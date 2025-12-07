Spieler dachte, sein Nintendo DS wurde ihm als Kind gestohlen - 16 Jahre später gräbt er ihn überraschend aus dem Sandkasten

Nutzbar ist der im Sandkasten gefundene DS wohl nicht mehr.

Der in Europa 2005 veröffentlichte Nintendo DS ist bis heute der am meisten verkaufte Handheld aller Zeiten und dürfte auch die meisten unter euch in wohlige nostalgische Erinnerungen schwelgen lassen. Mario Kart DS, Nintendogs, GTA Chinatown Wars, Animal Crossing: Wild World und viele, viele andere fantastische Spiele machen den "Dual Screen" zu einem Handheld, der für immer einen besonderen Platz in den Herzen vieler Spielerinnen und Spieler einnehmen wird.

Letztes Update am 07. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch einmal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Verschwundener DS taucht nach 16 Jahren wieder auf

Reddit-User "Ryebredrox" hatte damals allerdings nicht viel von seinem geliebten DS (Lite). Wie er in einem zwei Jahre alten Beitrag auf Reddit schreibt, hat er den Handheld 2007 bekommen, jedoch verschwand die kleine Konsole kurz darauf. Ryebredrox und seine Familie dachten, dass der DS gestohlen wurde und gaben schließlich die Suche auf.

36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Doch dann die große Überraschung: Ryebredrox hat seinen vermissten Nintendo DS Lite nach 16 Jahren wiedergefunden – und zwar vergraben an einer Stelle, wo sich einst der familieneigene Sandkasten befand.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nach so langer Zeit unter der Erde sieht die Konsole entsprechend mitgenommen aus, wie sich unschwer auf dem oberen Bild erkennen lässt. Das Gehäuse ist dreckig, teils komplett zerfressen vom Sand.

Nutzbar ist der DS nicht mehr: Wie der Spieler in den Kommentaren unter seinem Post schreibt, sei die Batterie der Konsole geplatzt und habe das Gehäuse aufgerissen. Rost fraß sich entsprechend durchs Innere des Handhelds und hat schließlich auch das Mainboard befallen.

Wie der DS im Sandkasten gelandet ist, ist unklar. Womöglich haben die Geschwister von Ryebredrox ihn dort vergraben, vermutet der User im Kommentarbereich unter seinem Reddit-Beitrag.

Und falls ihr euch fragt, welches Spiel sich im vergrabenen DS befand: Es war My Sims. Wie der User schreibt, startet das Spiel nicht, doch er arbeite daran.

Habt ihr ähnliche Geschichten auf Lager?