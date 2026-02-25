PC-Spieler kauft 32 GB DDR5-RAM im Wert von 500 Euro – zahlt nur einen Bruchteil, weil der Verkäufer eine wichtige Kennzahl verwechselt

Dieses DDR5 RAM-Kit wurde für DDR4-Arbeitsspeicher gehalten (Bild: reddit.com/user/HappifyChris/).

DDR5-RAM ist aktuell unglaublich teuer. Der sogenannten KI verdanken wir eine Preissteigerung von teilweise mehr als 400 %. Das hält manch einen Enthusiasten davon ab, das eigene System upzugraden oder sich einen neuen PC zusammenzustellen. Nicht so diesen hier, der richtig großes Glück hatte und das schamlos ausgenutzt hat.

Verkäufer weiß nicht, dass DDR4-RAM eigentlich DDR5 und viel mehr wert ist

Wieder einmal meldet sich ein Reddit-User zu Wort, der ein ziemlich großes Schnäppchen gemacht hat. Allerdings auf Kosten einer Person, die einfach nicht wusste, was sie da wirklich verkauft. Der Verkäufer hatte nämlich ein DDR4-RAM-Kit mit zwei 16 GB-Riegeln für 120 US-Dollar angeboten. In Wahrheit war es aber DDR5-RAM, wie der glückliche Verkäufer schon anhand der Bilder im Voraus erkennen konnte.

Derjenige, der dieses unschlagbar günstige Angebot entdeckt hat, freut sich jetzt natürlich. Er ist zum Verkäufer gefahren und hat ihm den Arbeitsspeicher abgekauft. Es handelt sich dabei um Corsair Dominator-RAM-Riegel, die in dieser Ausführung aktuell eigentlich über 500 Euro kosten, wenn ihr sie euch neu holt. Nur 100 Euro zu zahlen, ist in Zeiten wie diesen natürlich höchst willkommen.

Obwohl der Verkäufer laut eigenen Angaben auch noch irgendwelche Probleme mit dem Arbeitsspeicher hatte, konnte der Käufer ihn erfolgreich nutzen. Ihm ermöglichte das Ganze sogar, wider Erwarten doch sein ganzes System upzugraden und sich ein neues AM5-Motherboard zu holen. Auf dem verrichten die beiden neuen RAM-Riegel jetzt auch erfolgreich ihre Arbeit.

Die Frage ist nur: War das so korrekt und in Ordnung, oder hätte der Käufer mit dem Wissensvorsprung dem Verkäufer nicht vielleicht sagen sollen, dass er sich irrt? Immerhin wusste der Reddit-User, dass diese RAM-Riegel eigentlich viel mehr wert sind und hat es einfach für sich behalten.

Klar, er ist an sich nicht dazu verpflichtet, aber es ist eben auch nicht gerade nett und ehrlich. Vielleicht hätte man sich ja auf der Hälfte treffen können oder so.

In den Kommentaren gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu dieser Gewissensfrage: Einige gratulieren dem Käufer einfach zu seinem glücklichen Fund, viele andere kreiden ihm aber auch an, den Verkäufer einfach knallhart über den Tisch gezogen zu haben. Eigentlich wusste er ja, dass dessen Angaben nicht stimmen und hat das ausgenutzt.

"Der Scheiß ist nicht in Ordnung. Ich versuche, nicht zu schmarotzen. Natürlich gibt es andere, die immer jeden Vorteil ausnutzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Definitiv etwas, worauf ich nicht stolz wäre und womit ich nicht angeben würde."

Andererseits argumentiert eine Person in den Kommentaren auch, dass der Preis, den der Urheber des Reddit-Beitrags jetzt bezahlt hat, in etwa dem entspricht, was so ein 32 GB-Kit vor der RAM-, SSD- und Grafikkartenkrise gekostet hat. Da stellt sich natürlich die Frage danach, ob das nicht eher der eigentliche Wert dieses Gegenstandes ist. Beim Kauf von einem professionellen Händler würde das Ganze auch nochmal anders aussehen.

Wie verhaltet ihr euch in solchen Fällen? Weist ihr die Menschen auf ihren Irrtum hin oder ergreift ihr solche günstigen Gelegenheiten einfach? Fühlt ihr euch dann schlecht?