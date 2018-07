In Japan ist der aktuelle Pokémon-Kinofilm Everyone's Story gestartet. Ganz am Ende des Films gibt es eine Überraschung: Der nächste Pokémon-Film soll 2019 erscheinen und Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution heißen.

Teaser kündigt Rückkehr von Mewtu an

Im Teaser soll zunächst nur Schwarz zu sehen gewesen sein. Anschließend erscheint Text, der offenbar grob etwas wie "Die Legende ist zurück" umfasst. Anschließend steigen einige Blasen auf, die Fans des ersten Films bekannt vorkommen dürften, wie Twitter-Nutzer Dogasu schreibt.

Original-Sprecher offenbar beteiligt

In dem kurzen Mini-Teaser für Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution soll Masachika Ichimura, die Original-Stimme von Mewtu, zu hören sein. Er sagt offenbar dasselbe wie das, was am Anfang des ersten Films zu hören ist:

""Was ist das für ein Ort? Wo bin ich?""

Mewtu im Render-Look?

Offenbar können wir am Schluss des Teasers auch noch einen Blick auf Mewtu werfen. Der sei allerdings nicht herkömmlich gezeichnet, sondern wurde offenbar in Computergrafik gerendert. Der Teaser ist noch nicht online, wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden, bis wir uns einen eigenen Eindruck von dem Stil verschaffen können.

Das neue (alte) Logo

Zu guter Letzt sehen wir im Teaser auch noch ein Logo. Das könnte allerdings noch vorläufig sein, denn es entspricht dem des ersten Films von 1998. Allerdings mit einem "Revolution"-Schriftzug, der am unteren, rechten Ende angebracht wurde.

