Harry Potter-Fans diskutieren über die Szene mit dem Vielsafttrank und fragen sich: Wäre der Unsichtbarkeitsmantel nicht sinnvoller gewesen?

Harrys Flucht am Anfang vom "Die Heiligtümer des Todes Teil 1" ist wohl eine der skurillsten Szenen in allen acht Harry-Potter-Filmen. Gleich sechs Mitglieder des Ordens des Phönix nehmen den Vielsafttrank, um wie Harry auszusehen. Aber war das überhaupt nötig?

Der Unsichtbarkeitsmantel ist nur scheinbar die beste Wahl

Um diese Szene geht's (Achtung, es folgen Spoiler zum 7. Film): Solange Harry noch jung ist, wird er im Haus der Dursleys durch einen mächtigen Schutzzauber vor Voldemort und seinen Todessern beschützt. Dieser Zauber erlischt aber in der Nacht, in der er 17 Jahre alt wird.

Um den Überraschungseffekt auf ihrer Seite zu haben, entscheidet der Orden des Phönix, dass Harry schon vor diesem Tag zu den Weasleys gebracht werden soll. Da das Zaubereiministerium gefallen ist, kommen Apparieren, das Flohnetzwerk und Portschlüssel nicht infrage.

Der Plan sieht deshalb folgendermaßen aus: Sechs Mitglieder des Ordens nehmen einen Vielsafttrank zu sich, um genau wie Harry auszusehen. Sie bekommen jeweils einen "Partner" zur Seite gestellt und sollen dann gleichzeitig mit dem Besen in verschiedene Richtungen fliegen. Ein ziemlich gewagter Plan, der am Ende zwar aufgeht, aber einige Opfer fordert.

Auf Reddit stellt der User "ZookeepergameIcy6089" allerdings die Frage, warum denn niemand an den mächtigen Unsichtbarkeitsmantel gedacht hat und löst damit eine spannende Diskussion aus:

Die wohl beste Erklärung liefert der User "boondiggle_III", der sich auf die Bücher stützt. So ist der Unsichtbarkeitsmantel zwar sehr mächtig, man müsste es aber trotzdem erstmal irgendwie aus dem Haus herausschaffen, ohne bemerkt zu werden.

Sich und einen fliegenden Besen gleichzeitig zu verstecken, dürfte wohl kaum möglich sein und alleine bis zum Fuchsbau zu wandern ebenfalls nicht. Da es quasi unmöglich wäre, Harry so unbemerkt zu transportieren, musste man in die Offensive gehen und Verwirrung stiften.

Die Todesser hatten wohl mit einem offenen Kampf gerechnet und nicht damit, dass sieben Harry Potters in alle Himmelsrichtungen verschwinden. Um sie alle zu verfolgen, mussten sie sich aufteilen und am Ende ist Harry ja tatsächlich entkommen.

Der Plan ist sicherlich nicht perfekt, passt mit seiner Einzigartigkeit aber zur Welt von Harry Potter, die eben auf eine eigene Art und Weise funktioniert.

Wie hättet ihr Harry aus dem Haus herausgebracht?