Nintendo Direct angekündigt: Diese Woche gibt's Infos zum nächsten Switch-Blockbuster

Gab es erst in der vergangenen Woche reichlich neue Infos zu Pokémon Karmesin/Purpur, will Nintendo bereits in dieser Woche mehr über den nächsten exklusiven Blockbuster für die Nintendo Switch verraten: Splatoon 3, das bereits am 9. September für die Hybridkonsole erscheint. Um euch noch mehr vom Multiplayer-Shooter zu zeigen, wird es in dieser Woche eine dedizierte Direct zum Spiel geben.

Wann ist die Splatoon 3-Direct? Für mehr Infos müsst ihr euch am kommenden Mittwoch, den 10. August um 15:00 Uhr deutscher Zeit frei nehmen - oder die Infos später auf GamePro nachholen.

Wie lange dauert die Direct? Die Präsentation soll 30 Minuten dauern.

Nintendo Direct zu Splatoon 3 live verfolgen

Die Nintendo Direct zu Splatoon 3 könnt ihr euch in wenigen Tagen unter anderem im YouTube-Video unten anschauen. Oder ihr verfolgt die Show live auf Twitch. Wie gewohnt findet ihr im Anschluss an die Veranstaltung auch alle wichtigen Infos aus der Präsentation hier auf GamePro.

Splatoon 3 steht in den Startlöchern. Wollt ihr mehr über den kunterbunten Multiplayer-Shooter für die Nintendo Switch erfahren, schaut gerne in folgende aktuelle News:

In drei Sätzen: Das ist Splatoon 3

In Splatoon 3 zieht es die Inklings ab dem 09. September raus aus der modernen Großstadt rein in die sogenannten Splatlands, die mehr an ein trockenes, postapokalyptisches Szenario erinnern. Wie bereits bekannt, dürfen wir im Third Person-Shooter mit bis zu 8 Spieler*innen jetzt auch Pfeil und Bogen einsetzen, um das Level mit unseren Team-Farben in Paintball-Manier einzudecken. Neben dem Multiplayer und einem kooperativen Horde-Modus, wird es auch eine klassische Einzelspielerkampagne namens "Die Rückkehr der Mammalianer" geben.

