70 Prozent Rabatt: Schnappt euch jetzt das beste Lego Star Wars-Spiel im eShop-Sale!

In The Skywalker Saga könnt ihr Szenen aus allen drei Star Wars-Trilogien nachspielen.

Das Jahr ist gestartet und wer sich für 2024 noch mit neuem Spielefutter eindecken will, kann das aktuell recht günstig tun. Denn in den virtuellen Stores von PlayStation, Xbox und Switch gibt es derzeit viele attraktive Angebote – vornehmlich zu etwas älteren Titeln.

Dabei könnt ihr den ein oder anderen Schnapper machen und kostengünstig so manchen Titel abstauben, den ihr in den letzten Jahren vielleicht links liegen gelassen habt. Darunter könnte auch dieses Lego-Angebot sein, über das wir im Nintendo eShop gestolpert sind.

Spiel: Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Preis im Sale: 17,99 Euro

17,99 Euro Regulärer Preis: 59,99 Euro (Rabatt von 70 Prozent)

59,99 Euro (Rabatt von 70 Prozent) Angebot gültig bis: 14. Januar 2024

The Skywalker Saga ist das beste Lego-Spiel der letzten Jahre

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test - Die Skywalker Saga im Test

Genre: Action

Action Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC GamePro-Wertung: 84

Darum geht's: The Skywalker-Saga liefert so ziemlich das komplette Star-Wars-Paket in virtueller Klötzchen-Form. In den drei Trilogien spielt ihr alleine oder im Koop berühmte Szenen nach, baut Lego-Konstruktionen zusammen oder schaltet zahlreiche Figuren frei. Das Ganze wird Lego-typisch sehr familienfreundlich und mit viel Humor präsentiert, weswegen der Titel das wohl beste Lego-Spiel der letzten Jahre ist.

Das sieht auch unser Freelancer-Kollege Stephan so, weist im Fazit seines Tests zu The Skywalker Saga aber auch darauf hin, wer an dem Spiel möglicherweise keine Freude haben könnte:

"Liebt ihr die alten Lego-Spiele und habt das Prinzip noch nicht über, dann bekommt ihr hier eines der besten und umfangreichsten Lego-Spiele vorgesetzt, dessen liebevoll umgesetztes Thema euch bestimmt die Star Wars-DVDs aus dem Schrank kramen lässt. Erwartet ihr hingegen eine richtige Revolution im Gameplay oder konntet ihr nie etwas mit der Videospiel-Adaption der Klemmbausteine anfangen, dann wird euch auch The Skywalker Saga nicht auf die bunte Seite der Macht ziehen."

Stephans kompletten Test mit allen Pro- und Contra-Punkten könnt ihr hier lesen:

Der Release von Lego Star Wars: The Skywalker Saga liegt mittlerweile fast zwei Jahre zurück. Das Action-Spiel erschien am 5. April 2022 für alle aktuellen Konsolen und den PC. Wer ein Xbox Game Pass-Abo hat, kann The Skywalker auch darin zocken, dort ist der Titel nämlich derzeit enthalten und abseits der Abogebühren ohne weitere Kosten spielbar.

Ist dieses Angebot was für euch oder zockt ihr das Spiel vielleicht doch eher im Game Pass?