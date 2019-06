Nintendo wird auch in diesem Jahr während der E3 einen Nintendo Direct-Stream machen, in dem neue Spiele gezeigt und bereits bekannte, aber noch nicht veröffentlichte Titel vorgestellt werden.

Und einer neuen Info im Netz zufolge wird die E3-Direct auch entsprechend lang sein. Twitter-Nutzer PeekyBird! zufolge, der sich in der Vergangenheit als recht vertrauenswürdige Nintendo-Quelle herausgestellt hat, soll die Direct ungefähr 45 Minuten dauern.

Nintendo Direct E3 2019 runtime is expected to be around 45 minutes.