Im Nintendo eShop sind wieder einmal zahlreiche Spiele für die Nintendo Switch stark reduziert. Diesmal sind Rabatte von bis zu 90 Prozent dabei, was bei manchen Spielen zu Preisen von weniger als zwei Euro führt. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht. Falls euch diese nicht reichen, findet ihr hier die komplette Liste der Angebote:

Leisure Suite Larry: Wet Dreams Don't Dry

Angebot gültig bis: 31. Dezember

Im Point&Click-Adventure Leisure Suite Larry: Wet Dreams Don't Dry versucht der Schwerenöter Larry mal wieder, bei zahlreichen Frauen Eindruck zu schinden. Das fiel ihm schon in den Vorgängern, die in den späten 80ern angesiedelt waren, nicht leicht. Nun wird es aber nochmal deutlich schwerer, da Larry im Jahr 2018 angekommen, sein Bild von der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau aber dreißig Jahre zuvor stehengeblieben ist. Vom Spiel könnt ihr deshalb mehr Comedy als Erotik erwarten.

Leisure Suite Larry: Wet Dreams Don't Dry statt 39,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Panzer Dragoon Remake

Angebot gültig bis: 16. Dezember

Beim Switch-exklusiven Remake von Panzer Dragoon handelt es sich um die Neuauflage des ursprünglich 1995 für den Sega Saturn erschienenen Action-Klassikers. Hier fliegen wir auf einem Drachen durch fantasievoll gestaltete Levels und schießen auf so ziemlich alles, was sich bewegt. Der Drache fliegt dabei von selbst, unsere Aufgabe beschränkt sich ganz aufs Feuern. Das mag einfach klingen, aber nach einem leichten Einstieg greifen unsere Feinde bald aus allen Himmelsrichtungen an, sodass Panzer Dragoon trotz des im Kern simplen Gameplays ein forderndes, aber dafür eher kurzes Spielerlebnis ist.

Panzer Dragoon: Remake statt 24,99€ für 12,49€ im Nintendo eShop

Rune Factory 4 Special

Angebot gültig bis: 16. Dezember

Rune Factory 4 Special ist eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley, verbunden mit einigen Elementen eines Action-RPGs. In einem idyllischen Dorf des von einem Drachen beherrschten Fantasy-Reichs Selphia verrichten wir Farmarbeit, fangen Fische, Kochen Mahlzeiten und ziehen sogar unsere eigenen Monster groß. Natürlich können wir auch am Dorfleben teilnehmen, uns mit den Bewohnern anfreunden und Beziehungen eingehen. Manchmal nehmen wir aber auch die Waffe in die Hand und brechen zu gefährlichen Abenteuern auf.

Rune Factory 4 Special statt 39,99€ für 23,99€ im Nintendo eShop

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Angebot gültig bis: 16. Dezember

Gleich noch eine Lebenssimulation: Das von den Machern der frühen Harvest-Moon-Teile stammende Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist ein Remake des ursprünglich für den Game Boy Advanced erschienenen Kassikers (damals noch unter dem Namen Harvest Moon). Unsere Aufgabe ist es, der von unserem Großvater geerbten Farm wieder zu altem Glanz zu verhelfen, sowohl durch Ackerbau als auch durch Viehzucht. Friends of Mineral Town konzentriert sich dabei ganz auf die Farmarbeit, das Dorfleben und die Erkundung der Spielwelt. Kämpfe gibt es nicht.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town statt 49,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Tharsis

Angebot gültig bis: 13. Dezember

Im rundenbasierten Weltraum-Survivalspiel Tharsis machen wir uns auf den Weg, die Quelle eines mysteriöses Signals vom Mars zu erkunden. Auf dem Weg dorthin wird unser Raumschiff jedoch von Meteoriten beschädigt, sodass wir fortan vor allem ums eigene Überleben kämpfen. Spielmechanisch ist Tharsis stark an Brettspiele angelehnt. Wir treffen in jeder Runde wichtige Entscheidungen für unsere vier Astronauten, wobei die Würfel über den Erfolg der Aktionen entscheiden. Eine im Grunde gute Idee kann dadurch schnell in einer kleinen Katastrophe enden, aus der wir dann wiederum einen Ausweg suchen müssen.

Tharsis statt 11,99€ für 4,79€ im Nintendo eShop

Dead or School

Angebot gültig bis: 16. Dezember

Im 2,5D-Anime-Actionspiel Dead or School spielen wir die junge Hisako, die mit Waffengewalt darum kämpft, zur Schule gehen zu dürfen. Seit einer Zombieapokalypse vor langer Zeit leben die Menschen nämlich im Untergrund. Schulen, wie sie es früher einmal gab, kennt Hisako nur aus Erzählungen, die ihr wie das Paradies vorkommen. Deswegen schnappt sie sich die Schuluniform ihrer Großmutter sowie ein paar Waffen und macht sich auf den Weg, um herauszufinden, was von diesen himmlischen Orten übrig ist. Dazu bahnt sie sich den Weg durch finstere Tunnel an die Oberfläche und muss zahlreiche Kämpfe überstehen.

Dead or School statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Not Tonight: Take Back Control Edition

Angebot gültig bis: 16. Dezember

Das politische Adventure Not Tonight spielt in einer dystopischen Version Britanniens nach dem Brexit, in der die radikale Rechte die Macht übernommen hat. Wir übernehmen dabei die Rolle eines Türstehers, der dringend Geld braucht. Wer nämlich nicht mindestens in der dritten Generation in Großbritannien lebt, muss entweder bezahlen oder wird aus dem Land geworfen. Also setzen wir im Job notgedrungen die oft rassistischen Vorgaben um oder müssen mit harten Konsequenzen rechnen. In der Take Back Control Edition für die Switch ist das Extra-Kapitel One Love enthalten, in dem ein Auswanderer in Frankreich nach der wahren Liebe sucht.

Not Tonight: Take Back Control Edition statt 22,99€ für 2,29€ im Nintendo eShop

X-Morph: Defense

Angebot gültig bis: 2. Januar

X-Morph: Defense bekommt ihr aktuell schon für knapp zwei Euro. In der kreativen Mischung aus Tower Defense und Shooter übernehmen wir die Rolle von Aliens, die die Erde angreifen. Mit unseren Harvestern versuchen wir, dem Planeten seine Ressourcen zu stehlen. Damit diese in Ruhe ihre Arbeit machen können, müssen wir die mit Panzern und Kampfjets angreifenden Erdlinge abwehren. Das tun wir zum einen mit Geschütztürmen, die mit Lasern, Flammenwerfern und Artillerie ausgestattet sind, aber auch mit unserem eigenen Gleiter, den wir selbst steuern und der mit weit überlegener Technologie ausgestattet ist.

X-Morph: Defense statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Skyhill

Angebot gültig bis: 8. Dezember

Ebenfalls nur knapp zwei Euro kostet das Roguelike-RPG Skyhill. Gerad eben haben wir noch im Penthouse des riesigen Luxushotels Skyhill unser Leben genossen, als der dritte Weltkrieg ausbricht und Biowaffen den Großteil der Menschheit in Mutanten verwandeln. Als unsere Vorräte knapp werden, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns Stockwerk für Stockwerk durch das Hotel hinabzukämpfen und dabei stets nach Gegenständen Ausschau zu halten, die uns den Weg erleichtern. Wie üblich im Roguelike-Genre müssen wir wieder von vor anfangen, wenn wir sterben, wobei durch die zufallsgenerierten Levels kein Versuch dem anderen gleicht.

Skyhill statt 4,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

The Deer God

Angebot gültig bis: 19. Dezember

Sogar noch günstiger als X-Morph: Defense und Skyhill ist The Deer God. Hier spielt ihr ein Reh in einer wunderschönen Spielwelt, die trotz 3D-Grafik den typischen nostalgischen Charme detaillierter 2D-Pixelspiele versprüht. Es handelt sich dabei im Grunde um einen Platformer, allerdings steht nicht die spielerische Herausforderung im Vordergrund, sondern eher die Atmosphäre sowie die Erkundung der Spielwelt. Hohe Langzeitmotivation solltet ihr dabei nicht erwarten, sondern eher eine kurze, fast schon meditative Erfahrung.

The Deer God statt 7,99€ für 1,11€ im Nintendo eShop