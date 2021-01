Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder zahlreiche Angebote für die Nintendo Switch. Eines der Highlights ist der Indie-Hit Dead Cells, den ihr für den halben Preis bekommt. Aber es gibt auch noch viele weitere gute Deals, mit Rabatten bis zu 90 Prozent. Ein paar der interessantesten Spiele stellen wir euch hier vor. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, findet die Übersicht hier:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Das Highlight: Dead Cells zum halben Preis

Angebot gültig bis: 10. Februar

Spannende Kämpfe: Dead Cells ist eines der Highlights unter den aktuellen Angeboten im Nintendo eShop. Den Roguelike-Hit bekommt ihr zum halben Preis. Der 2D-Action-Platformer zeichnet sich vor allem durch seine spannenden Kämpfe aus. Jede der vielen Waffen hat ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen und jeder Gegnertyp hat wiederum seine eigenen Angriffsmuster, sodass wir uns gut überlegen müssen, wie wir vorgehen wollen.

Wie üblich, aber besser: Ansonsten macht Dead Cells vieles ähnlich wie andere Roguelikes. Nach dem Tod müssen wir wieder von vorn anfangen, wobei durch die zufallsgenerierten Levels kein Durchgang genau wie der andere ist. Dead Cells gibt uns trotzdem meist das Gefühl, zumindest ein bisschen Fortschritt gemacht zu haben, indem wir beispielsweise einen neuen Skill oder eine Waffe freischalten. Außerdem sorgen die großen optischen und spielerischen Unterschiede zwischen den Levels für Abwechslung.

Kostenlos testen: Falls ihr eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online besitzt, könnt ihr Dead Cells noch bis zum 1. Februar gratis antesten. Dazu müsst ihr nur dem Link unterhalb des Kauf-Buttons im Nintendo eShop folgen. Bei Nintendo Switch Online wiederum könnt ihr ebenfalls noch bis zum 1. Februar eine kostenlose 7-tägige Testmitgliedschaft starten.

Dead Cells statt 24,99€ für 12,49€ im Nintendo eShop

Deponia Doomsday

Angebot gültig bis: 27. Februar

Deponia Doomsday gehört dank stolzen 90 Prozent Rabatt diese Woche zu den günstigsten Angeboten im Nintendo eShop. Das bunte Adventure vom deutschen Entwickler Daedalic ist weder ein richtiger Nachfolger noch ein echtes Prequel der vorherigen Deponia-Spiele, sondern spielt mal vor, mal nach und mal zwischen den ersten drei Teilen. Das hängt zusammen mir einer zentralen Mechanik des Spiels: Dem Zeitreisen. Diese zwingt uns, um noch ein paar mehr Ecken zu denken, als bei Point&Click-Adventures ohnehin schon üblich ist. Doomsday macht übrigens auch dann Spaß, wenn man die Vorgänger nicht kennt. Allerdings verpasst man dann viele Anspielungen.

Deponia Doomsday statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Resident Evil 0

Angebot gültig bis: 11. Februar

Resident Evil 0 ist die Neuauflage eines ursprünglich für den Nintendo GameCube erschienenen Horrorklassikers. In dem Prequel zum ersten Resident Evil kämpfen sich eine junge Rekrutin einer Spezialeinheit und ein vermeintlicher Serienkiller notgedrungen gemeinsam durch einen von Zombies und anderen Monstern befallenen Zug sowie weitere, nicht weniger gefährliche Orte. Im Gegensatz zu den Remakes von Resident Evil 2 und 3 wurde bei Resident Evil 0 nur die Grafik erneuert, während das Gameplay einschließlich der Steuerung und Kameraführung beibehalten wurde. Das sorgt zwar für Nostalgie, man muss sich aber erst mal daran gewöhnen.

Resident Evil 0 statt 19,99€ für 12,99€ im Nintendo eShop

Down in Bermuda

Angebot gültig bis: 12. Februar

Down in Bermuda ist erst vor zwei Wochen erschienen, trotzdem bekommt ihr das farbenfrohe Adventure im Nintendo eShop schon jetzt 60 Prozent günstiger. Wir spielen einen Piloten, der nach einem Absturz im Bermuda-Dreieck festsitzt. Um wieder einen Weg nach Hause zu finden, müssen wir die Gegend erkunden, uralte Geheimnisse lüften und zahlreiche Rätsel lösen. Letztere sind sehr kreativ geraten und reichen von komplizierten Codes bis hin zur richtigen Anordnung von Schafen. Obwohl wir es außerdem noch mit einer ganzen Reihe riesiger Monster zu tun bekommen, ist Down in Bermuda vor allem ein gutes Spiel zur Entspannung.

Down in Bermuda statt 19,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Panzer Dragoon Remake

Angebot gültig bis: 4. Februar

Das Switch-exklusive Remake von Panzer Dragoon ist eine grafisch stark verbesserte Neuauflage des ursprünglich 1995 für den Sega Saturn erschienenen Klassikers. In dem Shooter fliegen wir auf einem Drachen durch kreativ gestaltete Fantasy-Umgebungen und kämpfen gegen massenhaft Feinde am Boden und in der Luft, von fliegenden Kampfschiffen bis hin zu riesigen Sandwürmern. Unser Drache findet seinen Weg dabei von selbst, unsere Aufgabe beschränkt sich aufs Schießen. Das mag einfach klingen, wird aber schnell anspruchsvoll, wenn wir aus allen Richtungen angegriffen werden.

Panzer Dragoon: Remake statt 24,99€ für 6,24€ im Nintendo eShop

Valfaris & Slain Double Pack

Angebot gültig bis: 31. Januar

Mit dem Valfaris & Slain Double Pack bekommt ihr zwei düstere, blutige Action-Platformer auf einmal. Beide Titel zeichnen sich nicht zuletzt durch ihre detaillierte 2D-Pixeloptik aus, die stark von der Heavy-Metal-Ästhetik insipriert ist. In Slain nehmen wir es es mithilfe unseres Schwerts mit den Dämonen der Hölle auf. Bei Valfaris hingegen handelt es sich um ein Science-Fiction-Spiel mit futuristischen Feuerwaffen, in dem wir das Rätsel um unsere plötzlich verschwundene Heimat aufklären wollen. Die temporeichen Kämpfe sind in beiden Spielen spannend, aber auch sehr fordernd geraten.

Valfaris & Slain Double Pack statt 39,99 für 13,99€ im Nintendo eShop

Northgard

Angebot gültig bis: 3. Februar

Northgard ist ein charmantes Aufbauspiel, in dem wir uns um unsere eigene Wikingersiedlung kümmern. Ähnlich wie im Klassiker Die Siedler macht es hier schon Spaß, den Bewohnern einfach nur bei ihren alltäglichen Aufgaben wie Jagen, Holzhacken oder der Feldarbeit zuzusehen. Spielmechanisch ist der Titel einfach genug, dass man schnell hineinfindet, bietet aber trotzdem einige Herausforderungen, denn die Winter in Northgard sind hart und die Ressourcen knapp. Außerdem bekommen wir es mit feindlichen Kriegern, hungrigen Wölfen und sogar Naturkatastrophen wie Erdbeben zu tun.

Northgard statt 34,99€ für 13,99 Euro im Nintendo eShop

We. The Revolution

Angebot gültig bis: 21. Februar

Das Adventure We. The Revolution lässt uns in die Rolle eines Richters zur Zeit der französischen Revolution schlüpfen. Zum Teil ähnelt das Gameplay dabei einem Detektivspiel: Wir müssen uns in Fälle einarbeiten, Verhöre führen und Hinweise miteinander verknüpfen. Zugleich ist We. The Revolution aber auch eine Lebenssimulation, denn wir müssen uns um unsere Familie sowie um unser eigenes Wohl kümmern. Letzteres gerät schnell in Gefahr, wenn wir eine der politischen Fraktionen zu sehr verärgern. Bei unseren Urteilen müssen wir uns daher nicht nur fragen, was gerecht ist, sondern auch, was wir uns erlauben können.

We. The Revolution statt 19,99€ für 4,89€ im Nintendo eShop