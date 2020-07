Der Nintendo eShop bietet gerade eine besondere Aktion für Pokémon- und Fighting-Game-Fans: Sofern ihr eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online abgeschlossen habt, könnt ihr bis zum 4. August Pokémon Tekken DX gratis spielen! Das Spiel könnt ihr euch direkt über die Produktseite im Shop holen:

Jetzt gratis spielen: Pokémon Tekken DX im Nintendo eShop

Übrigens könnt ihr Pokémon Tekken DX momentan auch günstiger kaufen, nämlich für 41,99 Euro statt 59,99 Euro. Dieses Angebot gilt noch bis zum 11. August.

Was ist Pokémon Tekken DX?

Pokémon Tekken DX, international auch bekannt als Pokken Tournament DX, ist ein Fighting Game für die Nintendo Switch nach dem Vorbild des altehrwürdigen Tekken. Hier treten aber die aus Pokémon bekannten Taschenmonster gegeneinander an. 20 dieser niedlichen, aber schlagkräftigen Kämpfer stehen zur Auswahl.

Spielmechanisch handelt es sich um weit mehr als nur eine Tekken-Kopie. Das Kampfsystem hat einige Anpassungen erhalten, um den speziellen Fähigkeiten der Pokémon Rechnung zu tragen. Zudem bringt Pokémon Tekken DX frische Ideen ins Genre. Innovativ ist vor allem die Verknüpfung von 2D- und 3D-Kampfphasen. Aber auch die zwei Support-Monster, die wir vor jeder Runde auswählen und die uns anschließend mit ihren Spezialangriffen zur Seite stehen, sorgen für taktischen Tiefgang.

Mehr erfahren: Pokémon Tekken DX im GamePro-Test

Neben dem Einzelspielermodus, in dem ihr euch immer stärkeren Gegnern stellt, gibt es natürlich noch den Online-Multiplayer, in dem ihr euch mit Spielern auf der ganzen Welt messen könnt. Selbstverständlich könnt ihr aber auch offline im lokalen Multiplayer gegen Freunde antreten.

Was bringt Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online braucht ihr in erster Linie, damit ihr den Online-Multiplayer von Spielen nutzen könnt. Darüber hinaus erhaltet ihr mit eurer Mitgliedschaft Zugriff auf Dutzende Klassiker aus der NES- und SNES-Ära. Ihr könnt auch ohne zusätzliche Kosten eure Spielstände in der Cloud abspeichern und habt sie so gesichert, ganz egal, was ihr mit eurer Switch oder euren Speicherkarten anstellt.

Außerdem gibt's im Nintendo eShop ein paar Produkte, die nur Nintendo-Switch-Online-Mitglieder kaufen können, beispielsweise die nostalgischen Switch-Controller im klassischen NES- oder SNES-Design. Last but not least gibt es ab und an Aktionen, in denen Mitglieder Spiele für einen bestimmten Zeitraum gratis anspielen können, wie im vorliegenden Fall.

Die Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online kostet 3,99 Euro im Monat oder 19,99 Euro im Jahr. Die Familienmitgliedschaft gibt es für 34,99 Euro im Jahr, sie gilt für bis zu acht Accounts. Mehr erfahrt ihr hier:

Nintendo Switch Online: Alle Infos im Nintendo eShop