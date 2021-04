Im Nintendo eShop läuft gerade der große Indie World Sale, in dem es Hunderte Indie-Spiele für die Nintendo Switch günstiger gibt. Da die Rabatte bis zu 80 Prozent betragen, sind eine Menge Schnäppchen zu finden. Die Angebote laufen allerdings nur noch bis Sonntag. Zum Abschluss der Aktion haben wir euch in diesem Artikel ein paar Highlights herausgesucht. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Indie World Sale im Nintendo eShop: Zu den Angeboten

Hotline Miami Collection

Die Hotline Miami Collection enthält sowohl den blutigen Indie-Überraschungshit als auch seinen nicht minder blutigen Nachfolger Hotline Miami 2: Wrong Number. Aus der Vogelperspektive kämpfen wir uns mit den verschiedensten Schuss-, Hieb- und Stichwaffen durch Levels im nostalgischen Pixellook. Dabei müssen wir die Missionen sehr oft von vorn beginnen, weil Tempo und Schwierigkeitsgrad gleichermaßen hoch sind und schon ein Treffer ausreicht, um unsere Figur ins Jenseits zu befördern. Es ist aber gerade der Reiz von Hotline Miami, unseren Plan mit jedem Fehlversuch zu verbessern und einzuüben, bis wir schließlich wie in einer perfekt choreographierten Actionszene unsere Feinde niedermähen, während uns der Electro-Soundtrack vorantreibt.

Hotline Miami Collection statt 24,99€ für 6,24€ im Nintendo eShop

Gris

In Gris erkunden wir eine wunderschöne gezeichnete, surreale 2D-Welt. Das Gameplay, das aus kleinen Rätseln und Jump&Run-Passagen besteht, ist eher zweitrangig. Vielmehr geht es um die Ästhetik, die Atmosphäre und die Geschichte. Letztere wird ohne ein einziges Wort erzählt und handelt, grob gesagt, von Trauer, Verlust und Einsamkeit. Trotz seiner Schönheit und des geringen Schwierigkeitsgrads ist Gris also nicht unbedingt ein typisches Wohlfühlspiel, sondern ein emotionales und oft düsteres Erlebnis. Aber auch Hoffnung gibt es in Gris, denn immerhin bringen wir im Spielverlauf nach und nach die Farbe in die zu Beginn schwarz-weiße Welt zurück.

Gris statt 16,99€ für 6,79€ im Nintendo eShop

Katana Zero

Im 2D-Actionplatformer Katana Zero spielen wir einen Assassinen mit dem schlichten Namen Zero, der nicht nur äußerst beweglich ist und mit seinem Schwert Köpfe rollen lässt, sondern auch die Zeit verlangsamen kann. Das erlaubt uns, in den ansonsten rasanten und anspruchsvollen Kämpfen unser Vorgehen zu planen, und bringt eine taktische Komponente ins Spiel. Neben dem Gameplay ist das Highlight die mysteriöse Story, die zum Großteil in den kurzen Ruhepausen zwischen den Leveln erzählt wird. Hier erleben wir Zero in Gegenwart seines Therapeuten sowie eines seltsamen kleinen Mädchens und erkennen nach und nach die Ursachen seines Handelns.

Katana Zero statt 14,99€ für 8,99€ im Nintendo eShop

Wandersong

In Wandersong leben wir als Barde in einer hübschen, bunten Welt, in der alles harmonisch sein könnte, hätte ein übermenschliches Wesen uns nicht verkündet, dass die Zeit abgelaufen ist und die Apokalypse bevorsteht. Glücklicherweise gibt es aber einen Ausweg: Wenn wir den sogenannten Erdensong richtig singen können, wird der Untergang abgewendet und unsere Welt darf weiterleben. Also machen wir uns auf die Suche nach diesem Song und bekämpfen unterwegs mithilfe unserer Gesangskünste Geister und andere Wesen, die bereits an der Apokalypse arbeiten. Um sie zurückzuschlagen, brauchen wir neben etwas Geschicklichkeit vor allem gutes Timing und ein Gefühl für Rhythmus.

Wandersong statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Manifold Garden

Manifold Garden ist ein Rätselspiel in einer surrealen Umgebung, in der die Regeln der Physik nicht immer gelten. Wir befinden uns in einer sich in alle Richtungen unendlich weit erstreckenden Welt angefüllt mit ebenso skurriler wie beeindruckender Architektur, in der wir ständig die Schwertkraft manipulieren müssen, um voranzukommen. Die Rätsel sind anspruchsvoll, aber selten so schwer, das Frust aufkommen könnte. Wenn man sich erst mal an das ungewöhnliche Spielprinzip gewöhnt hat und sich die Zeit nimmt, die Struktur der seltsamen Bauwerke zu verstehen, kommt man recht gut voran und hat noch genug Muse, um den einzigartigen Grafikstil zu genießen.

Manifold Garden statt 17,99€ für 12,59€ im Nintendo eShop

Outlast 2

Im First-Person-Horrorspiel Outlast 2 wollen wir als Journalist in einem abgelegenen Teil Arizonas den rätselhaften Tod einer schwangeren Frau untersuchen. Dabei bekommen wir es aber schon bald mit einer Gruppe religiöser Fanatiker zu tun und müssen um unser eigenes Leben fürchten. Wie im Vorgänger können wir uns nicht zur Wehr setzen. Werden wir angegriffen, müssen wir wegrennen und uns verstecken. Unser einziges Hilfsmittel ist unsere Kamera, mit der wir die Geschehnisse dokumentieren. Durch ihren Nachtsichtmodus sind wir zudem in der Dunkelheit nicht völlig orientierungslos und können herannahende Feinde erkennen. Das gilt zumindest so lange, bis den Batterien die Energie ausgeht.

Outlast 2 statt 29,99€ für 5,99€ im Nintendo eShop

Limbo

Limbo kann man inzwischen getrost als Indie-Klassiker bezeichnen. Seinen Kultstatus hat sich der Puzzle-Platformer nicht zuletzt durch seine düstere Atmosphäre, den ganz in Schwarz-Weiß gehaltenen Grafikstil, und die schonungslosen Todesanimationen verdient. Wir spielen einen kleinen Jungen, der sich seinen Weg durch eine alptraumhafte 2D-Welt bahnt. Wie er hierher gekommen ist, wissen wir nicht. Die mysteriöse Story wird erst nach und nach allein durch die Umgebung erzählt. Auf Worte verzichtet Limbo vollständig. Die Rätsel sind mechanisch eher simpel gehalten und bestehen oft daraus, Schalter umzulegen und Kisten zu verschieben, trotzdem können sie gelegentlich knifflig sein.

Limbo statt 9,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Transistor

Das von den Machern von Bastion (das es ebenfalls im Indie Sale gibt) stammende Transistor ist ein Action-RPG mit starker taktischer Komponente. Denn zwar können wir wie in einem Actionspiel direkt auf unsere Gegner einprügeln. Wenn wir es mit einer Übermacht zu tun bekommen, ist es jedoch sinnvoller, die Zeit anzuhalten und Aktionen im Turn-Modus zu planen, die die Protagonistin anschließend blitzschnell ausführt. Wir steuern übrigens die berühmte Sängerin Red, die ihre Stimme verloren hat und sich nun mit ihrem überdimensionierten, sprechenden Schwert, dem namensgebenden Transistor, ihren Weg durch eine wunderschön gezeichnete, futuristische Stadt bahnt. Wie all das zusammenhängt, erschließt sich erst langsam im Spiel.

Transistor statt 16,79€ für 3,35€ im Nintendo eShop

The Talos Principle Deluxe Edition

Dass The Talos Principle von den Machern des schrägen Shooters Serious Sam stammt, sieht man ihm kaum an. Das 3D-Rätselspiel schlägt eher ruhige, nachdenkliche Töne an, und zwar nicht nur beim Gameplay, sondern auch bei der Story. Wir spielen ein künstliches Wesen, das in den Ruinen der Menschheit nach Spuren der Vergangenheit und den Gründen für die eigene Existenz sucht. Dabei entwickelt sich eine spannende Geschichte mit philosophischem Tiefgang, die die Grenzen zwischen Mensch und Maschine infrage stellt. Auch spielerisch ist The Talos Principle anspruchsvoll. Um die kniffligen Rätsel zu lösen, müssen wir nicht nur mit Lasern und Drohnen hantieren, sondern auch die Zeit manipulieren.

The Talos Principle Deluxe Edition statt 29,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Sea of Solitude Director's Cut

Der exklusiv für die Nintendo Switch erschienene Director's Cut von Sea of Solitude bringt neben überarbeiteter Grafik und Steuerung auch komplett neues Voice Acting, verbesserte Cutscenes und ein verändertes Skript. Das Adventure, dessen Spielwelt mal bunt und fröhlich, mal düster und bedrohlich wirkt, setzt sich mit ernsten Themen wie Einsamkeit und psychischen Krankheiten auseinander. Wir spielen Kay, die mit schwarzem Federkleid und stechend roten Augen ein dämonisches Aussehen besitzt und es mit ihr ähnlichen Monstern aufnehmen muss. Das Gameplay besteht aus Rätseln sowie Schleich- und Geschicklichkeitspassagen. Im Vordergrund stehen aber eher die Atmosphäre und das tolle Artdesign.

Sea of Solitude Director's Cut statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop