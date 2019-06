Pokémon Schwert & Schild: Alle Highlights aus der Direct im Überblick

Wer auf neue Infos zu Pokémon Schwert & Schild wartet, braucht die E3 gar nicht. Denn Nintendo spendiert Fans schon heute eine Nintendo Direct. die ausschließlich den Taschenmonstern gewidmet ist.

Alle Highlights der Pokémon Direct: Was gibt es neues zu Pokémon Schwert & Schild?

Releasetermin steht fest

Wann erscheint Pokémon Schild & Schwert? Am 15. November 2019 geht es los, dann erscheinen die beiden Editionen das Spiels parallel.

Dynamax-Feature: Pokémon können zu Giganten werden

Riesenwuchs auf Knopfdruck: Mit einer neuen Gameplay-Mechanik können wir uns in den Kämpfen dazu entscheiden, einmal pro Auseinandersetzung in den Dynamax-Modus zu schalten. Das führt dazu, dass unsere Pokémon rot aufleuchten und zu riesiger Größe anwachsen.

Die Pokémon sind dann auch stärker und teilen mehr aus. Danach schrumpfen sie aber wieder auf normale Größe. Es gehört also die nötige Portion Taktik dazu, den richtigen Zeitpunkt abzupassen.

Wild Area: Pokémon Schwert & Schild hat eine Open World

Endlich eine offene Spielwelt? Zwischen den einzelnen Städten der Spielwelt, gibt es keine vorgefertigten Routen mehr, sondern weitläufige Areale. Die können wir frei erkunden und dabei Pokémon begegnen. Je nach Wetterlage tauchen bestimmte Taschenmonster auf, die dann auch beim Erkunden sichtbar ist.

Hohes Gras gibt es aber weiterhin und dort wissen wir nicht, auf welches Pokémon wir treffen. Es ist also ein bisschen Tradition und ein bisschen Let's Go im Spiel.

Und ganz besonders wichtig: Wir können die Kamera frei bewegen!

Raid-Kämpfe im Koop: Das neue Multiplayer-Feature von Pokémon!

Vier Freunde müsst ihr sein: Das Dynamax-System wird nicht nur in normalen Kämpfen angewandt. Wer will, darf auch Jagd auf die Giganten machen. Dafür müssen wir uns aber mit drei anderen Spielern zusammenschließen, um geschlossen gegen die Dynamax-Pokémon anzutreten.

Am Ende verdienen wir uns die Chance, die riesigen Pokémon einzufangen.

Pokémon Schwert & Schild: Legendäre Pokémon enthüllt

Zwei neue Legendäre Pokémon: Das Logo hatte es ja schon angedeutet, jetzt ist es offiziell. Die legendären Pokémon von Pokémon Schwert und Schild sind zwei Wölfe, die jeweils ein Schild (Zamazenta) oder ein Schwert (Zacian) tragen.

Hier erfahrt ihr mehr zum legendären Duo: Das sind die legendären Pokémon der Galar-Region

Hallo, Zacian!

Hallo, Zamazenta!

Die Pokémon Direct im GamePro-Liveticker - Alle Infos auf einem Blick

Seid live dabei: Und weil wir wollen, dass ihr alle Infos sofort bekommen, könnt ihr diesen Liveticker verfolgen. Hier begleiten wir den kompletten Stream und halten alle Ankündigungen und Neuerungen für euch fest - ganz übersichtlich mit einer Zeitangabe.

Um 15:00 Uhr deutscher Zeit geht es los!

Kleiner Hinweis: Dieser Artikel aktualisiert sich leider nicht automatisch. Ihr müsst also regelmäßig auf die F5-Taste drücken, um den aktuellsten Status einzuholen. Wir arbeiten daran, dass dies irgendwann automatisiert wird!

Hier habt ihr den Livestream zum Mitschauen:

Ab hier startet der Ticker!

15:17 - Vielen Dank für's Einschalten! In diesem Artikel werden jetzt die Highlights der Pokémon Direct aufgelistet.

15:17 - Pokémon Schwert & Schild wirken wie das Pokémon-RPG, auf das Spieler schon seit Jahren warten. Vor allem die weitläufige Wild Area klingt vielversprechend!

15:16 - Das war viel auf einmal. Aber die wichtigsten Fragen sind geklärt. Ich mag die Idee mit den Raids, etwas Multiplayer schadet nie. Hoffentlich fügen sich die Kämpfe aber auch angenehm in den Rest ein!

RELEASE-TERMIN 15. November 2019

15:15 - Das war's! Mehr Infos gibt es später.

15:15 - Das sind doch einfach nur Dark Souls-Boss!

15:15 - Es sind Wölfe! Mit Schwert und Schild! Wie das Logo schon verraten hat.

15:15 - Die legendären Pokémon sind da!

15:14 - Eine letzte Sache noch!

15:13 - Endlich finden Arena-Kämpfe auch wirklich IN Arenen statt.

15:12 - Hop, unser Rivale, sieht ziemlich sympathisch aus, ehrlich gesagt. Wollen wir nicht einfach Freunde sein?

15:11 - Die Max-Raid-Battles lassen sich online mit anderen Spielern angehen. Hoffentlich halten das die Server aus.

15:10 - OMG, es gibt sogar Raids! Gemeinsam mit vier anderen Spielern müssen wir zusammenarbeiten um Dynamax-Pokémon zu bekämpfen und einzufangen. Nur echt mit einem riesigen Pokéball.

15:09 - Dynamax-Pokémon sind nicht nur größer sondern auch stärker. Aber sie können nur einmal pro Kampf wachsen. Klingt nach einer Art Limit Break!

15:09 - Endlich mehr zum Riesenwuchs der Pokémon. // Dynamax!

15:08 - Die Wild Area sieht ziemlich nach Open World aus! Und dort erscheinen die Pokémon auf der Spielwelt. Je nach Wetterlage finden wir dann andere Pokémon.

15:07 - Die Schnellreise sind auf ein bestimmtes Pokémon ausgelagert. Spielen VMs also wieder eine untergeordnete Rolle?

15:06 - Ich mag keine Schnappschildkröte. Da gabs Schwierigkeiten in der Vergangenheit.

15:05 - Wooloo ist so ein süßes Schaf. Und es ist einfach bekannt für das flauschige Fell. Süß.

15:05 - Yes, Arenakämpfe mit einem großen Publikum machen nur Sinn. Das erinnert so schön an Pokémon Stadium.

15:04 - Eine spannende neue Idee, aber warum müssen sie groß sein? Wie äußert sich das im Spielverlauf?

15:04 - Pichu: King of the Monsters // Jetzt im Kino!

15:03 - GIGANTISCHE POKÈMON BESTÄTIGT!

15:03 - Doch! Da laufen welche herum, aber kann ich sie auch bekämpfen?

15:02 - Oh, leider keine sichtbaren Pokémon? Das enttäuscht mich ein bisschen.

15:01 - Das ist aber keine gesunde Sitzhaltung von Ishihara!

14:59 - Bestimmt kommt gleich als erstes die Bestätigung des Battle Royale-Modus'.

14:56 - Gibt es eigentlich schon ein Pokémon, das wie ein alter Fernseher aussieht? Bestimmt. Glotzemon, oder sowas.

14:55 - Nur noch 5 MINUTEN!

14:54 - Ich bin ehrlich, ich will Pikachu einfach nur lustige Hüte aufsetzen.

14:51 - Was es wohl für Legendäre Pokémon gibt? Also, wie sehen sie aus? Es muss zur Galar-Region passen, ein bisschen britisch. Irgendetwas royales, königliches vielleicht?

14:50 - Aber alles ist besser als 60-minütige Smash Bros.-Streams, wenn man mich fragt.

14:49 - Nur noch 10 Minuten! Laut Plan will Nintendo nur etwa eine Viertelstunde über das Spiel reden. Ob das reicht?

14:48 - Irgendwie verrückt, dass auch 2019 noch ein Testbild aus TV-Zeiten als Wartesignal herhalten muss.

14:46 - Außerdem wären ein paar Details zum Gameplay ganz nett. Gibt es Zufallskämpfe oder können wir die Pokémon: Let's Go in der Spielwelt sehen (und ihnen ausweichen)?

14:46 - Unsere Erwartungen an die Pokémon Direct sind klar: Wir wollen einen Release-Termin! Der November 2019 scheint franchise-typisch gesichert zu sein, aber man weiß ja nie.

14:45 - Herzlichen Willkommen, bei unserem ersten Liveticker! Uff, hoffentlich klappt das hier auch alles, wie wir uns das vorstellen.