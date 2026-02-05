Game Boy-Spieler bekommt mysteriöse schwarze Cartridge in Spieleladen geschenkt und alle fragen sich: Was könnte da nur drauf sein?

So sieht die komplett schwarz angemalte Game Boy-Cartridge aus (Bild: reddit.com/user/vantaplanta/)

Andersfarbige Cartridges üben seit jeher eine gewisse Faszination aus. Bei diesem schwarzen Game Boy-Spiel hier fehlt allerdings auch das Label, so dass völlig unklar ist, um welches Spiel es sich handelt. Es war ein Geschenk und die Reddit-Community hat gemeinsam geraten, was da wohl drauf ist. Jetzt wissen wir es.

Geschenktes Game Boy-Spiel ohne Label und ganz in schwarz – was ist das?

Reddit-User vantaplanta freut sich öffentlich über eine Game Boy-Spielekassette, die die Person in einem örtlichen Gaming-Laden geschenkt bekommen hat. Die Cartridge ist offensichtlich gebraucht und das Label wurde entweder entfernt oder mit einem schwarzen Filzstift komplett übermalt. Auf jeden Fall bleibt auf den ersten Blick erst einmal unklar, um was für ein Spiel es sich handelt.

Die offiziellen, schwarzen Game Boy-Cartridges stellen dabei einen spannenden Sonderfall dar: Es handelt sich dabei um Game Boy Color-Spiele, die abwärtskompatibel zum normalen, alten Game Boy sind. Es gibt eine ganze Menge solcher Titel, mit oft überraschenden Unterschieden. Manchmal sind es je nach Plattform sogar ganz andere Spiele (via My Life in Gaming).

Bei diesem Exemplar hier sieht die Sache aber anders aus:

Man kann es auf diesem Bild hier vielleicht nicht direkt erkennen, aber nicht nur das Label, sondern auch die ganze Cartridge wurde mit einem Filzstift schwarz angemalt. Wir haben es also eigentlich gar nicht mit einer offiziell schwarzen Kassette zu tun, sondern mit einem Spiel, das einfach vom ehemaligen Besitzer selbst schwarz angemalt wurde.

In den Kommentaren war das vielen Leuten auf den ersten Blick überhaupt nicht klar. Deswegen haben sie bei der Frage danach, um welchen Titel es sich wohl handeln könnte, vor allem abwärtskompatible Game Boy Color-Spiele genannt, die auf schwarzen Game Boy-Cartridges veröffentlicht worden waren.

Da wurde beispielsweise auf einen Mary Kate and Ashley-Teil getippt, auf das Spiel zum Antz-Film oder auf Zelda: Link's Awakening DX. Rugrats wurde ebenfalls in den Topf geworfen, genau wie Game & Watch Gallery, Shadowgate, Pokémon TCG oder Wario Land 2. Manch einer schlug sogar das legendär-gruselige Pokémon Creepy Black vor.

Doch weit gefehlt, sie hatten natürlich alle nicht recht. Das war aber eben auch fast unmöglich, wenn davon ausgegangen wurde, dass es sich um eine echte, offiziell schwarze Spiele-Kassette handelt. Aber der oder die frischgebackene Besitzer*in des Spiels hat das Ganze dann einfach ausprobiert und aufgelöst: Es war Mega Man: Dr. Wily's Revenge.

Worauf hättet ihr getippt? Und habt ihr als Kind vielleicht auch selbst eure Game Boy-Spiele angemalt?