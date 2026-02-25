Arc Raiders verschenkt Goodies: Über Twitch Drops und Discord könnt ihr jetzt drei kostenlose Belohnungen freischalten

Sichert euch jetzt neue Belohnungen für Arc Raiders.

Arc Raiders hat am 24. Februar 2026 ein großes neues Update mit zahlreichen frischen Inhalten erhalten. Zur Feier von "Shrouded Sky" gibt es jetzt auch ein paar neue Twitch Drops und Discord-Belohnungen für den Extraction-Shooter.

Arc Raiders: Jetzt Twitch Drops und Discord-Belohnungen sichern

Bei den drei Ingame-Items handelt es sich um Backpack Charms, also kleine Anhänger, die ihr euren Raidern an den Rucksack hängen könnt. Sie sind rein kosmetisch und bieten keinerlei spielerischen Vorteile.

12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Alle Infos zu den Twitch Drops

Um Twitch Drops verdienen zu können, müsst ihr eure Embark ID mit eurem Twitch-Konto verknüpfen. Danach müsst ihr auf Twitch eine bestimmte Zeit ausgewählte Streams angucken. Diese Belohnungen könnt ihr dabei verdienen:

Royal Steed - eine Stunde zusehen

Record Player - zwei Stunden zusehen

Die passenden Streams erkennt ihr an dem Label "Drops Enabled". Alternativ könnt ihr auch in eurem Twitch-Account auf die Drops gehen und euch dort teilnehmende Streams anzeigen lassen. Sobald ihr die nötige Zeit zugesehen habt, sollten die Items in eurem Inventar im Spiel landen.

Die neuen Twitch Drops sind bis zum 24. März 2026 verfügbar. Ihr müsst euch also nicht beeilen, habt aber auch nicht ewig Zeit.

So holt ihr euch die Discord-Belohnung

Über Discord könnt ihr euch ebenfalls einen Rucksack-Anhänger schnappen. Um den "Toy Robot" zu erhalten, müsst ihr euren Discord-Account mit eurer Embark ID verknüpfen. Dafür habt ihr bis zum 5. März 2026 Zeit.

Auch unabhängig von den neuen Belohnungen lohnt es sich gerade, der Welt von Arc Raiders mal wieder einen Besuch abzustatten. Das neue Shrouded Sky-Update hat nämlich eine ganze Reihe von spannenden Inhalten ins Spiel gebracht.

So gibt es jetzt zwei neue Gegnertypen - eine feuerspuckende Drohne und einen explodierenden Riesenball - und Hurrikans. Letztere wirken sich auch auf das Gameplay aus. Mit Rückenwind seid ihr schneller, Gegenwind bremst euch hingegen aus.

Wie gefallen euch die neuen Inhalte aus dem Shrouded Sky-Update von Arc Raiders?