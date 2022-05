Auch diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder zahlreiche Spiele für Nintendo Switch günstiger. Unter den mehr als 700 Angeboten finden sich sowohl größere Titel als auch kleine Indie-Geheimtipps. Letztere bekommt ihr schon zu Preisen ab 0,99 Euro. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Arise: A Simple Story – Definitive Edition

Angebot gültig bis: 28. Mai

Erst Ende April ist die verbesserte und mit speziellen Switch-Features ausgestattete Definitive Edition von Arise: A Simple Story erschienen, jetzt könnt ihr sie bereits zum halben Preis im Nintendo eShop bekommen. Bei Arise handelt es sich um ein 3D-Adventure, das schon auf den ersten Blick durch seine wunderschönen Landschaften beeindruckt. Diese dienen der Inszenierung einer zwar simplen, aber emotionalen Geschichte über einen alten Mann, der am Rande des Todes die wichtigsten Stationen seines Lebens Revue passieren lässt. Beim Gameplay, das in erster Linie aus Rätseln, manchmal aber auch aus kleinen Geschicklichkeitsübungen besteht, hat Arise einige kreative Einfälle und lässt uns beispielsweise die Zeit manipulieren.

Subnautica

Angebot gültig bis: 26. Mai

Im Survival-Spiel Subnautica stürzen wir mit unserem Raumschiff über einem fremden Planeten ab und landen inmitten eines auf den ersten Blick unendlich erscheinenden Ozeans. Mithilfe unserer futuristischen Technik können wir auf dem Meeresgrund eine Basis errichten. Um zu überleben, müssen wir fortan nicht nur für Nahrung, sauberes Wasser und frische Atemluft sorgen, sondern uns auch vor den teils riesigen und furchterregenden Kreaturen in Acht nehmen, die das Meer bevölkern. Unsere Aufgabe besteht darin, die Rettungskapseln der anderen Mitglieder unserer Crew zu suchen und herauszufinden, was mit ihnen geschehen ist. Dabei entwickelt Subnautica eine erstaunlich komplexe Geschichte voller außerirdischer Geheimnisse.

Jurassic World Evolution: Complete Edition

Angebot gültig bis: 7. Juni

Jurassic World Evolution ist ein Aufbauspiel, in dem ihr euren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark erschaffen könnt. Dabei macht ihr hoffentlich nicht die gleichen Fehler, die in den Filmen stets zu Chaos und Zerstörung führen. Ansonsten können die Dinos nämlich auch im Spiel ausbrechen, dann könnt ihr sogar losziehen und sie eigenhändig mit dem Betäubungsgewehr einfangen. Die meiste Zeit ist Jurassic World Evolution aber ein entspanntes Spiel. Die Wirtschaftssimulation ist eher simpel. Das Planen der Gehege nimmt den größeren Teil des Spiels ein, wobei es schon Spaß macht, den hervorragend inszenierten und sich glaubwürdig verhaltenden Dinos einfach nur zuzusehen. Mit der Complete Edition bekommt ihr sämtliche Erweiterungen.

Call of Juarez: Gunslinger

Angebot gültig bis: 24. Mai

Call of Juarez: Gunslinger ist ein First Person Shooter im Western-Setting, der vor allem durch seine ungewöhnliche Erzählweise fasziniert: Ein alternder Revolverheld erzählt uns die Geschichte seines Lebens, die wir in Rückblicken nachspielen. Seine Berichte über zahlreiche Abenteuer und wilde Schießereien sind jedoch nicht immer zuverlässig. Manchmal muss er sich mitten in einer Actionszene korrigieren, wodurch sich der Level um uns herum plötzlich verändert. Aber ob er nun die Wahrheit sagt oder nicht, uns stehen jedenfalls Begegnungen mit einigen der berühmtesten Westernhelden und -schurken wie Billy The Kid und Jesse James bevor. Eine dichte Atmosphäre und spannende Duelle sind deshalb garantiert.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Angebot gültig bis: 2. Juni

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist der geistige Nachfolger der altehrwürdigen Wonder-Boy-Reihe, die ihren Ursprung im Jahr 1986 hat. Es handelt sich um ein klassisches 2D-Jump&Run, das aber einige eigene Ideen mitbringt. So kann sich der Protagonist Jin im Lauf des Spiels in sechs verschiedene Tiere verwandeln, zum Beispiel in einen Frosch, einen Löwen oder ein Schwein. In jeder dieser Tiergestalten verfügt er über besondere Fähigkeiten, allerdings auch über spezielle Schwächen, was für jede Menge spielerische Abwechslung in der rund 15 Stunden dauernden Story-Kampagne sorgt. Durch die bunten, detaillierten Hintergründe und die aufwendigen Animationen macht der Platformer zudem auch optisch eine gute Figur.

Agent A: Rätsel in Verkleidung

Angebot gültig bis: 27. Mai

Mit einem Rabatt von 95 Prozent und einem Preis von schlappen 99 Cent gehört Agent A: Rätsel in Verkleidung zu den aktuell günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. In dem humorvollen Rätselspiel übernehmen wir die Rolle des namensgebenden Agenten A, der das Versteck der mysteriösen Ruby La Rouge zu infiltrieren versucht. Dieses entpuppt sich allerdings als Labyrinth, das vollgestopft ist mit Fallen und rätselhaften Maschinen, deren Mechanismen wir verstehen lernen müssen, wenn wir sicher unser Ziel erreichen wollen. Der Stil des Spiels orientiert sich dabei an Agentenfilmen der 60er und 70er. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Angebot gültig bis: 31. Mai

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ist zwar im selben, von Robotern bevölkerten Universum angesiedelt wie SteamWorld Dig und SteamWorld Heist, unterscheidet sich spielerisch aber deutlich von diesen Titeln. Es handelt sich um eine Mischung aus Rollen- und Kartenspiel. In den rundenbasierten Kämpfen wählen wir unsere Aktionen aus den Karten auf unserer Hand aus. Durch Siege sammeln wir Schätze, Erfahrungspunkte und neue Karten, mit denen wir unser Deck verbessern können. Die Spielwelt wirkt allen Robotern zum Trotz wie aus einem typischen Fantasy-Roman entlehnt, inklusive Zauberern, Drachen und Rittern. Durch die handgezeichneten Charaktere und Hintergründe wird sie hübsch und zudem mit viel Humor in Szene gesetzt.

Door Kickers

Angebot gültig bis: 12. Juni

Door Kickers ist ein Taktikspiel mit pausierbarer Echtzeit, in dem wir aus der Topdown-Perspektive die Kontrolle über ein vierköpfiges SWAT-Team übernehmen. Mit diesem stürmen wir Gebäude voller schwerbewaffneter Krimineller und müssen dabei jeden Schritt genau bedenken, weil wir nie wissen, was hinter der nächsten Tür lauert. Wie wir dabei vorgehen und ob wir etwa durch den Vordereingang stürmen, die Verbrecher einkreisen oder sie mit gezielten Schüssen durch die Fenster erledigen, bleibt ganz uns überlassen. Zwischen den Aufträgen können wir die Ausrüstung unserer Teammitglieder festlegen und neue Fähigkeiten freischalten. Mit 80 Missionen und rund 65 Waffen und Ausrüstungsgegenständen fällt der Umfang recht beeindruckend aus.

Darkwood

Angebot gültig bis: 22. Mai

Darkwood liefert düsteren Survival-Horror aus der Vogelperspektive. Tagsüber erkunden wir in der postapokalyptischen Spielwelt die Ruinen der Menschheit auf der Suche nach Ressourcen. Aus diesen stellen wir anschließend Waffen und Fallen her, mit denen wir bei Nacht unser Zuhause gegen die angreifenden Untoten verteidigen. Für Spannung sorgt dabei, dass wir nachts stets nur das sehen können, was sich im Lichtkegel unserer Lampe befindet. Bei jedem verdächtigen Geräusch in unserer Umgebung stellen wir uns deshalb die Frage, was wohl in der Dunkelheit lauern mag. Darkwood bietet aber nicht nur ein intensives, sondern auch ein umfangreiche Spielerlebnis: Für den kleinen Preis von 5,99 Euro bekommt ihr ungefähr 20 Stunden Nervenkitzel.

Tharsis

Angebot gültig bis: 12. Juni

Tharsis ist ein rundenbasiertes Weltraumabenteuer im Stil eines Brettspiels. Wir sollen ein mysteriöses Signal erkunden, das vom Mars kommt. Auf dem Weg dorthin wird unser Raumschiff jedoch von Meteoriten beschädigt, sodass wir fortan vor allem mit dem Kampf ums eigene Überleben beschäftigt sind. In jeder Runde müssen wir entscheiden, welche Aktionen wir den vier Astronauten zuweisen wollen, um unsere schwierige Lage zu verbessern. Über den Erfolg entscheidet allerdings nicht allein unsere taktische Klugheit, sondern auch unser Glück beim Würfeln. Dadurch kann auch aus einer im Grunde vernünftigen Idee schnell ein neues Desaster entstehen, um das wir uns kümmern müssen.