche - 2D-Sidescroller-Action, die im März 2021 erscheint.

- 2D-Sidescroller-Action, die im März 2021 erscheint. Cyber Shadow - Ein Ninja-Action-Plattformer, der am 26. Januar auf die Switch kommt.

- Ein Ninja-Action-Plattformer, der am 26. Januar auf die Switch kommt. Calico - Lebenssimulation mit Katzen - vielen Katzen, die bereits heute im Laufe des Tages erscheint.

- Lebenssimulation mit Katzen - vielen Katzen, die bereits heute im Laufe des Tages erscheint. Alba - Das neue Spiel der Monument Valley-Macher kommt im Frühjahr 2021 auf die Switch.

- Das neue Spiel der Monument Valley-Macher kommt im Frühjahr 2021 auf die Switch. Gnosia - Neue Visual Novel für die Switch, in der sich eine Crew im Weltall gegen eine außerirdische Lebensform verteidigen muss. Release: Q1 2021

- Neue Visual Novel für die Switch, in der sich eine Crew im Weltall gegen eine außerirdische Lebensform verteidigen muss. Release: Q1 2021 Happy Game heißt das neue Horrorspiel von Amnita Design, in dem es um einen kleine jungen geht, der seinen schlimmsten Albtraum erlebt. Release ist im Frühjahr 2021

heißt das neue Horrorspiel von Amnita Design, in dem es um einen kleine jungen geht, der seinen schlimmsten Albtraum erlebt. Release ist im Frühjahr 2021 Super Meat Boy erscheint jetzt auch am 23. Dezember für die Switch.

erscheint jetzt auch am 23. Dezember für die Switch. Grindstone kommt ebenfalls schon heute auf die Hybridkonsole

kommt ebenfalls schon heute auf die Hybridkonsole When the Past was Around erscheint auch bereits heute

erscheint auch bereits heute Kosmokrats kommt früh im kommenden Jahr auf die Switch

kommt früh im kommenden Jahr auf die Switch Hoa - Der Plattformer kommt im April 2021 auf die Switch

- Der Plattformer kommt im April 2021 auf die Switch Hazel Sky bekommen wir im März 2021 auf die Konsole

bekommen wir im März 2021 auf die Konsole Trash Sailors dürfen wir ab Frühling 2021 spielen

dürfen wir ab Frühling 2021 spielen Finding Paradise erscheint ebenfalls im Frühling 2021

Ihr wollt die Nintendo Direct nachholen, dann könnt ihr das auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo:

Welche Ankündigung der Nintendo Direct war euer Highlight?