Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder jede Menge Angebote für die Nintendo Switch. Auch diesmal gibt es wieder eine bunte Mischung, die von actionreichen Koop-Spielen über Survival und Horror bis Roguelike und Tower Defense reicht. Zehn der interessantesten Deals stellen wir euch in diesem Artikel vor. Wer sich lieber selbst durch die Hunderte von reduzierten Spielen wühlen möchte, findet hier die Übersicht:

Nintendo eShop: Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Trine 4: The Nightmare Pince

Angebot gültig bis: 12. Oktober

Auch im vierten Teil der Trine-Reihe kämpfen sich der Ritter Pontius, der Zauberer Amadeus und die Diebin Zoya wieder durch eine märchenhafte und wunderschön gestaltete 2,5D-Welt. Das funktioniert entweder im Koop-Modus, sowohl lokal als auch online, oder allein, indem wir per Knopfdruck zwischen den drei Spielfiguren wechseln. Das Gameplay besteht nach wie vor aus einer abwechlsungsreichen Mischung aus Rätseln, Kämpfen und Platforming-Passagen, wobei sich dank der unterschiedlichen Fähigkeiten unserer Helden oftmals ganz verschiedene kreative Lösungen für Probleme finden lassen.

Trine 4: The Nightmare Pince statt 34,99€ für 10,49€ im Nintendo eShop

Nine Parchments

Angebot gültig bis: 19. Oktober

Das von den Entwicklern der Trine-Reihe stammende Nine Parchments lässt sich ebenfalls sowohl allein als auch im lokalen und im Online-Koop spielen. Die Spielwelt ist im Trine-Universum angesiedelt und dementsprechend ebenso märchenhaft gestaltet. Hiermit enden die Parallelen allerdings, denn Nine Parchements ist ein Action-RPG aus der Top-Down-Perspektive. Als Gruppe von bis zu vier Magier-Lehrlingen ziehen wir los, um neun verlorene Schriftrollen zu suchen, die mächtige Zauber entfesseln sollen. Das Gameplay konzentriert sich auf die Kämpfe, wobei ein ausgefeiltes Magiesystem, das uns ständige neue Zauber erlernen lässt, für Motivation sorgt.

Nine Parchments statt 19,99€ für 5,99€ im Nintendo eShop

The Flame in the Flood: Complete Edition

Angebot gültig bis: 15. Oktober

Im Survival-Spiel The Flame in the Flood übernehmen wir die Rolle eines jungen Mädchens, das in einer im wahrsten Sinne des Wortes untergehenden Welt um ihr Leben kämpfen muss. Eine gewaltige Flut hat das Land überschwemmt. Nun fahren wir gemeinsam mit unserem Hund einen riesigen Fluss hinab, der uns hoffentlich an einen besseren Ort bringt. Unterwegs legen wir an kleinen Inseln an, die wir auf der Suche nach Nahrung und Ressourcen zum Bau besserer Ausrüstung erforschen. Neben Hunger und Krankheiten können uns dabei auch Raubtiere gefährlich werden. Vor allem durch das hervorragende Artdesign baut The Flame in the Flood eine dichte Atmosphäre auf.

The Flame in the Flood statt 14,99€ für 3,74€ im Nintendo eShop

The Sinking City

Angebot gültig bis: 15. Oktober

Auch im jüngsten Spiel von Frogwares, den Machern der Sherlock-Holmes-Adventures, übernehmen wir wieder die Rolle eines Detektivs, diesmal allerdings in einer von den Horror-Erzählungen H.P. Lovecrafts inspirierten Spielwelt. Wir reisen in die fiktive Stadt Oakmont, die im Meer zu versinken droht, weil wir hier die Ursache für die düsteren Visionen vermuten, die uns seit einiger Zeit plagen. Die Stadt können wir dabei frei erforschen. The Sinking City schreibt uns nicht vor, was wir als nächstes zu tun und wohin wir zu gehen haben, sondern lässt uns selbstständig unsere Spuren verfolgen und echte Detektivarbeit leisten. Das ist ungeheuer spannend, aber auch keine leichte Aufgabe.

The Sinking City statt 49,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Among the Sleep: Enhanced Edition

Angebot gültig bis: 19. Oktober

Among the Sleep ist ein Horrorspiel, in dem wir die Rolle eines zweijährigen Kindes übernehmen, das sich auf der Suche nach der eigenen Mutter befindet. Dabei durchsuchen wir unser bizarres, düsteres Zuhause und andere surreal wirkende Orte, ohne zu wissen, was wirklich ist und was uns nur von unserer kindlichen Fantasie vorgegaukelt wird. Immerhin können wir auf unserem Weg auf die Unterstützung unseres Teddys zählen. Die Enhanced Edition auf der Switch beinhaltet neue Dialoge sowie Verbesserungen bei Performance und Grafik.

Among the Sleep: Enhanced Edition statt 24,99€ für 6,24€ im Nintendo eShop

Panzer Dragoon: Remake

Angebot gültig bis: 22. Oktober

Das Switch-exklusive Remake von Panzer Dragoon ist die Neuauflage eines ursprünglich 1995 für den Sega Saturn erschienenen Action-Klassikers, natürlich mit weit besserer Grafik. Auf einem Drachen fliegen wir durch eine kreativ gestaltete Fantasiewelt und schießen alle Gegner ab, die uns dabei im Weg sind. Der Drache findet seinen Weg allein, unsere Aufgabe beschränkt sich aufs Feuern. Das erscheint zunächst einfach, aber weil unsere Feinde aus allen Himmelsrichtungen angreifen, wird es bald anspruchsvoll. Das Remake bleibt dem Original im Wesentlichen treu, was auch bedeutet, dass die Spielzeit recht kurz ist.

Panzer Dragoon: Remake statt 24,99€ für 16,74€ im Nintendo eShop

The Long Journey Home

Angebot gültig bis: 12. Oktober

Bei The Long Journey Home handelt es sich um ein anspruchsvolles Roguelike im Weltraum-Szenario. Beim Lichtsprung mit unserem Raumschiff ist etwas schiefgelaufen und wir finden uns plötzlich auf der anderen Seite der Galaxie wieder. Wenn wir den Weg zurück finden wollen, müssen wir geschickt die Fähigkeiten unserer Crewmitglieder ausnutzen, Allianzen mit außerirdischen Zivilisationen eingehen, verborgene Schätze plündern, an Kampfturnieren teilnehmen und jede Menge weitere Abenteuer überstehen. Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades sollte man sich darauf einstellen, oft zu scheitern und von vorn anzufangen, wobei man aber bei jedem Durchgang dazulernt.

The Long Journey Home statt 29,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

X-Morph: Defense

Angebot gültig bis: 17. Oktober

X-Morph: Defense gibt es gerade mit 85 Prozent Rabatt besonders günstig im Nintendo eShop. Es handelt sich dabei um eine kreative Mischung aus Tower Defense und Shooter, in der wir die Rolle von Aliens übernehmen, die die Erde angreifen. Unser Ziel ist es, mit unseren Harvestern den Planeten auszubeuten. Gegen die menschlichen Streitkräfte, die währenddessen unter anderem mit Panzern und Kampfjets auf uns losstürmen, verteidigen wir uns mit Türmen, die mit Lasern, Flammenwerfern und Artillerie ausgestattet sind, sowie mit unserem eigenen Gleiter, dessen Technologie und Bewaffnung dem Kriegsgerät der Menschen weit überlegen ist.

X-Morph: Defense statt 19,99€ für 2,99€ im Nintendo eShop

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Angebot gültig bis: 15. Oktober

Mit Monster Boy and the Cursed Kingdom bekommt ihr einen farbenfrohen Action-Plattformer, der in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer der Wonder-Boy-Reihe entstanden ist. Unsere Aufgabe besteht darin, das Verfluchte Königreich zu retten. Hierzu kann sich der Held Jin im Verlauf der Story in sechs verschiedene Tierformen verwandeln, beispielsweise in ein Schwein oder in einen Frosch, die alle mit verschiedenen Vor- und Nachteilen verbunden sind. Neben dem abwechslungsreichen Gameplay, das zwischen die Kämpfe und Platforming-Abschnitte immer wieder knifflige Rätsel einstreut, glänzt Monster Boy and the Cursed Kingdom auch durch seine hübsch gezeichneten Levels.

Monster Boy and the Cursed Kingdom statt 39,99€ für 17,99€ im Nintendo eShop

Silence

Angebot gültig bis: 12. Oktober

Bei Silence handelt es sich um den Nachfolger zu Daedalics Adventure-Hit The Whispered World. Der Story kann man aber auch ohne Kenntnisse des Vorgängers gut folgen, zumal uns das Wichtigste zu Beginn kurz zusammengefasst wird. Wir übernehmen die Kontrolle über die kleine Renie und ihren 16-jährigen Bruder Noah, die sich in einem Bunker vor einem Luftangriff verstecken. Dabei geraten sie in die geheimnisvolle Welt zwischen Leben und Tod, die den Namen Silence trägt. Auch hier herrscht Krieg, aber den Geschwistern bleibt nichts anderes, als die Welt zu durchqueren, wenn sie den Weg zurück finden wollen. Silence zeichnet sich vor allem durch Story, Charaktere und die wunderschöne Grafik aus.

Silence statt 39,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop