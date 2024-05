Sieht aus wie zerkaut: Spielerin verleiht ihre Switch-Cartridge und bekommt sie völlig zerstört zurück

Links seht ihr das kaputte Switch-Spiel und rechts eine Cartridge, wie sie normalerweise auissehen sollte (Bild: reddit.com/user/TheHigherPower00/).

Vielleicht habt ihr auch schon einmal etwas verliehen und es danach bitter bereut. Besonders in jungen Jahren passen nicht immer all unsere Freund*innen so gut auf die Dinge auf, die wir ihnen ausleihen, wie wir das gerne hätten. Aber dieser Fall hier von Reddit klingt besonders mysteriös. Die Person behauptet, nicht zu wissen, wie der Schaden entstanden ist, aber die verliehene Switch-Cartridge sieht völlig zerstört aus – so, als hätte irgendwer darauf herumgekaut.

Switch-Fan bekommt verliehenes Spiel total kaputt zurück und die Community rätselt, was passiert ist

Darum geht's: Redditor TheHigherPower00 hat ihrer Freundin Splatoon 3 für die Nintendo Switch ausgeliehen. Eine Woche später bekommt sie die Karte zurück, aber in einem absolut desolaten Zustand. Die Cartridge lässt sich mit Müh und Not zwar noch in die Switch pressen, aber das Spiel funktioniert nicht mehr und dann hängt sich sogar die komplette Konsole auf.

Dass das Teil nicht mehr funktioniert, wirkt angesichts der offensichtlichen Zerstörung nicht gerade verwunderlich. Hier könnt ihr euch anschauen, wie das Switch-Spiel jetzt aussieht und auf dem zweiten Bild gibt es den Vergleich zwischen dieser Splatoon-Fassung und einer normalen Cartridge ohne Schaden:

Was sagt die Freundin? Laut der Freundin, die das Spiel ausgeliehen hatte, hätte es angeblich noch tadellos funktioniert, als sie es zuletzt benutzt habe. Sie hätte auch überhaupt nicht bemerkt, dass die Cartridge so zerstört sei und wüsste nicht, wie das passiert sein könnte. Das lässt natürlich ziemlich stutzig werden und klingt wenig überzeugend.

Was ist da passiert? In den Kommentaren wird zusammen mit der Besitzerin des Switch-Titels gerätselt, wie es wohl zu dem Schaden gekommen sein könnte. Da die Ausleihende sowohl Hund als auch Katze hat, kommen die beiden Haustiere natürlich als Übeltäter*innen in Frage. Aber nach Katzenzähnen sieht das hier nicht aus und ein größerer Hund würde die Cartridge wohl tendenziell eher im Ganzen herunterschlucken.

Die Freundin leidet laut der Verleihenden unter Depressionen und könnte das Spiel einfach achtlos auf den Boden ihres Zimmers geworfen haben, der meist sehr unordentlich und unaufgeräumt ausfalle. Dort könnte dann wiederum irgendwer drauf getreten sein, oder eins der Haustiere hat doch zugeschlagen.

So oder so wirkt es natürlich verwunderlich, dass die Zerstörung nicht aufgefallen ist und dann direkt bei der Rückgabe thematisiert worden ist. Normalerweise sollte unter guten Freund*innen doch zumindest Ehrlichkeit herrschen und vielleicht angeboten werden, den Schaden zu ersetzen. Hier nimmt die Geschichte eine noch dramatischere Wendung.

In den Kommentaren kristallisiert sich mit der Zeit nämlich heraus, dass die Freundin sich wohl schon öfter ähnliche Schnitzer geleistet hat. In der Vergangenheit habe sie durchaus schon das ein oder andere Teil von ihr verloren, verlegt, vergessen oder sogar geklaut.

Es sei bisher aber nie etwas wirklich wichtiges oder wertvolles gewesen. Jetzt reflektiert die Verleihende die komplette Beziehung. Womöglich ist es an der Zeit, trotz der langjährigen Freund*innenschaft ein paar neue Regeln aufzustellen oder Konsequenzen zu ziehen.

Wie denkt ihr über das Verleihen von Gegenständen und ist euch vielleicht sogar schon mal etwas ähnliches passiert? Was glaubt ihr, könnte dieser Cartridge hier zugestoßen sein?