Neue Nintendo Direct kommt heute: Alles zum Super Nintendo World-Park

Heute findet eine Nintendo Direct statt, nur geht es diesmal nicht um Switch-Games: Denn Nintendo ist längst nicht mehr nur für seine Videospiele und Konsolen bekannt, sondern auch für den Freizeitpark Super Nintendo World, der derzeit in den Universal Studios Japan in Osaka entsteht.

Uhrzeit & Dauer der Nintendo Direct

Die Direct soll rund 15 Minuten die neusten Details zum Freizeitpark zeigen.

die neusten Details zum Freizeitpark zeigen. Falls ihr euch die Direct ansehen wollt, so müsst ihr um 0:00 Uhr deutscher Zeit einschalten.

Der Freizeitpark soll am 4. Februar 2021 seine Pforten öffnen, zuletzt wurde die Eröffnung durch die aktuelle Corona-Pandemie verschoben. Ursprünglich sollte der Park im Sommer 2020 eröffnen, passend zu den damals geplanten Olympischen Spielen.

Auf dem amerikanischen Twitter-Account gab Nintendo nun bekannt, dass in einer heutigen Direct weitere Details zur Super Nintendo World enthüllt werden.

Keine neuen Infos zur Switch

Nintendo of America betonte zudem, dass keine neuen Inhalte zu Videospielen gezeigt werden sollten. Falls ihr also in freudiger Erwartung auf neue Switch-Titel oder vielleicht sogar eine Pro-Variante der Switch seid, müssen wir euch enttäuschen.

Sammelt Münzen und tretet gegen Mitspieler*innen an

Bislang wurden die beiden Attraktionen Bowsers Festung und Mario Kart: Koopa's Challenge näher vorgestellt. Bei letztgenanntem handelt es sich um eine Achterbahn mit AR-Funktion, in der ihr Rennen gegen bis zu drei andere Fahrer*innen durchführen könnt. Weitere Attraktionen sind Yoshi's Adventure, ?-Blöcke und eine App kombiniert mit einem Armband, mit dem ihr virtuell Münzen im Park sammeln könnt.

Schön kompakt: Mit einem Schnappschuss aus der Vogelperspektive konnten wir uns schon einen ersten Eindruck vom Park verschaffen. So sind diverse Elemente wie Bäume, Pyramiden und Co. aus den Leveln des Jump 'n' Runs zu sehen.

Das bringt die Zukunft: Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass weitere Themenwelten wie etwa eine Donkey Kong-Welt dem Park hinzugefügt werden können. So könnten in Zukunft diverse Franchises aus dem Nintendo-Universum als lebensgroße Park-Attraktionen auf uns warten.

Falls ihr die Übersicht zu allen Attraktionen verpasst haben solltet, könnt ihr euch die Informationen aus der folgenden Übersicht holen:

