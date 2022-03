Auch diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder viele Spiele für Nintendo Switch im Sonderangebot, mit rund 1.000 Deals ist die Auswahl diesmal sogar besonders groß. Darunter befinden sich einige größere Titel, aber auch viele kleinere Produktionen, die zum Teil nur ein paar Euro kosten und trotzdem eine Menge Spielspaß bieten. Wir stellen auch in diesem Artikel zehn der Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition

Angebot gültig bis: 13. März

Mario + Rabbids Kingdom Battle bekommt ihr in der Gold Edition günstiger. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch den Season Pass mit der Story-Erweiterung „Donkey Kong Adventure“ sowie verschiedenen neue Herausforderungen und 16 neuen Waffen. Bei Mario + Rabbids Kingdom Battle handelt es sich um ein Rundentaktikspiel, in dem sich Mario und seine Freunde mit Ubisofts niedlichen Häschen zusammentun, um gemeinsam das Pilzkönigreich zu retten. In den Kämpfen müssen wir die Spezialfähigkeiten der verschiedenen Charaktere geschickt kombinieren, um den Sieg zu erringen. Zwischendurch sorgen kleine Rätsel und die Erkundung der bunten Spielwelt für Abwechslung. Um die Gold Edition zu finden, müsst ihr nur oben auf der Seite des Spiels im Nintendo eShop auf den entsprechenden Button klicken.

Northgard

Angebot gültig bis: 7. März

Im Aufbauspiel Northgard, das an Klassiker wie Die Siedler erinnert, kümmert wir uns um unsere eigene Wikingersiedlung. Dabei müssen wir die Bewohner verschiedenen Aufgaben zuweisen und die Ressourcen klug verwalten, um in den harten Wintern für alle genug zu essen zu haben. In dem noch unerforschten Land Northgard warten neben Hunger und Kälte aber noch zahlreiche weitere Gefahren auf uns, von Naturkatastrophen und hungrigen Wölfen bis hin zu Untoten und Riesen. Obwohl das Spiel also reichlich Herausforderungen bietet, ist es zugleich dennoch unkompliziert genug, um auch Genre-Neulingen den Einstieg leicht zu machen. Neben der Singleplayer-Kampagne könnt ihr auch im Multiplayer gegen Freunde oder gemeinsam gegen die KI antreten.

AER Memories of Old

Angebot gültig bis: 19. März

Mit einem Preis von knapp zwei Euro gehört AER Memories of Old zu den günstigsten aktuellen Angeboten im Nintendo eShop. Das farbenfrohe Adventure schickt uns auf eine Pilgerreise in das aus vielen kleinen Inseln bestehende Land der Götter, das wir größtenteils aus der Luft erkunden. Protagonistin Auk kann sich nämlich praktischerweise in einen Vogel verwandeln. Das Fliegen macht eine Menge Spaß, was nicht nur an der Aussicht über die hübschen Landschaften, sondern auch an den akrobatischen Kunststücken und halsbrecherischen Sturzflügen liegt, zu denen Auk in der Lage ist. Auf dem Boden erforschen wir uralte Ruinen und lösen die Rätsel, die eine untergegangene Zivilisation uns hinterlassen hat.

FAR: Lone Sails

Angebot gültig bis: 7. März

Mithilfe eines mit großen Segeln ausgestatteten Fahrzeugs durchqueren wir in FAR: Lone Sails eine ausgetrocknete Welt und stoßen dabei auf die Überreste einer untergehenden Kultur. Auf unserer Reise legt uns das Adventure Hindernisse in den Weg, die wir aus dem Weg räumen, indem wir kleine Rätsel lösen. Außerdem müssen wir stets aufpassen, dass wir über genügend Treibstoff verfügen, da die Segel unseres Fahrzeugs allein oft nicht ausreichen. Das Beste an FAR: Lone Sails ist das einzigartige Artdesign, das durch die hübsch gezeichneten Hintergründe, die vielen Details und das gekonnte Spiel mit Licht und Schatten ein düsteres und trotzdem wunderschönes Bild der Postapokalypse malt. Auch der tolle Soundtrack trägt viel zur dichten Atmosphäre bei. Mit FAR: Changing Tides ist übrigens gerade der Nachfolger erschienen. Es lohnt sich aber, mit Teil 1 einzusteigen.

The Sinking City

Angebot gültig bis: 10. März

The Sinking City ist ein Detektiv-Adventure, das in einer von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspirierten Welt spielt. In der langsam im Meer versinkenden Stadt Oakmont sollen wir den Ursprung rätselhafter Visionen finden, die die Menschen hierher ziehen. Die Stadt dürfen wir frei erkunden und müssen dabei echte Detektivarbeit leisten, denn The Sinking City gibt uns nicht vor, wo wir nach weiteren Spuren zu suchen haben. Wir kommen deshalb nur voran, wenn wir die vorhandenen Indizien genau betrachten und aus ihnen sowie aus den Gesprächen mit den Bewohnern die richtigen Schlüsse ziehen. Das kann ganz schön anstrengend sein, dafür fühlt sich jeder Ermittlungserfolg aber desto befriedigender an.

Overcooked! All You Can Eat

Angebot gültig bis: 23. März

Mit Overcooked! All You Can Eat bekommt ihr das Gesamtpaket des chaotischen Koop-Spiels mit Teil 1 und 2, sämtlichen Zusatzinhalten und weiteren Verbesserungen. So könnt ihr nun beispielsweise auch das erste Overcooked! nicht nur im lokalen Koop, sondern auch online zusammen spielen. In Overcooked! müsst ihr gemeinsam den hektischen Küchenalltag in einem Restaurant bewältigen. Nur dann, wenn ihr gut im Team zusammenarbeitet und die verschiedenen Aufgaben, vom Fleischbraten übers Gemüseschneiden bis hin zum Tellerwaschen, klug verteilt, habt ihr eine Chance, eure ungeduldigen Kunden zufriedenzustellen und den Highscore zu knacken. Overcooked! 2 behält das Gameplay weitgehend bei, biete aber neue Herausforderungen wie sich dynamisch verändernde Levels.

Crysis Remastered

Angebot gültig bis: 14. März

Der Shooter-Klassiker Crysis ist bis heute eines der international bekanntesten Spiele aus Deutschland. Das liegt nicht zuletzt an der damals hervorragenden Grafik, die sogar für heutige Verhältnisse noch ganz hübsch aussieht, vor allem in der technisch verbesserten Remastered-Version. Aber auch spielerisch hatte Crysis gute Ideen, die später noch oft kopiert wurden. Der sogenannte Nano Suit erlaubt es beispielsweise wahlweise Stärke, Panzerung oder Geschwindigkeit zu verbessern oder sich zu tarnen. Das erlaubt in den offenen Levels das Experimentieren mit ganz verschiedenen Spielweisen. Auch die umfangreichen Waffenmodifizierungen und die gute Gegner-KI sorgen dafür, dass Crysis nach wie vor ein toller First Person Shooter ist.

Rune Factory 4 Special

Angebot gültig bis: 9. März

Rune Factory 4 Special ist eine Lebenssimulation, die an Spiele wie Harvest Moon oder Stardew Valley erinnert, das typische entspannte Gameplay aber mit Elementen eines Action-Rollenspiels verbindet. Unser Leben in einem idyllischen Dorf, inmitten eines von einem Drachen beherrschten Fantasy-Reichs, besteht zu einem großen Teil aus beschaulichen Aufgaben, zu denen Angeln, Kochen und der Anbau von Pflanzen, aber auch die Aufzucht unserer eigenen Monster gehören. Natürlich nehmen wir auch am Dorfleben mit seinen Festen und Wettbewerben teil und lernen die Bewohner kennen. Hin und wieder nehmen wir aber auch unsere Waffe in die Hand und verlassen das Dorf, um uns in gefährliche Abenteuer zu stürzen.

Trüberbrook

Angebot gültig bis: 16. März

Bei dem 2019 mit dem deutschen Computerspielpreis ausgezeichneten Trüberbrook handelt es sich um ein grafisch aufwendiges und hübsch inszeniertes Point&Click-Adventure, das uns in die deutsche Provinz der 1960er Jahre verschlägt. Das ist aufregender, als es zunächst klingen mag, denn in der beschaulichen Kleinstadtidylle gehen so einige seltsame Dinge vor sich. Trüberbrook erzählt eine spannende und wendungsreiche Gesichte mit zahlreichen Mystery- und Science-Fiction-Elementen. Spielerisch sollte man sich auf klassische Point&Click-Rätsel einstellen, bei denen man genretypisch um einige Ecken denken muss. In der deutschen Version haben Prominente wie Jan Böhmermann und Nora Tschirner den Figuren ihre Stimmen geliehen.

No More Heroes

Angebot gültig bis: 9. März

Im Hack&Slash-Actionspiel No More Heroes übernehmen wir die Rolle des Auftragskillers Travis Touchdown, der es sich in den Kopf gesetzt hat, die Nummer 1 unter den Attentäter zu werden. Um das zu erreichen, schnapp er sich sein Motorrad und sein treues Laserkatana und macht sich daran, die zehn bislang besten Auftragsmörder kurzerhand umzubringen. Neben dieser Aufgabe warten in der frei erkundbaren Stadt Santa Destroy aber auch noch zahlreiche Nebenjobs auf uns, mit denen wir Geld für Waffen und Ausrüstungsgegenstände dazuverdienen können. Ein Highlight des Spiels ist neben dem schrägen Humor auch das spektakuläre Kampfsystem, in dem zahlreiche Wrestling-Moves zum Einsatz kommen.