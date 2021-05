Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder Hunderte Sonderangebote für die Nintendo Switch. Abermals sind einige besonders günstige Spiele dabei, die ihr schon für weniger als zwei Euro bekommt. Daneben gibt es unter anderem Kritikerlieblinge wie Ori and the Will of the Wisps oder Überraschungshits wie Ghostrunner. Zehn der besten Deals stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Die Liste aller Angebote findet ihr hier:

Nintendo eShop: Zu den aktuellen Angeboten für Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps

Angebot gültig bis: 29. Mai

Wie schon der Vorgänger Ori and the Blind Forest ist auch Ori and the Will of the Wisps ein wunderschöner 2D-Actionplatformer im Metroidvania-Stil. Wir bewegen uns also nicht durch lineare Levels, sondern können die Spielwelt prinzipiell frei erkunden, kommen an vielen Stellen aber erst mit den richtigen Fähigkeiten weiter. Das Gameplay, das neben Platforming und Kämpfen gegen teils riesige Feinde auch einige Rätsel zu bieten hat, ist sehr fordernd. Man sollte sich also auf häufiges Sterben gefasst machen. Dafür entschädigen neben dem hervorragenden Artdesign aber auch der packende Soundtrack und die emotionale Geschichte.

Ori and the Will of the Wisps statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

de Blob 2

Angebot gültig bis: 3. Juni

In de Blob 2 ist es erneut unsere Aufgabe, die Farbe in die Welt zurückzubringen, nachdem diese vom Bösewicht Comrade Black geraubt wurde. Dazu hüpfen wir ganz einfach in Farbpools, die wir in den frei erkundbaren Leveln finden, saugen die Farbe ein und verteilen sie auf alle möglichen Gegenstände der Spielwelt. Dabei müssen wir uns allerdings vor den fiesen Inkies und ihrer schwarzen Tinte in Acht nehmen. Kleine 2D-Abschnitte oder besondere Aufgaben sorgen zwischendurch für Abwechslung. Neben der Solo-Kampagne gibt es auch verschiedene Koop-Modi, sodass ihr gemeinsam mit euren Freunden die Welt einpinseln könnt.

de Blob 2 statt 29,99€ für 11,99€ im Nintendo eShop

Panzer Dragoon: Remake

Angebot gültig bis: 15. Juni

Das Remake von Panzer Dragoon lässt den ursprünglich für den Sega Saturn erschienenen Klassiker neu aufleben. Die Grafik ist dabei natürlich viel besser als beim Original aus 1995, am Gameplay des Shooters hat sich hingegen nur wenig geändert: Mit unserem Drachen fliegen wir durch hübsche und fantasievoll gestaltete Landschaften und nehmen es dabei mit Horden von Gegnern am Boden und in der Luft auf. Das Fliegen erledigt der Drache von selbst, wir können uns ganz aufs Feuern konzentrieren. Das mag nicht sonderlich komplex klingen, aber da die Feinde aus allen Richtungen kommen, wird Panzer Dragoon schnell anspruchsvoll.

Panzer Dragoon: Remake statt 24,99 für 6,24€ im Nintendo eShop

Ghostrunner

Angebot gültig bis: 24. Mai

Ghostrunner ist ein rasantes First-Person-Actionspiel in einem kreativen Szenario, das eine Mischung aus Cyberpunk und Postapokalypse bietet. Mithilfe unseres futuristischen Katanas nehmen wir es mit einer Übermacht an Feinden auf, was nur gelingen kann, wenn wir stets in Bewegung bleiben und sogar blitzschnell Kugeln ausweichen. Jeder Treffer führt zum Tod. Da wir uns zudem mit waghalsigen Sprüngen auf Plattformen zwischen den riesigen Wolkenkratzern der düsteren Metropole fortbewegen, gehört häufiges Scheitern zum Spiel. Glücklicherweise sind die Kontrollpunkte fair gesetzt. Neben dem temporeichen Gameplay beeindruckt übrigens auch der tolle Neon-Look.

Ghostrunner statt 29,99€ für 19,49€ im Nintendo eShop

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry

Angebot gültig bis: 17. Juni

Mit Wet Dreams Don't Dry hat der Point&Click-Klassiker Leisure Suit Larry nach langer Zeit endlich einen neuen Teil erhalten. Larry versucht darin erneut, bei zahlreichen Frauen Eindruck zu schinden. Das fällt ihm jedoch noch schwerer als früher, denn Larry ist vom Ende der Achtziger direkt ins Jahr 2018 gereist und muss feststellen, dass die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau nicht mehr ganz so funktioniert, wie er es gewohnt ist. Aber Larry wäre nicht Larry, wenn er sich davon entmutigen lassen würde. Trotz des Themas sollte man übrigens nicht zu viel Erotik erwarten, es geht mehr um Comedy sowie um typische Point&Click-Rätsel.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry statt 39,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Crysis Remastered

Angebot gültig bis: 18. Juni

Kaum ein anderes Spiel aus Deutschland hat je so viel internationale Beachtung gefunden wie der Shooter Crysis. Vor allem die fantastische Grafik sorgte damals für Aufsehen und selbst für heutige Verhältnisse sieht Crysis noch immer recht gut aus, vor allem in der Remastered-Version. Aber auch spielmechanisch kann der Shooter überzeugen: Unser Nanosuit erhöht wahlweise unsere Geschwindigkeit, Stärke, Panzerung oder Tarnfähigkeit. Das eröffnet uns ganz verschiedene Vorgehensweisen von still und heimlich bis laut und brutal. Auch die Waffen lassen sich durch viele Einstellungsmöglichkeiten an unsere Taktik anpassen.

Crysis Remastered statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Phantom Doctrine

Angebot gültig bis: 26. Mai

Phantom Doctrine ist ein Rundenstrategiespiel im XCOM-Stil. Während des Kalten Krieges leiten wir eine geheime Untergrundorganisation namens The Cabal, die sich zugleich mit der CIA und dem KGB anlegt. Unsere wahren Gegner sind aber Teil einer Verschwörung, die die Welt ins Chaos stürzen will. Zwischen den Kämpfen verwalten wir unser Hauptquartier, verteilen Hilfsgüter auf der ganzen Welt, um sie bei Bedarf im Gefecht nutzen zu können, oder unterziehen feindliche Agenten einer Gehirnwäsche. Für den Preis von knapp 2 Euro bekommt ihr eine Story-Kampagne mit rund 40 Stunden Spielzeit geboten.

Phantom Doctrine statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

My Brother Rabbit

Angebot gültig bis: 26. Mai

My Brother Rabbit gibt es im Nintendo eShop gerade 90 Prozent günstiger. Das wunderschön gezeichnete Adventure kostet damit nur noch 1,49 Euro. Es erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Jungen, der seine kranke kleine Schwester retten will. Gemeinsam flüchten sie sich in eine Fantasiewelt, in der ein Hase sich auf eine Reise durch fünf geheimnisvolle Länder macht, um ein Heilmittel für seine Freundin zu finden. Dabei bekommt er es unter anderem mit Roboterelchen, Riesenpilzen und schmelzenden Uhren zu tun. Um ihn sein Ziel erreichen zu lassen, müssen wir nicht nur viele Rätsel lösen, sondern auch in einigen Minispielen bestehen.

My Brother Rabbit statt 14,99€ für 1,49€ im Nintendo eShop

Riot: Civil Unrest

Angebot gültig bis: 8. Juni

Das als "Aufruhr-Simulation" beworbene Riot: Civil Unrest ist ein Echtzeitstrategiespiel, bei dem wir entweder die Kontrolle über die Polizei oder die Aufrührer bzw. Demonstranten übernehmen. Wobei "Kontrolle" im Fall der Demonstranten etwas viel gesagt ist, denn diese bilden ein ungeordnete Masse, die nicht immer auf Anweisungen hört. Vor dem Kampf entscheiden wir über Ausrüstung und Anzahl der Demonstranten und Polizisten, wobei allzu gewalttätiges Verhalten in der vorhergehenden Missionen durch knappe Ressourcen bestraft wird. Riot: Civil Unrest basiert auf realen Ereignissen und bemüht sich, ein realistisches Bild von der Dynamik von Ausschreitungen zu vermitteln.

Riot: Civil Unrest statt 19,99€ für 5,99€ im Nintendo eShop

Unrailed!

Angebot gültig bis: 31. Mai

Unrailed! Ist ein hektisches Koop-Spiel, bei dem wir gemeinsam im Team Schienen für einen bereits fahrenden Zug verlegen müssen. Sind wir dabei zu langsam, entgleist er und wir haben verloren. Ressourcen für den Schienenbau müssen wir erst in der Umgebung sammeln, außerdem stellen sich uns verschiedene Hindernisse wie Seen und Felsen in den Weg. Nur dann, wenn wir die Aufgaben sinnvoll aufteilen und gut zusammenarbeiten, können wir den Zug sicher zum nächsten Bahnhof bringen. Dort angelangt können wir uns verschiedene Upgrades holen, bevor es mit dem nächsten Streckenabschnitt weitergeht.

Unrailed! statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop