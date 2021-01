Wer eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online hat, kann Dead Cells ab jetzt eine Woche lang kostenlos anspielen. Weil es derzeit eine kostenlose 7-tägige Testmitgliedschaft gibt, kann im Grunde jeder das Angebot wahrnehmen, ohne einen Cent zu bezahlen. Normalerweise kostet der Roguelike-Hit 24,99 Euro. Die Aktion beginnt heute und läuft bis zum 1. Februar. Den Link zur Probespiel-Version findet ihr auf der Produktseite von Dead Cells im Nintendo eShop gleich unterhalb des Kauf-Buttons:

Dead Cells im Nintendo eShop

Nintendo Switch Online jetzt kostenlos testen

Falls ihr Nintendo Switch Online noch nicht abonniert habt, könnt ihr noch bis zum 1. Februar eine kostenlose siebentägige Probemitgliedschaft abschließen. Das gilt selbst dann, wenn ihr in der Vergangenheit schon mal eine solche Probemitgliedschaft hattet. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Nintendo Switch Online: Jetzt 7 Tage kostenlos testen

Normalerweise könnt ihr das Monatsabo für 3,99 Euro bekommen, 3 Monate gibt es für 7,99 Euro. Das Jahresabo kostet 19,99 Euro, also gerade mal rund 1,67 Euro pro Monat. Eine günstige Lösung kann auch das Familienabo für 34,99 Euro im Jahr sein, das sich bis zu acht Nintendo-Accounts teilen können. Mehr Infos gibt es hier:

Nintendo Switch Online: Zu den Mitgliedschafts-Optionen

Was ist Dead Cells?

Dead Cells ist ein actionreiches 2D-Roguelike und einer der größten Hits des Genres. Es punktet vor allem durch sein abwechslungsreiches Kampfsystem: Erstens hat jede der zahlreichen Waffen ihre eigenen Stärken und Schwächen, zweitens haben auch die Gegner sehr unterschiedliche Angriffsschemata, auf die wir unsere Taktik einstellen müssen.

Wie bei anderen Roguelikes müssen wir nach dem Tod von vorn anfangen. Aber selbst bei misslungenen Runs machen wir meist wenigstens ein bisschen Fortschritt, indem wir beispielsweise einen Skill oder eine Waffe freischalten oder etwas Neues über die Spielwelt lernen.

Dead Cells im Nintendo eShop

Was bietet Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online ist ein Abo-Service, den ihr für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele braucht. Ohne eine Mitgliedschaft bleibt ihr also in der Regel auf den Singleplayer oder lokale Multiplayermatches beschränkt. Aber Nintendo Switch Online bietet noch eine Reihe weiterer Vorteile. Hier die wichtigsten:

1. NES- und SNES-Klassiker kostenlos spielen

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr über 50 NES- und über 30 SNES-Spiele kostenlos spielen. Zur Auswahl stehen jede Menge große Klassiker wie Donkey Kong, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Super Metroid oder Double Dragon. Die Spielelisten findet ihr hier:

Nintendo Switch Online: Diese NES- und SNES-Klassiker kostenlos spielen

2. Tetris 99 und mehr

Neben den Klassikern und zeitlich begrenzten Anspiel-Events wie im Fall von Dead Cells gibt es noch mehr kostenlose Spiele für Mitglieder. Allen voran zu erwähnen ist das beliebte Tetris 99, das ihr nur mit Nintendo Switch Online spielen könnt. In dem Battle Royale kämpfen in jeder Runde 99 Spieler um den Sieg und versuchen sich gegenseitig zu eliminieren, in dem sie die abgebauten Reihen an ihre Kontrahenten schicken. Bis zum 31. März könnt ihr außerdem Super Mario Bros. 35 spielen, in dem 35 Spieler ihre Jump&Run-Fähigkeiten beweisen müssen, bis nur noch einer übrig ist.

3. Cloud Saves

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. So braucht ihr niemals wieder von vorn anzufangen, ganz egal, was mit eurer Konsole oder euren Speicherkarten passiert.

4. Exklusive Coupons

Nur Switch-Online-Mitglieder können für 99 Euro Coupons kaufen, mit denen man zwei Switch-Spiele aus einer großen Auswahl bekommen kann. Wählt man zwei Titel, die normalerweise 69,99 Euro kosten würden, kann man so rund 40 Euro sparen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Nintendo Switch Online: Exklusive Coupons für Switch-Spiele

5. Exklusive Controller

Nur mit Nintendo Switch Online kann man die nostalgischen NES- und SNES-Controller kaufen, um die Klassiker stilecht zu genießen. Die NES-Controller gibt's im Doppelpack für 59,99 Euro, den SNES-Controller einzeln für 29,99 Euro.

NES-Controller für Nintendo Switch Online-Mitglieder

SNES-Controller für Nintendo Switch Online-Mitglieder