Nintendo Direct im Juni 2025 - Nächster Livestream mit weiteren Switch 2-Ankündigungen findet angeblich schon bald statt

Bekommen wir Anfang Juni die nächste Nintendo Direct?

Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Nintendo Switch 2-Release und mit Mario Kart World erwartet uns der erste First Party-Kracher direkt zum Launch der neuen Konsole. Schauen wir aufs restliche Jahr und insbesondere auf die Weihnachtszeit, dann sieht der Switch 2-Releasekalender bislang allerdings noch recht leer aus. Das könnte sich aber bald ändern.

Nächste Direct in Anmarsch? Wie der brasilianische Insider Pedro Henrique Lutti Lippe (via videogameschronicle) kürzlich in einem Livestream verraten hat, könnte schon im Juni eine neue Nintendo Direct stattfinden.

Nintendo Direct zum Summer Game Fest 2025?

Laut dem Journalisten und Insider soll die gemunkelte Nintendo Direct rund um den Switch 2-Launch herum stattfinden, das neue Gerät kommt bekanntlich am 05. Juni 2025 auf den Markt.

Dies würde bedeuten, dass die mögliche Direct in den Zeitraum des Summer Game Fests 2025 fällt. Das Event selbst findet am 06. Juni 2025 statt, gefolgt von weiteren Terminen wie dem Xbox Games Showcase am 08. Juni.

Möglich ist aber auch, dass die mögliche Direct erst nach dem Summer Game Fest stattfindet, in der zweiten oder dritten Juni-Woche. Ein Blick ins Direct-Archiv verrät, dass die letzte Juni-Direct am 18. Juni 2024 stattfand, zehn Tage nach dem Summer Game Fest 2024. Die Juni 2023-Direct wurde hingegen am 21. Juni abgehalten, das SGF 2023 flimmerte indes am 08. Juni 2023 über unsere Bildschirme.

In jedem Fall wird deutlich, dass uns in den letzten Jahren der Juni stets mit einer Direct beglückte, womöglich wird es in diesem Jahr ebenfalls so sein: Nintendos Lineup fürs Weihnachtsgeschäft ist noch offen, ein Juni-Livestream würde sich für die Ankündigung weiterer Switch 2-Titel mehr als anbieten.

Wie verlässlich ist Pedro Henrique Lutti Lippe? Der Journalist hat in der Vergangenheit bereits sowohl richtige als auch falsche Aussagen gestreut. So sagte er 2024 etwa korrekt voraus, dass die Switch 2 erst 2025 auf den Markt kommen würde. Mit seinen Aussagen zu einem Release des Zelda Breath of the Wild-Nachfolgers im Jahr 2021 lag er allerdings daneben, Tears of the Kingdom kam bekanntlich 2023 auf den Markt.

Wie wir oben bereits festgestellt haben, ist die Vermutung, dass es im Juni 2025 eine weitere Direct geben könnte, allerdings nicht weit hergeholt. Diesbezüglich sollten wir aber ohnehin bald schlauer sein:

Nintendo könnte die gemunkelte Direct bereits in dieser Woche ankündigen, sollte das Event wirklich in den Launch-Zeitraum der Switch 2 fallen.

Nintendo Switch 2 erscheint am 05. Juni 2025

Die Nintendo Switch 2 kommt weltweit am Donnerstag, den 05. Juni 2025 auf den Markt und kann aktuell vorbestellt werden, wobei die Kontingente wenige Wochen vor dem Launch stark erschöpft sind.

In unserem oben verlinkten GamePro-Ticker halten wir euch auf dem Laufenden und updaten euch darüber, wann und wo ihr die Switch 2 vorbestellen könnt.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an eine kommende Nintendo Direct? Über welche Switch 2-Ankündigung würdet ihr euch am meisten freuen?