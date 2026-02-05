Game Boy-Spieler bekommt mysteriöse schwarze Cartridge in Spieleladen geschenkt und alle fragen sich: Was könnte da nur drauf sein?

Einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul, aber diese schwarze Game Boy-Cartridge ohne Label sorgt natürlich trotzdem für großes Rätselraten.

David Molke
05.02.2026 | 21:40 Uhr

So sieht die komplett schwarz angemalte Game Boy-Cartridge aus (Bild: reddit.comuservantaplanta) So sieht die komplett schwarz angemalte Game Boy-Cartridge aus (Bild: reddit.com/user/vantaplanta/)

Andersfarbige Cartridges üben seit jeher eine gewisse Faszination aus. Bei diesem schwarzen Game Boy-Spiel hier fehlt allerdings auch das Label, so dass völlig unklar ist, um welches Spiel es sich handelt. Es war ein Geschenk und die Reddit-Community hat gemeinsam geraten, was da wohl drauf ist. Jetzt wissen wir es.

Geschenktes Game Boy-Spiel ohne Label und ganz in schwarz – was ist das?

Reddit-User vantaplanta freut sich öffentlich über eine Game Boy-Spielekassette, die die Person in einem örtlichen Gaming-Laden geschenkt bekommen hat. Die Cartridge ist offensichtlich gebraucht und das Label wurde entweder entfernt oder mit einem schwarzen Filzstift komplett übermalt. Auf jeden Fall bleibt auf den ersten Blick erst einmal unklar, um was für ein Spiel es sich handelt.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Die offiziellen, schwarzen Game Boy-Cartridges stellen dabei einen spannenden Sonderfall dar: Es handelt sich dabei um Game Boy Color-Spiele, die abwärtskompatibel zum normalen, alten Game Boy sind. Es gibt eine ganze Menge solcher Titel, mit oft überraschenden Unterschieden. Manchmal sind es je nach Plattform sogar ganz andere Spiele (via My Life in Gaming).

Bei diesem Exemplar hier sieht die Sache aber anders aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Man kann es auf diesem Bild hier vielleicht nicht direkt erkennen, aber nicht nur das Label, sondern auch die ganze Cartridge wurde mit einem Filzstift schwarz angemalt. Wir haben es also eigentlich gar nicht mit einer offiziell schwarzen Kassette zu tun, sondern mit einem Spiel, das einfach vom ehemaligen Besitzer selbst schwarz angemalt wurde.

In den Kommentaren war das vielen Leuten auf den ersten Blick überhaupt nicht klar. Deswegen haben sie bei der Frage danach, um welchen Titel es sich wohl handeln könnte, vor allem abwärtskompatible Game Boy Color-Spiele genannt, die auf schwarzen Game Boy-Cartridges veröffentlicht worden waren.

Da wurde beispielsweise auf einen Mary Kate and Ashley-Teil getippt, auf das Spiel zum Antz-Film oder auf Zelda: Link's Awakening DX. Rugrats wurde ebenfalls in den Topf geworfen, genau wie Game & Watch Gallery, Shadowgate, Pokémon TCG oder Wario Land 2. Manch einer schlug sogar das legendär-gruselige Pokémon Creepy Black vor.

Mehr Game Boy-News:
Game Boy-Spieler findet im Keller seiner Eltern etliche Pokémon-Spiele, nach denen sich Sammler heute die Finger lecken
von David Molke
"Der heilige Gral meiner Jugend" - Pokémon-Fan zeigt ultra-seltenes Mew auf seiner blauen Edition und jetzt gibt er alles, um es vor dem Batterietod zu retten
von Chris Werian
Pokémon-Fan findet verschollene Crystal Special Pikachu-Edition aus seiner Kindheit wieder und es stellt sich als eine der merkwürdigsten Fälschungen aller Zeiten heraus
von Cassie Mammone

Doch weit gefehlt, sie hatten natürlich alle nicht recht. Das war aber eben auch fast unmöglich, wenn davon ausgegangen wurde, dass es sich um eine echte, offiziell schwarze Spiele-Kassette handelt. Aber der oder die frischgebackene Besitzer*in des Spiels hat das Ganze dann einfach ausprobiert und aufgelöst: Es war Mega Man: Dr. Wily's Revenge.

Worauf hättet ihr getippt? Und habt ihr als Kind vielleicht auch selbst eure Game Boy-Spiele angemalt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Game Boy-Spieler bekommt mysteriöse schwarze Cartridge in Spieleladen geschenkt und alle fragen sich: Was könnte da nur drauf sein?

vor 34 Minuten

Game Boy-Spieler bekommt mysteriöse schwarze Cartridge in Spieleladen geschenkt und alle fragen sich: Was könnte da nur drauf sein?
Harry Potter-Fans diskutieren über die Szene mit dem Vielsafttrank und fragen sich: Wäre der Unsichtbarkeitsmantel nicht sinnvoller gewesen?

vor 41 Minuten

Harry Potter-Fans diskutieren über die Szene mit dem Vielsafttrank und fragen sich: Wäre der Unsichtbarkeitsmantel nicht sinnvoller gewesen?
Nioh 3-Spielzeit: Nehmt euch schon mal Urlaub, im Open World-Soulslike solltet ihr euch nicht nur durch die Hauptstory prügeln   1  

vor 2 Stunden

Nioh 3-Spielzeit: Nehmt euch schon mal Urlaub, im Open World-Soulslike solltet ihr euch nicht nur durch die Hauptstory prügeln
PS5-Spielerin wundert sich über weißes Pulver, das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll   11  

vor 2 Stunden

PS5-Spielerin wundert sich über "weißes Pulver", das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll
mehr anzeigen