Eine Nintendo Direct im Februar 2026 ist sehr wahrscheinlich: Alle Hinweise im Überblick

Wir fassen alle Hinweise auf eine mögliche Nintendo Direct im Februar 2026 für euch zusammen.

Linda Sprenger
07.01.2026 | 06:17 Uhr

Eine Nintendo Direct im Februar 2026 ist sehr wahrscheinlich. Eine Nintendo Direct im Februar 2026 ist sehr wahrscheinlich.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Das Jahr 2026 ist angebrochen und Nintendo Switch (2)-Fans fragen sich verstärkt, wann eigentlich die nächste große Nintendo Direct stattfinden könnte. Tatsächlich stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Switch-Macher*innen schon im Februar den nächsten Direct-Livestream mit (hoffentlich) vielen neuen Nintendo Switch- und Switch 2-Ankündigungen abhalten. Dröseln wir das Ganze mal auf.

Wie wahrscheinlich ist eine Nintendo Direct im Februar 2026?

Unserer Einschätzung nach sehr wahrscheinlich. Der simple Grund: Eine Direct-Ausgabe im Februar ist mittlerweile Tradition.

Seit 2019 hielt Nintendo stets eine "große" Direct im zweiten Monat des Jahres ab, bis auf wenige Ausnahmen: 2020 gab's eine dedizierte Animal Crossing: New Horizons-Direct und 2024 fand "nur" ein Partner-Showcase statt, also eine Direct, die sich auf Third Party-Games fokussiert. Und im Februar 2025 skippte Nintendo die traditionelle Februar-Ausgabe aufgrund einer späteren Switch 2-Direct im April.

Video starten 2:21 Tomodachi Life kehrt nach über 10 Jahren auf die Nintendo Switch zurück und jetzt wissen auch genauer, wann es endlich soweit ist

Welche Spiele könnten auf der nächsten Direct gezeigt werden? Nintendos neuestes Konsolenflaggschiff ist mittlerweile seit über einem halben Jahr auf dem Markt und es spricht nichts dagegen, dass das japanische Unternehmen im Februar weitere Spiele für die Switch (2)-Roadmap 2026 ankündigt oder uns mit Updates zu bereits angekündigten Titel versorgt.

Für dieses Jahr sind bereits mehrere vielversprechende Switch (2)-Titel bestätigt, darunter Pokémon Pokopia und das neue Tomodachi Life. Alle bestätigten Switch 2-Games findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Liste:

Mehr zum Thema
Nintendo Switch-Spiele 2026: Diese Games sind für das aktuelle Jahr bestätigt
von Sebastian Zeitz
Nintendo Switch-Spiele 2026: Diese Games sind für das aktuelle Jahr bestätigt

Aber an dieser Stelle der wichtige Hinweis: Die nächste große (oder kleine) Nintendo Direct ist bislang nicht offiziell bestätigt. Dass uns im Februar eine neue Ausgabe erwarten könnte, ist lediglich eine Einschätzung unsererseits.

Neben einer möglichen Nintendo Direct können wir im Februar mit einem weiteren Event rechnen, nämlich mit einer frischen Pokémon Presents-Ausgabe. Mehr dazu auf Seite 2 dieses Artikels.

Verratet uns unten in der Kommentarsektion aber schon einmal folgende Frage: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die nächste Nintendo Direct-Ausgabe? Welche Spiele-Ankündigungen wollt ihr unbedingt sehen?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Endlich bringt Nvidia eine geniale Monitor-Technologie, auf die ich schon seit Jahren warte - und dann DAS!

vor 22 Minuten

Endlich bringt Nvidia eine geniale Monitor-Technologie, auf die ich schon seit Jahren warte - und dann DAS!
Eine Nintendo Direct im Februar 2026 ist sehr wahrscheinlich: Alle Hinweise im Überblick

vor 40 Minuten

Eine Nintendo Direct im Februar 2026 ist sehr wahrscheinlich: Alle Hinweise im Überblick
One Piece: Die Synchronstimme von Son Goku hat auch im Piratenabenteuer einen Auftritt

vor einer Stunde

One Piece: Die Synchronstimme von Son Goku hat auch im Piratenabenteuer einen Auftritt
Kingdom Come: Deliverance 2 sollte eigentlich ein legendäres Feature aus GTA San Andreas bekommen - und damit hätte Heinrich vielleicht auf Diät gemusst

vor einer Stunde

Kingdom Come: Deliverance 2 sollte eigentlich ein legendäres Feature aus GTA San Andreas bekommen - und damit hätte Heinrich vielleicht auf Diät gemusst
mehr anzeigen