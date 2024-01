Nur 4,99 im eShop: Schnappt euch jetzt eines der besten Hack+Slays für Nintendo Switch mit 86 Punkten auf Metacritic

Schnappt euch The Messenger für Nintendo Switch!

Aktuell läuft noch der Januar-Sale im Nintendo eShop, der zahlreiche Spiele für die Switch zu Schnäppchenpreisen anbietet. Darunter befinden sich auch etliche Perlen, von denen ihr einige vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt – wie zum Beispiel den rasanten Ninja-Platformer The Messenger, den wir euch heute vorstellen. Das Angebot ist allerdings nur noch drei Tage gültig.

Um dieses aktuelle Nintendo Switch-Angebot im eShop geht es:

Spiel: The Messenger

Preis im Sale: 4,99 Euro

4,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Rabatt von 75 Prozent)

19,99 Euro (Rabatt von 75 Prozent) Angebot gültig bis: 14. Januar 2024

Nur noch wenige Tage gültig: Ein weiteres spannendes Angebot aus dem Nintendo eShop, das ihr euch anschauen solltet:

So spielt sich The Messenger

1:32 The Messenger - Launch-Trailer zum rasanten Hack and Slay für Switch

Genre: Hack&Slay, Action-Platformer

Hack&Slay, Action-Platformer Wertung auf Metacritic: 86

So spielt es sich: In The Messenger schlüpft ihr in die Kluft eines jungen Ninjas und müsst eine Schriftrolle ausliefern, nachdem euer Dorf von Dämonen überrannt wurde. Dabei hüpft und schnetzelt ihr durch mehrere teils wirklich knackige 2D-Levels, die euer Geschick auf die Probe stellen.

Im Laufe des Abenteuers schaltet ihr zudem neue Fähigkeiten wie Klettern oder Fernkampf-Attacken für euren Ninja frei, um euch neue Areale in den Levels zu erschließen.

Pro/Contra: 2D-Action-Platformer gibt es wie Sand am Meer, doch The Messenger sticht als Perle heraus: Die Steuerung ist präzise, die Levels abwechslungsreich und es gibt sogar einen richtig coolen Grafik-Twist, den wir euch an dieser Stelle allerdings nicht verraten wollen.

Hier erwartet euch ein von vor bis hinten durchgestyltes Abenteuer, das sich laut DualShockers sowohl spielerisch als auch erzählerisch die Bezeichnung "Masterclass" redlich verdient hat. Schade ist lediglich, dass Musik und Soundeffekte auf Dauer eintönig werden, schreibt GameSpace.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch The Messenger holen? Und welche Spiele für Nintendo Switch aus dem aktuellen eShop-Sale würdet ihr außerdem empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.