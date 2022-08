Mit Switch Online könnt ihr 2 Wochen lang gratis ein Pokémon-Kampfspiel ausprobieren

Gute Neuigkeiten für alle, die bisher noch nicht wussten, ob Pokémon Tekken DX, aka Pokken Tournament DX, ihnen zusagt: Wenn ihr ein Nintendo Switch Online-Abo habt, könnt ihr den Titel zwei Wochen lang ausgiebig spielen, ohne dafür noch mal extra bezahlen zu müssen.

Disclaimer: Gegen Nintendo of America wurden in einem Report von Kotaku schwerwiegende Vorwürfe in Bezug auf das Arbeitsklima erhoben. Spieletester*innen, die über Subunternehmen engagiert wurden, sprachen über Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexuelle Belästigung. Hier könnt ihr euch über das Thema informieren.

Pokémon Tekken DX kostenlos ausprobieren

Darum geht's: Wer auf der Nintendo Switch die Online-Multiplayermodi spielen will, kommt an einem Abo des Services nicht vorbei. Der bietet aber zum Glück noch viel mehr, als nur die Nutzung der Server, wie zum Beispiel regelmäßig wechselnde Game Trials. Bei diesen könnt ihr bestimmte Spiele über einen gewissen Zeitraum ohne Zusatzkosten, aber in vollem Umfang ausprobieren.

Dabei waren zum Beispiel schon Kracher wie Stardew Valley, jetzt gibt es die Chance darauf, den Mix aus Pokémon und Beat'em Up, namens Pokken Tournament DX auszuprobieren. Und zwar nicht nur eine Woche, sondern gleich zwei.

Wann könnt ihr genau kostenlos spielen? Los geht es heute und ihr habt noch bis zum 24. August Zeit. Außerdem könnt ihr das Spiel in dieser Zeit auch mit 30 % Rabatt ergattern (via: Twitter).

So sieht Pokémon Tekken DX auf der Switch im Trailer aus:

Was ist Pokémon Tekken DX? Es handelt sich bei Pokken Tournament um ein Beat'em Up, das ursprünglich für die Wii U erschienen ist. Darin werden die beliebten Franchises Tekken und Pokémon zusammengelegt. Soll heißen: Ihr kloppt euch gegenseitig als Pokémon ordentlich einen vor den Latz. Das DX steht für die Neuauflage des Spiels, die extra noch einmal für die Nintendo Switch erschienen ist.

Falls ihr außerdem auch ein PS Plus Premium-Abo habt, können wir euch ebenfalls ein Game Trial ans Herz legen. Das gibt euch zwar nur eine Stunde Zeit, aber dafür dürft ihr in dieser Stunde das brandneue und extrem stylishe Shooter- und Skating-Spiel Rollerdrome ausprobieren.

Wie findet ihr solche Game Trials als Teil von kostenpflichtigen Abos? Animiert euch das, Spiele zu auszuprobieren oder sie vielleicht auch zu kaufen?