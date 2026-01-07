Eine Nintendo Direct im Februar 2026 ist sehr wahrscheinlich: Alle Hinweise im Überblick

Eine Nintendo Direct im Februar 2026 ist sehr wahrscheinlich.

Das Jahr 2026 ist angebrochen und Nintendo Switch (2)-Fans fragen sich verstärkt, wann eigentlich die nächste große Nintendo Direct stattfinden könnte. Tatsächlich stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Switch-Macher*innen schon im Februar den nächsten Direct-Livestream mit (hoffentlich) vielen neuen Nintendo Switch- und Switch 2-Ankündigungen abhalten. Dröseln wir das Ganze mal auf.

Wie wahrscheinlich ist eine Nintendo Direct im Februar 2026?

Unserer Einschätzung nach sehr wahrscheinlich. Der simple Grund: Eine Direct-Ausgabe im Februar ist mittlerweile Tradition.

Seit 2019 hielt Nintendo stets eine "große" Direct im zweiten Monat des Jahres ab, bis auf wenige Ausnahmen: 2020 gab's eine dedizierte Animal Crossing: New Horizons-Direct und 2024 fand "nur" ein Partner-Showcase statt, also eine Direct, die sich auf Third Party-Games fokussiert. Und im Februar 2025 skippte Nintendo die traditionelle Februar-Ausgabe aufgrund einer späteren Switch 2-Direct im April.

Welche Spiele könnten auf der nächsten Direct gezeigt werden? Nintendos neuestes Konsolenflaggschiff ist mittlerweile seit über einem halben Jahr auf dem Markt und es spricht nichts dagegen, dass das japanische Unternehmen im Februar weitere Spiele für die Switch (2)-Roadmap 2026 ankündigt oder uns mit Updates zu bereits angekündigten Titel versorgt.

Für dieses Jahr sind bereits mehrere vielversprechende Switch (2)-Titel bestätigt, darunter Pokémon Pokopia und das neue Tomodachi Life. Alle bestätigten Switch 2-Games findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Liste:

Aber an dieser Stelle der wichtige Hinweis: Die nächste große (oder kleine) Nintendo Direct ist bislang nicht offiziell bestätigt. Dass uns im Februar eine neue Ausgabe erwarten könnte, ist lediglich eine Einschätzung unsererseits.

Neben einer möglichen Nintendo Direct können wir im Februar mit einem weiteren Event rechnen, nämlich mit einer frischen Pokémon Presents-Ausgabe. Mehr dazu auf Seite 2 dieses Artikels.

