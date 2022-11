Nintendo Direct: Diese 3 Switch-Spiele aus der Indie World könnt ihr ab sofort zocken

Im neuesten Indie World-Stream hat Nintendo wieder haufenweise kleinere kommende Spiele ins Rampenlicht gestellt. Mit dabei waren diesmal auch gleich drei "Shadow Drops", also Spiele, die überraschend ab heute direkt zum Herunterladen im eShop verfügbar sind. Wir stellen euch die neuen Releases einmal kurz vor.

Das sind die Shadow Drops der Indie World im November

Rogue Legacy 2

1:33 Rogue Legacy 2 - Das gefeierte Rogue-like präsentiert sich im Launch-Trailer

Genre: Roguelite

Darum geht's: Nach dem Original von 2013 gibt es mit Rogue Legacy 2 jetzt auch die Fortsetzung des Roguelites. Im Stile eines 2D-Jump&Runs stürzen wir uns mit einem Ritter in abwechslungsreiche, zufällig generierte Biome und schnetzeln alles weg, was uns über den Weg läuft. Sterben wir, geht es Genre-typisch wieder von vorn los. Dank gesammelter Ressourcen können wir aber trotzdem Schritt für Schritt neue Fähigkeiten und Boni freischalten und so stetig besser werden.

Warum Rogue Legacy 2 so großartig ist, erzählt Kollege Dennis euch auch in seiner Kolumne:

18 5 Mehr zum Thema Rogue Legacy 2 ist ein fantastisches Spiel, das meine Eltern gehasst hätten

Once Upon A Jester

1:36 Once Upon a Jester macht uns zum Improvisations-Darsteller mit viel Humor

Genre: Abenteuer

Darum geht's: In Once Upon a Jester schlüpfen wir in die Rolle des namensgebenden Narren und reisen mit unserem besten Freund Sok durch mittelalterliche Lande, um Theateraufführungen zu geben. Dabei gilt es zu Singen, Witze zu reißen und das Publikum zu begeistern. Unser Ziel ist es, die beste Show des Königreichs zu liefern und so in den königlichen Palast eingeladen zu werden - denn eigentlich wollen wir den Königsdiamanten stehlen.

A Little to the Left

0:51 A Little to the Left ist ein entspanntes Puzzlespiel über das Aufräumen

Genre: Puzzlespiel

Darum geht's: A Little to the Left ist ein Cozy Game, in dem es hauptsächlich um Entspannung geht. Wir gehen hier alltäglichen Arbeiten nach und puzzlen die Bestandteile einer Werkzeugkiste in ihre richtigen Positionen, bringen Bücher in Reihenfolge, stapeln Kartons und packen Kisten. Das Ganze ist unterlegt mit entspannter Musik. Ein wenig Aufregung gibt es aber dennoch, denn unsere Katze macht uns gerne mal einen Strich durch die Rechnung und zerstört unsere akribische Ordnung direkt wieder.

Die weiteren Ankündigungen der Indie World

Neben den Shadow Drops wurden natürlich auch noch weitere Spiele vorgestellt. Hier findet ihr die Übersicht der gezeigten Titel inklusive Releasedatum:

Venba (Frühling 2023)

Goodbye World (November 2022)

Have a Nice Death (22. März 2023)

Aka (15. Dezember 2022)

Pepper Grinder (2023)

Coffee Talk Episode 2 (Frühling 2023)

Oni: Road to be the Mightiest One (9. März 2023)

Desta: The Memories Between (2023)

A Space for the Unbound (19. Januar 2023)

Dordogne (Frühjahr 2023)

Botany Manor (2023)

Blanc (14. Februar 2023)

WrestleQuest (Mai 2023)

Wobbledogs Console Edition (17. November 2022)

Storyteller (23. März 2023)

World of Horror (Sommer 2023)

Curse of the Sea Rats (2023)

Inscryption (1. Dezember 2022)

Sports Story (Dezember 2022)

Wollt ihr euch alle gezeigten Titel auch noch einmal selbst anschauen, könnt ihr den Indie World-Stream auch problemlos nachholen. Ihr findet die knapp 30-minütige Präsentation direkt auf dem YouTube-Kanal von Nintendo of America.

Welches Spiel hat euch besonders gefallen und werdet ihr eines davon sofort herunterladen und spielen?