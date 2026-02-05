PS5-Spielerin wundert sich über "weißes Pulver", das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll

Das sieht nicht gut aus, was hier mit dem PS5-Controller passiert (Bild: reddit.com/user/amphetaminesaltcombo/).

Manche Menschen gehen mit ihren Sachen wie Konsolen oder PS5-Controllern sehr sorgsam um und andere nicht so sehr. Aber was es mit diesem speziellen Fall hier auf sich hat und ob es wirklich an der Art zu spielen liegt, lässt sich nicht abschließend klären. Die Community glaubt jedenfalls, dass das seltsame, "weiße Pulver", was da aus den linken Analogsticks des DualSense rieselt, einfach ein Zeichen dafür ist, dass die Person viel zu stark auf den Controller einwirkt.

Diese DualSense-Sticks sehen gar nicht gut aus und Userin fragt, was das wohl für ein "weißes Pulver" sein könnte

Darum geht's: Auf Reddit wurde ein Beitrag geteilt, der für viel Aufmerksamkeit sorgt. Auf drei Bildern werden mindestens zwei verschiedene PS5-Controller gezeigt, bei denen ein seltsames Pulver aus dem linken Analogstick kommt. Hier könnt ihr euch die Bilderstrecke selbst anschauen und euch vielleicht auch schon mal eine Hypothese überlegen, worum es sich dabei handeln könnte.

Die Community ist sich recht einig: Die allermeisten und auch am meisten hochgevoteten Kommentare bescheinigen der PS5-Spielerin, dass es sich dabei wahrscheinlich schlicht um Abnutzungserscheinungen handeln könnte. Sie drückt womöglich so stark den linken Stick nach vorne, dass der am Rand auf Dauer Schaden nimmt. Das weiße Pulver könnte einfach Abrieb sein, also abgeschmirgeltes Plastik des kaputten Sticks.

"Warum drückst du so fest?"

"Sieht wie Abnutzung aus, aber es sieht auch so aus, als würdest du ein bisschen sehr grob mit den Joysticks spielen".

Aber kann das wirklich sein? Unser Hardware-Experte Chris meint: Nein, eigentlich nicht. Selbst wenn ihr das vielleicht noch aus Xbox- oder N64-Zeiten kennt, dass eure Sticks so aussehen, kann das beim DualSense-Controller der PS5-Controller eigentlich nicht passieren. Chris erklärt, selbst bei härtestem Einschlag in über 2000 Stunden Call of Duty sei das bei ihm nie so weit gekommen.

Die PS5-Controller haben nämlich eigentlich spezielle Anti-Friction-Ringe. Die sind genau darauf ausgelegt, ebendiese Art der Abnutzung zu verhindern. Soll heißen: Hier wurde extra ein weiches Material rund um den Analogstick am DualSense herum eingebaut, das dafür sorgt, dass sich die Stick-Hälse nicht so aufreiben können. Was dann aber letztlich stattdessen für diesen Controller-Verschleiß gesorgt haben könnte, bleibt leider unklar.

Wie sehen eure Controller aus und nutzen sich die Sticks eurer DualSense-Drücker vielleicht trotz Anti-Friction-Ringen so ab? Oder was vermutet ihr, könnte in diesem Fall verantwortlich dafür sein?