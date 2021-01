Dead Cells: Beliebter Nintendo Switch-Hit bald 7 Tage lang gratis

Wer den Action-Hit Dead Cells bisher noch nicht erlebt hat, kann das Ende Januar gratis auf der Nintendo Switch nachholen - zumindest mehr oder weniger. Der Entwickler Motion Twin bietet eine Woche lang eine Testphase für diejenigen an, die eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzen.

So spielt ihr Dead Cells kostenlos

Anlässlich des neuen DLCs Fatal Seed gibt Motion Twin Switch-Spieler*innen die Möglichkeit, Dead Cells auszuprobieren. Allerdings ist die Testphase auch an eine Bedingung geknüpft.

Kann jeder mit einer Switch Dead Cells testen? Nein, denn die Testphase ist nur auf der Nintendo Switch mit einem Nintendo Switch Online-Abo möglich.

Wann ist Dead Cells kostenlos spielbar? Vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2021

Was ist Dead Cells?

Dead Cells ist ein Genremix aus Roguelike und Metroidvania. Wir übernehmen als eine Art schleimiger Klumpen einen anderen Körper, mit dem wir uns fortan durch zufallsgenerierte Level schlagen. Dort treffen wir auf starke Gegner, die jeweils ihre eigenen Angriffsmuster besitzen, die es herauszufinden gilt. Wer stirbt, beginnt einen neuen Durchlauf. Damit ist Dead Cells für diejenigen interessant, die Spaß daran haben, sich immer wieder erneut und noch effektiver durch eine Welt zu kämpfen.

Mehr zu Dead Cells findet ihr in unserem ausführlichen Test:

18 1 Mehr zum Thema Dead Cells im Test - Kontrolliertes Chaos

Wer keine Nintendo Switch besitzt, kann Dead Cells auch auf PS4, Xbox One und PC käuflich erwerben. Der neue Bezahl-DLC Fatal Falls erscheint am 26. Januar und bringt unter anderem zwei neue Biome, einen neuen Boss und mehr Items ins Spiel. Die neuen Inhalte gibt's in diesem Trailer zu sehen:

Werdet ihr die Gelegenheit nutzen und Dead Cells auf der Nintendo Switch ausprobieren? Habt ihr es vielleicht schon gespielt und werdet euch den neuen DLC holen?