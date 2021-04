Im Nintendo eShop könnt ihr gerade 10 Prozent des Kaufreises in Goldpunkten bekommen, wenn ihr euch 12 Monate Nintendo Switch Online holt. Das Angebot gilt sowohl für die Einzelmitgliedschaft, die 19,99 Euro kostet, als auch für die Familienmitgliedschaft, die ihr für 34,99 Euro bekommt und die bis zu 8 Accounts miteinander teilen können. Je nachdem werden euch also Goldpunkte im Wert von 2 Euro oder 3,50 Euro gutgeschrieben. Die Aktion läuft noch bis zum 10. Mai. Hier findet ihr sie:

Nintendo eShop: Bonus-Goldpunkte zum Jahresabo von Nintendo Switch Online

Das Angebot kann einmal pro Account genutzt werden und gilt unabhängig davon, ob man bereits ein Abo hat oder nicht. Selbst im Falle einer automatischen Verlängerung bekommt ihr die Goldpunkte. Allerdings gilt das nur, wenn ihr euch das Abo direkt im Nintendo eShop holt. Käufe bei Drittanbietern sind von der Aktion ausgeschlossen.

Was sind Goldpunkte?

Goldpunkte sind eine virtuelle Währung des Nintendo eShop, die ihr dort etwa beim Kauf von Spielen verwenden könnt. Ein Goldpunkt entspricht dabei einem Cent. Habt ihr also 200 Goldpunkte und setzt diese beim Kauf eines Spieles ein, das 19,99 Euro kostet, müsst ihr nur noch 17,99 Euro bezahlen.

Man bekommt Goldpunkte, wenn man sich im Nintendo eShop Spiele kauft. Üblicherweise werden 5 Prozent des Kaufpreises gutgeschrieben. Es handelt sich also um ein Rabattsystem, durch das treue Kunden des eShops belohnt werden sollen.

Was bietet Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online ist ein Aboservice, der in erster Linie für den Online-Multiplayer gebraucht wird. Ohne Abo bleibt ihr also in der Regel auf den Singleplayer oder lokale Mehrspielermodi beschränkt. Nintendo Switch Online hat allerdings auch noch ein paar andere Vorteile zu bieten. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten:

1. Kostenlose NES- und SNES-Klassiker

Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr ohne zusätzliche Kosten sofortigen Zugriff auf zahlreiche Nintendo-Klassiker. Die Bibliothek umfasst mehr als 50 NES- und mehr als 30 SNES-Spiele. Mit dabei sind zum Beispiel Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Double Dragon, Super Mario Kart und Star Fox. Im Nintendo eShop findet ihr Listen mit allen enthaltenen NES- und SNES-Klassikern.

2. Tetris 99 und Pac-Man 99

Neben den Klassikern könnt ihr auch ohne zusätzliche Kosten das beliebte Battle Royale Tetris 99 sowie das neue Pac-Man 99 spielen. In beiden Spielen treten 99 Spieler an und kämpfen um den Sieg, bis nur noch einer übrig ist. Beide gibt es zudem nur über Nintendo Switch Online.

3. Exklusive Coupons

Wer Nintendo Switch Online abonniert hat, kann sich im eShop für 99 Euro zwei Coupons kaufen, die sich anschließend für zwei Switch-Spiele aus einer großen Auswahl einlösen lassen. Holt ihr euch zwei Spiele, die einzeln je 69,99 Euro kosten würden, könnt ihr auf diese Weise rund 40 Euro sparen. Mehr Infos dazu gibt es hier:

Nintendo Switch Online: Sparen mit exklusiven Spiele-Coupons

4. Cloud Saves

Mit einem Abo bei Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. Damit sind sie sicher, ganz egal, was ihr mit eurer Konsole oder der Speicherkarte anstellt, und ihr könnt jederzeit leicht mit einer neuen Switch weiterspielen.

Mehr über Nintendo Switch Online und die Abo-Optionen erfahrt ihr hier:

Nintendo Switch Online: Zu den Abo-Optionen