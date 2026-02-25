PS Plus Essential Lineup für März 2026 wird heute enthüllt: Alles zu Uhrzeit und neuen Bonus-Spielen im Live-Ticker

Es ist Zeit für neue Bonus-Spiele bei PS Plus Essential.

Es ist mal wieder Monatsende und damit Zeit für die Bekanntgabe der neuen PS Plus Essential-Bonus-Spiele. Sony wird diese am heutigen Mittwoch enthüllen und wie immer findet ihr bei uns die wichtigsten Infos dazu.

Live-Ticker zur PS Plus Essential Bekanntgabe für März 2026

06:00 Uhr Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich der heutigen Bekanntgabe der neuen PS Plus Essential-Bonus-Spiele! Um 17:30 Uhr ist es soweit, bis dahin halte ich (Tobi) euch mit möglichen Leaks und Gerüchten auf dem Laufenden. Einen ganz heißen Kandidaten gibt es jedenfalls schon. Denn mit ziemlicher Sicherheit wird heute Abend PGA Tour 2K25 als Bonus-Spiel bekannt gegeben. Das sagt zumindest Dealabs-Autor billbil-kun und der hat bei PS Plus-Prognosen selten daneben gelegen. Mehr dazu PS Plus Essential im März 2026: Das erste Bonus-Spiel ist geleakt! von Tobias Veltin

2:29 PGA Tour 2K25: Gameplay-Trailer zum Golfspiel für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC

PS Plus Essential für März 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Termin für die Ankündigung: Mittwoch, 25. Februar 2026

Mittwoch, 25. Februar 2026 Uhrzeit für die Ankündigung: gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit

Die neuen Bonus-Spiele werden im Anschluss nicht sofort freigeschaltet, ihr müsst euch bis dahin noch etwas gedulden. Die Erfahrung zeigt, dass die neuen Titel immer am ersten Dienstag des Monats zum Download bereit stehen, um die Mittagszeit. Das wäre im kommenden Monat also der 3. März zwischen 10 und 12 Uhr.

Vergesst nicht die Essential-Spiele aus dem Februar!

Mit der Freischaltung der neuen Bonus-Spiele rutschen gleichzeitig die Titel des Vormonats aus dem Essential-Programm. Als PS Plus-Abonnent*in habt also nur noch wenige Tage Zeit, euch die Februar-Bonus-Spiele ohne weitere Kosten zu sichern. Es handelt sich um:

8:45 Ace Combat 7 - Test-Video: Auch der Himmel hat Grenzen - Test-Video: Auch der Himmel hat Grenzen

Mehr Infos zu PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Solltet ihr noch kein PS Plus-Abo haben und mit dem Gedanken spielen, eines abzuschließen, kann ich euch unseren Info-Hub zu PS Plus empfehlen.

Dort findet ihr alle wichtigen Infos zu den unterschiedlichen Abostufen (neben Essential gibt es noch Extra und Premium) den Preisen für den Service und wie ihr euer Abonnement wieder beenden könnt.

Welche PS Plus-Spiele würdet ihr euch für den März 2026 wünschen?