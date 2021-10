Im Nintendo eShop gibt es diese Woche wieder eine Menge Sonderangebote: Hunderte Spiele für die Nintendo Switch sind gerade reduziert. In diesem Artikel haben wir zehn Titel aus der langen Liste herausgepickt und stellen sie euch kurz vor. Wenn ihr lieber gleich selbst die gesamten Switch-Deals durchstöbern wollt, findet ihr diese hier:

Castlevania: Anniversary Collection

Angebot gültig bis: 20. Oktober

Mit der Castlevania Anniversary Collection bekommt ihr gleich sieben Klassiker aus der berühmten Action-Platformer-Reihe, die zusammen mit Metroid das Genre der Metroidvanias begründet hat. Dieses zeichnet sich vor allem durch seine relativ offenen Levels aus, bei denen wir aber an manchen Stellen erst weiterkommen, wenn wir die nötigen Fähigkeiten bekommen haben. Das Besondere an Castlevania ist zudem das düstere, von alten Horrorfilmen inspirierte Artdesign. Als Bonus bekommt ihr in der Anniversary Collection übrigens auch noch das nie zuvor auf Englisch veröffentlichte Kid Dracula und ein Ebook über die Geschichte Castlevanias dazu.

Children of Morta

Angebot gültig bis: 5. November

Children of Morta ist ein Roguelike-Rollenspiel, das im Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern des Genres viel Wert auf eine gute und komplexe Story legt. Wir spielen die Familie Bergson, deren Aufgabe es ist, den heiligen Berg Morta gegen die Mächte der Finsternis zu schützen. In zufallsgenerierten Levels nehmen wir es dabei mit massenhaft Monstern wie Goblins, Ogern und Riesenspinnen auf. Bei einem Fehlschlag müssen wir zwar von vorn anfangen, schalten aber nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch neue Familienmitglieder frei, die wiederum der umfangreichen Familiengeschichte weitere Facetten hinzufügen.

SteamWorld Heist Ultimate Edition

Angebot gültig bis: 13. November

In SteamWorld Heist übernehmen wir die Kontrolle über eine kleine Gruppe von Roboterweltraumpiraten, die tut, was Piraten eben tun: Feindliche Schiffe kapern und reichlich Beute machen. Moralisch gerechtfertigt sind unsere Aktionen dadurch, dass besagte Schiffe zu einem bösen Roboterimperium gehören. Im Kern ist SteamWorld Heist ein Rundentaktikspiel, es spielt sich aber sehr viel actionreicher als andere Genrevertreter, weil wir das Zielen und Schießen selbst übernehmen. Unsere Beute können wir nach den Einsätzen in bessere Ausrüstung und Bewaffnung unserer Truppe stecken, deren Mitglieder auch immer wieder neue Fähigkeiten lernen.

Kentucky Route Zero: TV Edition

Angebot gültig bis: 20. Oktober

Die Kentucky Route Zero TV Edition enthält alle fünf Episoden des surrealen Adventures. Wir spielen einen LKW-Fahrer, der irgendwo am Rand der namensgebenden Straße ein Paket abgeben soll. Das Problem: Die Adresse, die uns genannt wurde, scheint nicht zu existieren. Auch mit der Straße selbst stimmt offenbar etwas nicht. Sie führt uns nämlich an die seltsamsten Orte, die zwar auf den ersten Blick typisch amerikanisch erscheinen, aber bei näherem Hinsehen alle ein düsteres Geheimnis bergen. Spielerisch ist Kentucky Route Zero dabei eher simpel, aber dafür ist die Story desto komplexer, anspruchsvoller und spannender. Der einzigartige Grafikstil sorgt zusätzlich für dichte Mystery-Atmosphäre.

Fury Unleashed

Angebot gültig bis: 25. Oktober

Fury Unleashed ist ein Roguelike, das sich stark an klassischen Action-Platformern wie Contra orientiert. Mit wuchtigen Schusswaffen kämpfen wir uns gegen skurrile und riesige Monster durch detaillierte 2D-Levels, die teils handgemacht, bis zu einem gewissen Grad aber auch prozedural generiert sind, sodass jeder Durchgang neu wirkt. Das Setting ist dabei erstaunlich kreativ: Wir durchqueren die Seiten eines lebendig gewordenen Comicbuchs und sollen herausfinden, weshalb dessen Schöpfer gerade eine kreative Krise durchmacht. Das können wir sowohl allein als auch im Koop tun. Untermalt wird das Ganze durch einen Soundtrack von Komponisten, die schon an Spielen wie The Witcher und Bulletstorm mitgewirkt haben.

Nine Parchments

Angebot gültig bis: 20. Oktober

Nine Parchment ist ein Action-Rollenspiel, das man zwar allein spielen kann, das aber am meisten Spaß im Koop macht, egal ob lokal oder online. In einer Gruppe von bis zu vier Magiern begeben wir uns auf die Suche nach den namensgebenden neun Schriftrollen, die mächtige Zaubersprüche enthalten sollen. Jedoch verfügen wir schon zu Beginn über eine Reihe von kraftvollen und sehr gefährlichen Zaubersprüchen, die uns zwar im Kampf gegen die zahlreichen Monster sehr nützlich sind, aber auch schnell dazu führen können, dass wir uns selbst oder unsere Teammitglieder in die Luft jagen, in Flammen stecken oder auf eine andere Art umbringen. Gerade das Chaos, das in hitzigen Gefechten entsteht, macht Nine Parchments zu einem besonderen Erlebnis.

Moonlighter

Angebot gültig bis: 5. November

Moonlighter vermischt Elemente aus Action-Rollenspielen, Roguelikes und Wirtschaftssimulationen miteinander. Tagsüber betreiben wir einen Laden, in dem wir Ausrüstungsgegenstände an Abenteurer verkaufen. Nachts steigen wir jedoch selbst in den örtlichen Dungeon hinab und suchen nach Beute, die wir am nächsten Tag verkaufen können. Auf diese Weise werden wir immer reicher und können unseren Laden weiter ausbauen. Um Gewinn allein geht es uns aber nicht, denn tatsächlich wollen wir das Geheimnis des Dungeons lüften, in dem sich ein Tor zu einer anderen Dimension befinden soll.

Blacksad: Under the Skin

Angebot gültig bis: 27. Oktober

Im Adventure Blacksad, das auf der gleichnamigen Comicreihe basiert, spielen wir den Privatdetektiv John Blacksad, der den Tod eines Boxclubbesitzers und das plötzliche Verschwinden eines jungen Boxers aufklären soll. Das Gameplay besteht dabei aus einer Mischung aus Rätseln, Quick Time Events und Multiple-Choice-Dialogen, die ein wenig an Telltale-Adventures wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us erinnert. Das Besondere an Blacksad ist aber neben dem tollen Artdesign vor allem seine von anthropomorphen Tierwesen bevölkerte Spielwelt, die auf dem New York der Fünfziger basiert und an klassische Detektivfilme erinnert. Dazu trägt auch der stimmungsvolle Jazz-Soundtrack viel bei.

Torchlight 2

Angebot gültig bis: 18. Oktober

Torchlight 2 ist ein klassisches Hack&Slay-Rollenspiel im Stil eines Diablo und gilt mittlerweile selbst als einer der großen Klassiker des Genres. In einer bunten Fantasy-Welt wagen wir uns in tiefe Dungeons und nehmen es mit massenhaft Monstern auf, wobei das Aufleveln und die Suche nach immer besserer Beute im Vordergrund stehen. Natürlich stehen auch verschiedene Charakterklassen mit jeweils eigenen Fähigkeiten zur Wahl, sodass wir auf die Art kämpfen können, die uns am meisten zusagt. Wie üblich in dem Genre können wir zudem auch online gemeinsam auf Monsterjagd gehen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die unterschiedlichen Fähigkeiten der Klassen geschickt miteinander zu kombinieren.

Void Bastards

Angebot gültig bis: 17. Oktober

Void Bastards ist ein First Person Shooter mit Roguelike-Elementen, der schon auf den ersten Blick durch seinen schrägen Comiclook auffällt. Unsere Aufgabe besteht darin, scheinbar verlassene Raumschiffe nach wertvollen Ressourcen und Bauplänen zu durchsuchen, mit denen wir anschließend unsere Ausrüstung verbessern können. Tatsächlich sind die Raumschiffe oft aber ganz und gar nicht verlassen, sondern von außerirdischen Monstern, Killerrobotern oder Weltraumpiraten bevölkert, die uns unser Eindringen übel nehmen. Sterben wir, ist unser Charakter verloren und wir fangen mit einem neuen von vorn an, dürfen aber die erbeuteten Baupläne behalten.