Summer Game Fest im Juni 2025: Xbox Showcase und mehr - Alle Sommer-Events mit Terminen und deutscher Uhrzeit im Überblick

Neben dem Summer Game Fest erwarten uns Anfang Juni noch einige weitere Shows.

Die E3 ist inzwischen Geschichte, trotzdem sollten Gaming-Fans den Frühsommer auch dieses Jahr wieder im Auge behalten. Traditionell halten hier nämlich gleich mehrere Publisher ihre eigenen Showcases zu den kommenden Spielen des Jahres ab und auch das Summer Game Fest findet natürlich statt. Hier ist die Übersicht mit allen bereits bestätigten Events und Terminen.

Hinweis: Dieser Artikel dient als Übersicht aller Sommer-Showcases. Sobald es neue Termine oder zusätzliche Details gibt, aktualisieren wir ihn natürlich.

Alle bestätigten Gaming-Showcases im Sommer

06. Juni 2025, 23 Uhr - Summer Game Fest

07. Juni 2025, 01 Uhr - Day of the Devs

08. Juni 2025, 19 Uhr - Xbox Games Showcase

08. Juni 2025 - PC Gaming Show

Summer Game Fest

Datum: 6. Juni 2025

6. Juni 2025 Uhrzeit: 23:00 Uhr deutscher Zeit

23:00 Uhr deutscher Zeit Live auf: Twitch und YouTube (über TheGameAwards)

Das Summer Game Fest, das auch diesmal wieder von Geoff Keighley moderiert wird, hat sich in den letzten Jahren als eine Art Ersatz für die E3 etabliert. Das dreitägige Gaming-Event startet am 6. Juni mit einer rund zweistündigen Eröffnungs-Show, bei der uns jede Menge Ankündigungen und Trailer erwarten dürften.

Direkt im Anschluss an die Show startet der Day of the Devs-Showcase, bei dem sich alles um Indie-Spiele dreht.

Xbox Games Showcase

2:03 The Outer Worlds 2: Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Kolonie der Scifi-Fortsetzung

Autoplay

Datum: 8. Juni 2025

8. Juni 2025 Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit

19:00 Uhr deutscher Zeit Live auf: Twitch und YouTube

Auch Microsoft ist dieses Jahr wieder mit einer eigenen Show dabei, die sich sowohl auf First- als auch Third-Party-Titel fokussieren soll. Das erste Spiel steht auch schon fest: Gleich im Anschluss an den Showcase wird es nämlich eine eigene Direct von Microsoft geben, bei der sich alles um das Obsidian-RPG The Outer Worlds 2 dreht.

Mehr zum Thema Neues Xbox-Showcase angekündigt und das erste Highlight steht schon fest von Dennis Michel

PC Gaming Show

Datum: 8. Juni 2025

8. Juni 2025 Uhrzeit: noch unbekannt

noch unbekannt Live auf: Twitch und YouTube

Wie PC Gamer bereits angekündigt hat, findet auch die PC Gaming Show dieses Jahr im Sommer wieder statt. Beim Showcase sollen über 50 Spiele zu sehen sein, sowie Welt-Premieren, exklusive Ankündigungen und Interviews mit Entwickler*innen.

Was ist mit Sony und Nintendo?

Sowohl von Sony als auch Nintendo gibt es bislang noch keine Ankündigung. Sony hält seinen eigenen Showcase meistens schon vor dem Summer Game Fest-Zeitraum ab, Nintendo häufig erst danach.

Dieses Jahr ist die erste Juni-Woche aber für Nintendo aus einem bestimmten Grund besonders relevant: Immerhin erscheint die Nintendo Switch 2 am 5. Juni. Ob wir so kurz nach der Switch 2-Direct vom 2. April aber noch einen Showcase bekommen, bleibt abzuwarten.

Auf welche Shows freut ihr euch diesen Sommer am meisten?