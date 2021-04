Im Nintendo eShop gibt es gerade eine ganze Reihe von Spiele-Adaptionen bekannter Animes und Mangas für die Nintendo Switch im Angebot, mit bis zu 84 Prozent Rabatt. Viele, aber nicht alle davon stammen vom Publisher Bandai Namco, der für seine Anime-Spiele bekannt ist. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht. Falls ihr wissen wollt, was der Nintendo eShop gerade sonst noch an Angeboten für die Switch bereithält, findet ihr die komplette Liste hier:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

Angebot gültig bis: 22. April

Mit der Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy bekommt ihr die ersten drei Teile der Action-Reihe in einem Paket, und zwar mit sämtlichen DLCs und Zusatzinhalten sowie mit technischen Verbesserungen. Die Fighting Games fangen den Look der Serie gut ein und bieten spannende Kämpfe mit spektakulären Special Moves, die 1 gegen 1 in 3D-Arenen stattfinden. Anders als die meisten Spiele des Genres bietet Ultimate Ninja Storm auch einen umfangreichen Storymodus, in dem wir weite, offene Gebiete erkunden und neben den Kämpfen verschiedene weitere Herausforderungen meistern müssen. Für Fans der Vorlage ist die Reihe ein Muss, für alle anderen anderen kann die Trilogie ein guter Einstieg sein.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy statt 49,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Dragon Ball Xenoverse 2

Angebot gültig bis: 22. April

Das Action-Rollenspiel Dragon Ball Xenoverse 2 dürfte schon allein aufgrund seines Umfangs die Herzen der Fans höher schlagen lassen: Wir können aus sage und schreibe 68 spielbaren Charakteren auswählen. Zudem sorgt das Kampfsystem mit seinen zahlreichen Spezialattacken und freischaltbaren Manövern für forderndes und motivierendes Gameplay. Toll für Fans ist außerdem, dass uns die Geschichte an einige der spektakulärsten Momente aus Dragon Ball zurückführt. Falls ihr euch mit der Anime-Vorlage nicht besonders gut auskennt, kann es allerdings eine Weile dauern, bis ihr in die Story hineinfindet, die von Zeitpatrouillen und vom Reparieren vergangener Ereignisse handelt.

Dragon Ball Xenoverse 2 statt 59,99€ für 9,59€ im Nintendo eShop

One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition

Angebot gültig bis: 22. April

Mehr als 20 Jahre läuft nun schon der Anime One Piece, der von einem jungen Mann handelt, welcher zum König der Piraten aufsteigen will. Die Story von Pirate Warriors 3 folgt im Wesentlichen der Geschichte der Vorlage von den Anfängen in Fuchsia bis nach Dressrosa: Eine Reise, die im Anime immerhin rund 700 Episoden dauert. Das Gameplay folgt dabei im Wesentlichen der Formel von Musou-Spielen wie Dynasty Warriors. Das bedeutet: Wir verprügeln im Alleingang ganze Heerschaaren von Feinden, die unseren Special Moves nichts entgegenzusetzen haben, liefern uns aber auch anspruchsvolle Bosskämpfe. Die Deluxe Edition bietet mehr als 40 Zusatzinhalte.

One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition statt 59,99€ für 11,99€ im Nintendo eShop

Super Dragon Ball Heroes World Mission

Angebot gültig bis: 22. April

Im Gegensatz zu den meisten anderen Anime-Spielen in unserer Liste ist Super Dragon Ball Heroes World Mission weder ein Action- noch ein Rollenspiel, sondern ein taktisches Kartenspiel. Überzeugen kann es nicht zuletzt durch seinen Umfang: Mehr als 350 Charaktere und über 1.000 Karten werden geboten. Neben Online- und lokalem Multiplayer gibt es eine umfangreiche Storykampagne, in der wir uns auf eine Reise begeben, um Weltmeister in Super Dragon Ball Heroes zu werden. Nebenbei müssen wir allerdings auch noch die Welt vor einer Invasion durch die Schurken aus dem Kartenspiel retten. Falls euch das alles noch nicht genügt, gibt es zudem einen Editor, mit dem ihr eigene Karten und Missionen erstellen könnt.

Super Dragon Ball Heroes World Mission statt 59,99€ für 9,59€ im Nintendo eShop

Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate

Angebot gültig bis: 25. April

Der auch als DanMachi bekannte Anime »Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?« ist noch recht jung, erfreut sich aber einer rasch steigenden Beliebtheit. Wie die Vorlage spielt auch das Switch-Spiel in der Stadt Orario, in der Götter und Menschen zusammenleben und unter der ein riesiger Dungeon liegt. Die Abenteurer, die diesen Dungeon erkunden, schließen sich in Familien zusammen, die jeweils einem Gott unterstehen. Wir spielen den aus dem Anime bekannten jungen Helden Bell Cranel, der als einziger der launischen Göttin Hestia dient. Dabei erleben wir eine neue, nicht in der Vorlage enthaltene Geschichte, in der nicht nur Kämpfe im Dungeon, sondern auch Dating und Beziehungen eine wichtige Rolle spielen.

Is it Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate statt 39,99€ für 25,99€

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition

Angebot gültig bis: 22. April

Wer die Vorlage nicht kennt, sollte zunächst mal wissen: Bei Sword Art Online handelt es sich nicht um ein Online-Spiel, sondern um eine Anime- bzw. Roman-Reihe, deren Schauplätze die Welten verschiedener VR-Onlinerollenspiele sind. In Fatal Bullet reisen wir in die Welt von Gun Gale Online, die zu großen Teilen aus Waffen, Stahl und Felsen besteht, aber auch ein paar hübsche Landschaften bietet. Was das Gameplay betrifft, ist Fatal Bullet im Wesentlichen ein Third Person Shooter, allerdings mit ausgeprägten Rollenspielmechaniken, die für Langzeitmotivation sorgen. Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel drei DLC-Pakete und die Erweiterung "Dissonance of the Nexus".

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition statt 59,99€ für 9,59€ im Nintendo eShop

My Hero One's Justice

Angebot gültig bis: 22. April

My Hero One's Justice basiert auf dem beliebten Anime My Hero Academia und ist im Grunde ein traditionelles Fighting Game. Die aus der Serie bekannten und mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestatteten Charaktere liefern sich ihre Kämpfe allerdings in frei begehbaren 3D-Arenen. Der Story-Modus folgt der aus der Serie bekannten Geschichte, die wir jedoch nicht nur aus dem Blickwinkel der Helden, sondern auch aus der Perspektive der Schurken erleben können. Wie es sich für ein Fighting Game gehört, gibt es natürlich auch Online-Multiplayer. Auf einer weltweiten Bestenliste können wir zur Nummer 1 der Helden oder Schurken aufsteigen.

My Hero One's Justice statt 59,99€ für 11,99€ im Nintendo eShop

Doraemon: Story of Seasons

Angebot gültig bis: 22. April

Doraemon: Story of Seasons ist ein Crossover aus der berühmte Videospielreihe Story of Seasons, die im Westen früher unter dem Namen Harvest Moon erschienen ist, und dem in Japan sehr populären Manga Doraemon. Das bedeutet: Die recht kreative Story ist an den Manga angelehnt, das Gameplay folgt aber der bekannten Formel rund um den Aufbau unserer Farm, das Knüpfen von Freundschaften und das ruhige Leben auf dem Land. Doraemon: Story of Seasons setzt dabei ganz auf Idylle und Entspannung, Kämpfe gibt es nicht. Zur harmonischen Wirkung des Spiels trägt nicht zuletzt die wunderschöne Grafik im Aquarell-Stil bei.

Doraemon: Story of Seasons statt 49,99€ für 12,49€ im Nintendo eShop