Im Nintendo eShop gibt es wieder einmal eine ganze Menge Spiele für die Nintendo Switch günstiger. Diesmal sind viele hochkarätige Indie-Hits zu stark reduzierten Preisen mit dabei. Zehn der interessantesten Deals haben wir euch in diesem Artikel herausgesucht. Wer lieber die gesamte Liste mit hunderten Sonderangeboten durchwühlen möchte, findet diese hier:

Children of Morta

Angebot gültig bis: 7. Januar

Children of Morta ist ein Roguelike-RPG, das viel stärker als die meisten anderen Vertreter des Genres auf eine spannende und bewegende Geschichte setzt. Wir spielen die Familie Bergson, deren Aufgabe es ist, den heiligen Berg Morta vor den Mächten der Finsternis zu schützen. Dazu müssen wir es mit haufenweise Gegnern wie Goblins, Ogern und riesigen Spinnen aufnehmen. Wie üblich bei Roguelikes sind die Levels zufallsgeneriert und wir müssen nach jedem Fehlschlag von vorn anfangen. Dabei schalten wir aber nach und nach nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch weiter Familienmitglieder frei, die sich stark im Kampfstil unterscheiden.

Children of Morta statt 21,99€ für 10,99€ im Nintendo eShop

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas

Angebot gültig bis: 7. Januar

In Oceanhorn müssen wir uns auf eine Reise durch die sogenannten Unerforschten Meere begeben, um unseren verschwundenen Vater zu finden. Dabei stoßen wir auf zahlreiche kleine Inseln voller Monster, Schätze und Geheimnisse. Das farbenfrohe Action-Adventure im Stile alter Zelda-Spiele setzt dabei auf die bewehrte Gameplay-Mischung aus Platforming, Kämpfen, Rätseln und der Erkundung der Spielwelt. Neben Schwert und Bogen benutzen wir dabei auch Magie. Das Geschehen beobachten wir trotz 3D-Grafik aus der isometrischen Perspektive.

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas statt 14,99€ für 5,24€ im Nintendo eShop

Valfaris

Angebot gültig bis: 3. Januar

Bei Valfaris handelt sich um einen blutigen, düsteren Action-Platformer, der an Klassiker wie Contra erinnert. Wir spielen den aus der Festung Valfaris stammenden Therion, der das Rätsel um seine Heimat aufklären will. Diese ist nämlich plötzlich verschwunden, um später an einer anderen Stelle der Galaxie wieder aufzutauchen, dummerweise im Orbit einer sterbenden Sonne. Das fordernde Gameplay setzt ganz auf Action, wobei wir uns sowohl mit futuristischen Feuerwaffen als auch im Nahkampf zur Wehr setzen. Die Präsentation überzeugt durch den detaillierten Pixel-Art-Stil und den treibenden Soundtrack.

Valfaris statt 24,99€ für 11,24€ im Nintendo eShop

The Flame in the Flood: Complete Edition

Angebot gültig bis: 31. Dezember

In The Flame in the Flood müssen wir als junges Mädchen in einer überfluteten Welt ums Überleben kämpfen. Mit unserem Floß fahren befahren wir einen riesigen Fluss und steuern immer wieder kleine Inseln an, um dort nach Nahrung, Medizin und Ressourcen für bessere Ausrüstung zu suchen. Leider bekommen wir es dabei nicht nur mit Hunger, Durst und Krankheiten, sondern auch mit uns nicht wohlgesonnenen Raubtieren zu tun. Immerhin können wir uns stets auf die Unterstützung unseres treuen Hundes verlassen.

The Flame in the Flood: Complete Edition statt 14,99€ für 3,74€ im Nintendo eShop

Crypt of the NecroDancer

Angebot gültig bis: 8. Januar

Crypt of the NecroDancer verknüpft die Genres Roguelike-RPG und Rhytmusspiel miteinander. Wir erkunden das Verlies des tanzenden Totenbeschwörers, in dem sich alles im Takt der Musik bewegen muss. Das gilt sowohl für die Protagonistin, die sich hier ihre Seele zurückerobern möchte, als auch für die Monster. Das ungewöhnliche Spielprinzip kann zu Beginn ein wenig Eingewöhnungszeit erfordern, doch nach und nach geht der Rhythmus ins Blut über, was auch an dem hervorragenden Soundtrack liegt. Wenn wir nicht allein losziehen wollen, können wir im lokalen Koop gemeinsam durch den Dungeon tanzen.

Crypt of the NecroDancer statt 19,99€ für 3,99€ im Nintendo eShop

Golem Gates

Angebot gültig bis: 3. Januar

Golem Gates ist eine kreative Mischung aus Sammelkartenspiel und Echtzeitstrategiespiel, das in einem postapokalyptischen Science-Fiction-Universum spielt. Auf den traditionellen Aufbau eine Basis wird verzichtet, stattdessen beschwört ihr mit euren Karten Einheiten, Gebäude und Fallen. Mit der Zeit schaltet ihr 100 Karten frei, aus denen ihr euer Decke zusammenstellen könnt. Neben der Solokampagne gibt es auch noch einen Überlebensmodus, den man allein oder im Online-Koop bestreiten kann. Außerdem kann man natürlich online gegen andere Spieler antreten.

Golem Gates statt 24,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

The Shapeshifting Detective

Angebot gültig bis: 17. Dezember

Bei The Shapeshifting Detective handelt es sich um ein FMV-Adventure, dessen Szenen mit realen Schauspielern gedreht wurden. Als Detektiv müssen wir einen Mord aufklären, bei dem übernatürliche Kräfte zum Einsatz gekommen sein könnten. Glücklicherweise sind wir selbst mit einer Superkraft ausgestattet: Wir können uns nämlich in andere Charaktere verwandeln und so an Informationen gelangen, zu denen wir in unserem eigenen Körper niemals Zugang hätten. Natürlich müssen wir auch die übliche Ermittlungsarbeit leisen, indem wir zahlreiche Gespräche mit Verdächtigen führen und die richtigen Zusammenhänge herstellen.

The Shapeshifting Detective statt 12,99€ für 6,49€ im Nintendo eShop

For the King

Angebot gültig bis: 31. Dezember

For the King ist ein Roguelike-Rollenspiel mit Elementen eines Tabletop-Spiels und rundenbasierten Kämpfen. Nachdem die Ermordung des Königs das Reich Fahrul in Chaos gestürzt hat, ist es unsere Aufgabe, wieder für Ordnung zu sorgen. Der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich hoch und vor allem dann, wenn uns in den Kämpfen das Würfelglück verlässt, beißen wir schnell ins Gras und müssen von vorn anfangen. Glücklicherweise müssen wir uns der Herausforderung nicht allein stellen, sondern können im Koop gemeinsam mit Freunden antreten, und zwar sowohl lokal als auch online.

For the King statt 24,99€ für 8,49€ im Nintendo eShop

Black the Fall

Angebot gültig bis: 24. Dezember

Black the Fall ist ein düsterer Puzzle-Platformer, der sich indirekt mit der Zeit der kommunistischen Ceausescu-Diktatur in Rumänien auseinandersetzt. Wir spielen einen alternden Maschinisten, der nach jahrzehntelanger Arbeit genug hat und die Flucht ergreift. Dem Spiel ist dabei die politische Botschaft wichtiger als Realismus und historische Genauigkeit, was schon daran unschwer zu erkennen ist, dass wir uns unterwegs mit einem Roboter anfreunden. Aufgrund der teils schwer verdaulichen Szenen ist Black the Fall nur für diejenigen das Richtige, die der Meinung sind, dass Spiele sich auch an ernste Themen heranwagen sollten.

Black the Fall statt 14,99€ für 4,49€ im Nintendo eShop

Sunless Sea

Angebot gültig bis: 3. Januar

Im Roguelike-Rollenspiel Sunless Sea übernehmt ihr die Kontrolle über ein Dampfschiff in einer düsteren Fantasy-Version des viktoriansichen Zeitalters, in der die See aufgrund zahlreicher riesiger Bestien sowie angriffslustiger Schiffe ein sehr gefährlicher Ort ist. Das Spiel besteht aber nicht nur aus Kämpfen, stattdessen nehmen Erkundung, Ressourcenmanagement und vor allem Dialoge eine wichtige Rollen ein. Ihr solltet übrigens unbedingt gute Englischkenntnisse mitbringen, denn eine deutsche Übersetzung gibt es nicht und die Texte sind sowohl umfangreich als auch anspruchsvoll geschrieben. Das Add-On Zubmariner ist in der Switch-Version schon enthalten.

Sunless Sea: Zubmariner Edition statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop