Im Nintendo eShop gibt es diese Woche wieder eine riesige Auswahl an Angeboten für die Nintendo Switch. Rund 900 Spiele sind diesmal reduziert, die Rabatte reichen bis zu 90 Prozent. In diesem Artikel haben wir euch zehn interessante Deals aus der langen Liste herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Asterix & Obelix XXL3: Der Kristall-Hinkelstein

Angebot gültig bis: 8. September

Im Actionspiel Asterix & Obelix XXL3 begleiten wir die beiden gallischen Helden auf ihrer Mission, das Volk mithilfe des sagenumwobenen Kristallhinkelsteins vor einer mysteriösen Bedrohung zu retten. Wie in den Comics und Filmen müssen wir dazu in erster Linie massenhaft Römer vermöbeln. Dabei nehmen wir neben unseren Fäusten auch den namensgebenden Stein zu Hilfe, der sich bei Bedarf in einen Feuer-, Eis- oder Magnethinkelstein verwandeln lässt. Unser Abenteuer beginnt beim gallischen Dorf, führt uns aber auch in weit entfernte Regionen wie Ägypten oder Kreta. Zum ersten Mal in der Spielereihe könnt ihr übrigens nicht nur allein, sondern auch im 2er-Koop antreten.

Asterix & Obelix XXL3: Der Kristall-Hinkelstein statt 34,99€ für 6,99€ im Nintendo eShop

Descenders

Angebot gültig bis: 14. September

Descenders ist ein rasantes Rad-Rennspiel, in dem wir mit einem Mountain Bike steile Abhänge hinuntersausen und dabei über Rampen springen und verschiedene Tricks vollführen. Das Spiel weist einige Roguelike-Elemente auf, etwa die zufallsgenerierten Levels oder den Umstand, dass wir wieder vom Anfang eines Gebiets starten müssen, wenn wir sterben. Unser Fahrer hält nämlich nur eine bestimmte Anzahl an Stürzen aus, bevor er den Löffel abgibt. Während wir in den grünen Hügeln, in denen wir starten, noch leicht ans Ziel kommen, wird das in den Wälder, Wüsten und Sumpflandschaften deutlich schwerer. Dabei hilft uns allerdings, dass wir die Fähigkeiten unseres Fahrers aufbessern und an unseren Stil anpassen können.

Descenders statt 24,99€ für 12,49€ im Nintendo eShop

Trine Ultimate Collection

Angebot gültig bis: 6. September

Mit der Trine Ultimate Collection bekommt ihr alle vier Teile der beliebten Koop-Reihe, also auch das 2019 erschienene The Nightmare Prince. In den Trine-Spielen begeben sich ein Krieger, ein Zauberer und eine Bogenschützin gemeinsam auf Reisen durch wunderschöne, märchenhaft gestaltete 2,5D-Welten. Das Gameplay besteht aus einer Mischung aus Kampf, Platforming und Rätseln, wobei die sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere auf vielfältige Weise kombinierbar sind und kreative Lösungen zulassen. Zu dritt machen die Trine-Spiele am meisten Spaß. Sie lassen sich aber auch allein bewältigen, indem man zwischen den Charakteren hin und her wechselt.

Trine Ultimate Collection statt 49,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Slay the Spire

Angebot gültig bis: 9. September

Bei dem Indie-Hit Slay the Spire handelt es sich um einen Roguelike-Deckbuilder. Wir durchstreifen Dungeons und liefern uns rundenbasierte Kämpfe mit Monstern, in denen wir unsere Aktionen aus den Karten auf unserer Hand auswählen. Unser Deck können wir mit der Zeit verbessern, indem wir neue Karten erbeuten oder vorhandene aufwerten. Dabei sollten wir stets darauf achten, weder den Angriff noch die Verteidigung zu vernachlässigen und zudem kluge Kombos einzubauen. Nach dem Tod müssen wir wieder von vorn anfangen, was aufgrund unzähliger Kartenkombinationen, zufallsgenerierter Dungeons und unterschiedlicher Charaktere mit jeweils eigenen Taktiken aber nie langweilig wird.

Slay the Spire statt 24,99€ für 12,49€ im Nintendo eShop

Unrailed!

Angebot gültig bis: 25. September

Im Koop-Spiel Unrailed! müssen wir gemeinsam im Team eine Bahnstrecke bauen, während der Zug bereits fährt. Sind wir zu langsam, entgleist der Zug und wir haben verloren. Erschwert wird unsere Aufgabe dadurch, dass sich uns Hindernisse wie Felsen, Bäume und Flüsse in den Weg stellen. Außerdem müssen wir die Gleise erst mal herstellen und dafür die nötigen Ressourcen sammeln. Das alles schaffen wir nur, wenn wir gut zusammenarbeiten und die Aufgaben klug verteilen. Haben wir den Zug sicher bis zur nächsten Station gebracht, dürfen wir uns dort Upgrades holen, die uns beispielsweise mehr Zeit verschaffen oder den Ressourcenabbau erleichtern, bevor wir uns der nächsten Herausforderung stellen.

Unrailed statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Everspace Stellar Edition

Angebot gültig bis: 13. September

Im Weltraum-Actionspiel Everspace durchqueren wir einen grafisch beeindruckenden Weltraum, wobei wir uns von Sektor zu Sektor fortbewegen. Auf jeder Etappe unserer Reise stellen wir uns neuen Kämpfen, Herausforderungen und Abenteuern. Spielerisch ähnelt Everspace dabei eher einem First Person Shooter als einer Simulation. Die Steuerung ist simpel, dafür ist das Tempo hoch. Nach dem Tod müssen wir im Roguelike-Stil von vorn beginnen, können aber Upgrades und neue Schiffe freischalten. Die Stellar Edition für die Switch enthält neben dem Hauptspiel auch noch den Soundtrack sowie die Encounters Expansion mit zusätzlichen Missionen, Charakteren, Schiffen und Ausrüstungsgegenständen.

Everspace Stellar Edition statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Void Bastards

Angebot gültig bis: 9. September

Der First Person Shooter Void Bastards fällt schon durch seinen Comiclook auf, geht aber auch beim Gameplay ungewohnte Wege: Wir durchsuchen Raumschiffwracks nach Rohstoffen, Bauplänen und Informationen und treffen dabei auf jede Menge Monster und amoklaufende Roboter, gegen die wir uns mit kreativen, teils selbstgebastelten Waffen wehren. Wie weit wir bei unseren Erkundungstouren gehen wollen und wann wir lieber die Flucht ergreifen, müssen wir selbst entscheiden. Sterben wir, ist unser Charakter verloren und wir müssen mit neuer Spielfigur von vorn anfangen, können jedoch auf die zuvor gefundenen Bauanleitungen für Waffen und Ausrüstungsgegenstände zurückgreifen.

Void Bastards statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Forager

Angebot gültig bis: 9. September

Forager ist ein Spiel für Jäger und Sammler. Zunächst bauen wir auf einer kleinen Insel Ressourcen ab, die wir für neue Werkzeuge, Waffen und Geräte sowie zum Ausbau der eigenen Basis brauchen. Nach und nach vergrößert sich die Spielwelt, indem wir immer weitere Inseln freischalten, auf denen nicht nur neue und gefährlichere Monster, sondern auch geheimnisvolle Dungeons voller Rätsel und natürlich jede Menge neue und noch kostbarere Ressourcen finden. Die Spirale aus Erkundung, Materialsammeln und dem Freischalten neuer Gegenstände sorgt schnell für eine hohe Motivation zum Weiterspielen. Diese hält für viele Stunden an, obwohl Forager auf den ersten Blick eher klein und simpel wirken mag.

Forager statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

My Brother Rabbit

Angebot gültig bis: 15. September

Mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von 1,49 Euro ist My Brother Rabbit eines der günstigsten aktuellen Angebote im Nintendo eShop. Das Adventure beeindruckt auf den ersten Blick vor allem durch seinen wunderschönen und niedlichen Zeichenstil. Es fesselt aber auch durch seine herzerwärmende Geschichte über einen Jungen, der seine schwerkranke Schwester retten will. Zusammen flüchten sich die beiden in eine Fantasiewelt, in der ein Hase fünf mysteriöse Länder voller Roboterelchen, Riesenpilzen und schmelzender Uhren durchqueren muss, um ein Heilmittel für seine Freundin zu finden. Die Rätsel, die wir unterwegs lösen müssen, sind oft clever, aber selten schwierig.

My Brother Rabbit statt 14,99€ für 1,49€ im Nintendo eShop

Phantom Doctrine

Angebot gültig bis: 15. September

Auch Phantom Doctrine gibt es im Nintendo eShop gerade sehr günstig. Das Rundentaktikspiel, das eine Kampagne mit rund 40 Stunden Spielzeit bietet, bekommt ihr für nur 1,99 Euro. Während des kalten Krieges nehmen wir es hier als Anführer der Geheimorganisation The Cabal zugleich mit dem KGB und dem CIA auf, müssen aber bald erkennen, dass es einen noch viel schlimmeren Feind gibt, der die Welt ins Chaos stürzen will. Während wir im Hauptquartier feindliche Agenten verhören oder Ressourcen auf der Welt verteilen, um sie bei Bedarf einsetzen zu können, laufen die Gefechte, in die wir kleine Agententrupps schicken, ähnlich wie in XCOM auf separaten Maps ab.

Phantom Doctrine statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop