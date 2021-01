Bekommen wir ein Sequel zu Pokémon Tekken? Entwickler wäre dabei

Katsuhiro Harada ist für das ungewöhnliche Pokémon Tekken verantwortlich. Auf Twitter darauf angesprochen, ob er das Spiel als eine einmalige Sache ansieht oder, ob er sich vorstellen kann, noch einmal so etwas zu machen, antwortete er:

"Wir haben eine gute Beziehung zu Nintendo und Pokemon Co., Ltd. und Pokkén hat eine großartige Resonanz gehabt, also würde ich es gerne wieder machen. Aber es ist nicht das, was wir entscheiden, sondern das, was sie entscheiden."

Link zum Twitter-Inhalt

Katsuhiro Harada wäre also offen für ein weiteres Spiel in der Reihe. Doch die Entscheidung liegt bei Nintendo und der Pokemon Company.

Was ist Pokkén überhaupt?

Pokémon kämpfen wie in Tekken: Pokkén Tournament DX, oder Pokémon Tekken DX, ist ein Fighting Game, in dem ihr die Kämpfe von Tekken mit Pokémon ausfechtet. Jedes Pokémon besitzt eigene Attacken, die ihr in den Kämpfen nutzen müsst, um zu siegen. Außerdem ist es nötig, Buffs einzusetzen, um eure Angriffe zu verbessern und verheerenden Schaden auszuteilen. Auch Mega-Entwicklungen sind möglich. Mit dabei waren unter anderem Pokémon wie Pikachu, Mewtu, Machomei, Skelabra und das zeitlich begrenzt über Amiibo-Karten erhältliche Schatten-Mewtu.

Pokémon Tekken ist international am 22. März 2016 erschienen. Am 22. September 207 folgte die Switch-Version mit dem Namenszusatz DX. Das Beat èm Up wurde sogar als Spielautomat veröffentlicht.

Ob wir ein Sequel zu Pokkén Tournament DX, beziehungsweise Pokémon Tekken, bekommen, ist momentan noch nicht klar. Möglich wäre es aber.

Hier könnt ihr unseren Test zu Pokémon Tekken lesen:

2 0 Mehr zum Thema Pokémon Tekken DX im Test - Verprügel sie alle!

Würdet ihr gerne ein Sequel zu Pokkén Tournament DX, beziehungsweise Pokémon Tekken, sehen? Was würdet ihr euch für ein solches Spiel wünschen?