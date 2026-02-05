Harry Potter-Fans diskutieren über die Szene mit dem Vielsafttrank und fragen sich: Wäre der Unsichtbarkeitsmantel nicht sinnvoller gewesen?

Im siebten Teil verwandeln sich sechs Zauberer und Hexen in Harry. Aber war das die beste Idee?

Jonas Herrmann
05.02.2026 | 21:33 Uhr

Die Szene mit den sieben Harrys ist immer wieder lustig. (Bild: Warner Bros.) Die Szene mit den sieben Harrys ist immer wieder lustig. (Bild: Warner Bros.)

Harrys Flucht am Anfang vom "Die Heiligtümer des Todes Teil 1" ist wohl eine der skurillsten Szenen in allen acht Harry-Potter-Filmen. Gleich sechs Mitglieder des Ordens des Phönix nehmen den Vielsafttrank, um wie Harry auszusehen. Aber war das überhaupt nötig?

Der Unsichtbarkeitsmantel ist nur scheinbar die beste Wahl

Um diese Szene geht's (Achtung, es folgen Spoiler zum 7. Film): Solange Harry noch jung ist, wird er im Haus der Dursleys durch einen mächtigen Schutzzauber vor Voldemort und seinen Todessern beschützt. Dieser Zauber erlischt aber in der Nacht, in der er 17 Jahre alt wird.

Video starten 1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

Um den Überraschungseffekt auf ihrer Seite zu haben, entscheidet der Orden des Phönix, dass Harry schon vor diesem Tag zu den Weasleys gebracht werden soll. Da das Zaubereiministerium gefallen ist, kommen Apparieren, das Flohnetzwerk und Portschlüssel nicht infrage.

Der Plan sieht deshalb folgendermaßen aus: Sechs Mitglieder des Ordens nehmen einen Vielsafttrank zu sich, um genau wie Harry auszusehen. Sie bekommen jeweils einen "Partner" zur Seite gestellt und sollen dann gleichzeitig mit dem Besen in verschiedene Richtungen fliegen. Ein ziemlich gewagter Plan, der am Ende zwar aufgeht, aber einige Opfer fordert.

Auf Reddit stellt der User "ZookeepergameIcy6089" allerdings die Frage, warum denn niemand an den mächtigen Unsichtbarkeitsmantel gedacht hat und löst damit eine spannende Diskussion aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die wohl beste Erklärung liefert der User "boondiggle_III", der sich auf die Bücher stützt. So ist der Unsichtbarkeitsmantel zwar sehr mächtig, man müsste es aber trotzdem erstmal irgendwie aus dem Haus herausschaffen, ohne bemerkt zu werden.

Sich und einen fliegenden Besen gleichzeitig zu verstecken, dürfte wohl kaum möglich sein und alleine bis zum Fuchsbau zu wandern ebenfalls nicht. Da es quasi unmöglich wäre, Harry so unbemerkt zu transportieren, musste man in die Offensive gehen und Verwirrung stiften.

Aktuelle Film- und Serien-News
So nicht, Netflix! Dass ich die neue Stranger Things-Serie als langjähriger Fan skippe, hat einen guten Grund
von Dennis Müller
Fallout Staffel 3: Wir haben uns für euch angeschaut, wie lange der Ghul nach Colorado latschen muss und was ihn auf dem Weg erwarten könnte
von Annika Bavendiek
Fallout-Serie: Liberty Prime Alpha - Was hinter der neuen Superwaffe der Stählernen Bruderschaft steckt und welche Auswirkungen sie auf Staffel 3 hat
von Dennis Müller

Die Todesser hatten wohl mit einem offenen Kampf gerechnet und nicht damit, dass sieben Harry Potters in alle Himmelsrichtungen verschwinden. Um sie alle zu verfolgen, mussten sie sich aufteilen und am Ende ist Harry ja tatsächlich entkommen.

Der Plan ist sicherlich nicht perfekt, passt mit seiner Einzigartigkeit aber zur Welt von Harry Potter, die eben auf eine eigene Art und Weise funktioniert.

Wie hättet ihr Harry aus dem Haus herausgebracht?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Game Boy-Spieler bekommt mysteriöse schwarze Cartridge in Spieleladen geschenkt und alle fragen sich: Was könnte da nur drauf sein?

vor einer Stunde

Game Boy-Spieler bekommt mysteriöse schwarze Cartridge in Spieleladen geschenkt und alle fragen sich: Was könnte da nur drauf sein?
Harry Potter-Fans diskutieren über die Szene mit dem Vielsafttrank und fragen sich: Wäre der Unsichtbarkeitsmantel nicht sinnvoller gewesen?

vor einer Stunde

Harry Potter-Fans diskutieren über die Szene mit dem Vielsafttrank und fragen sich: Wäre der Unsichtbarkeitsmantel nicht sinnvoller gewesen?
Nioh 3-Spielzeit: Nehmt euch schon mal Urlaub, im Open World-Soulslike solltet ihr euch nicht nur durch die Hauptstory prügeln   1  

vor 2 Stunden

Nioh 3-Spielzeit: Nehmt euch schon mal Urlaub, im Open World-Soulslike solltet ihr euch nicht nur durch die Hauptstory prügeln
PS5-Spielerin wundert sich über weißes Pulver, das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll   11  

vor 3 Stunden

PS5-Spielerin wundert sich über "weißes Pulver", das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll
mehr anzeigen