Pokémon-Fan bestellt Switch-Version von Blattgrün bei Nintendo vor und kann schon vor Release zocken - mit bösen Folgen

Ein Pokémon-Fan hat angeblich schon vor dem Release von Feuerrot und Blattgrün für die Nintendo Switch einen Key zugeschickt bekommen, wohl aus Versehen.

Linda Sprenger
25.02.2026 | 18:33 Uhr

Am 27. Februar erscheinen die Nintendo Switch-Re-Releases der beiden GBA-Klassiker Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Wer möchte, kann die Neuauflage(n) im Nintendo eShop vorbestellen (aber bitte auch in der richtigen Sprache!). Ein Spieler hatte derweil das Glück, Pokémon Blattgrün schon vor dem offiziellen Release auf der Nintendo Switch zu zocken – mit bösen Folgen.

Nintendo verschickte Blattgrün-Key angeblich schon vor dem Release

Twitter-/X-User "FedeFade" berichtete bereits am 21. Februar, dass er im Netz auf einen italienischen Spieler (@RSanso54) gestoßen sei. Dieser veröffentlichte daraufhin ein Video, das zeigt, dass er bereits Pokémon Blattgrün auf der Nintendo Switch 2 zockt – knapp eine Woche vor dem offiziellen Release. Moment mal, wie kann das denn sein?

GemeinterSpieler aka "RSanso54" hat sich sowohl die italienischen Versionen von Feuerrot und Blattgrün im offiziellen My Nintendo Store vorbestellt. Wer Spiele hier pre-ordert, bekommt die dazugehörigen Keys von Nintendo in einer Mail zugeschickt.

Genau das ist wohl auch dem italienischen Fan passiert: Wie "FedeFade" schreibt, habe besagter Spieler eine halbe Stunde nach der Vorbestellung der beiden Switch-Versionen von Feuerrot und Blattgrün bereits entsprechende Download-Codes von Nintendo via Mail erhalten.

Diese löste er ein und angeblich konnte er Blattgrün direkt auf seiner Nintendo Switch 2 spielen. Kurioserweise sei das bei Feuerrot aber nicht möglich gewesen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier also um einen Fehler seitens Nintendo bzw. der Blattgrün-Key wurde zu früh freigeschaltet. Dies lässt sich zwar nicht einhundertprozentig verifizieren, das oben eingebettete Video auf X/Twitter wirkt aber echt.

Die Geschichte geht noch weiter: Wie "RSanso54" auf X schreibt, sei sein Nintendo-Account mittlerweile vom japanischen Unternehmen geblockt worden.

Und nicht nur das: Auch Pokémon Blattgrün sei von seinem Account entfernt worden, weil der Spieler seine Switch 2 offenbar mit angeschalteter WLAN-Verbindung im Standby-Modus ruhen ließ. Außerdem könne der Fan die italienische Version von Blattgrün jetzt nicht mehr kaufen, sondern nur noch die anderen Sprachvarianten des RPGs, wie diese Bilder zeigen:

Sollte es euch passieren, dass ihr vorab bereits Codes von Blattgrün/Feuerrot zugeschickt bekommt, dann lasst also sicherheitshalber die Finger davon und wartet bis zum offiziellen Release der Spiele am 27. Februar.

Pokemon Day am 27. Februar

Diesen Freitag (27. Februar) findet übrigens ein Pokémon Presents-Livestream zum Pokémon Day statt. Fans erwarten, dass The Pokémon Company die Frage klärt, ob die Switch-Re-Releases von Feuerrot und Blattgrün nun Pokémon Home-Support bieten werden oder nicht.

Zudem wird vermutet, dass im Zuge des Events außerdem ein erster Teaser zur 10. Pokémon-Generation veröffentlicht werden könnte.

GamePro.de wird das Pokémon Presents-Event live begleiten und euch pünktlich mit allen wichtigen Infos versorgen.

Pokemon Feuerrot

Pokemon Feuerrot

Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

