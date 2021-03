Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder eine Menge Sonderangebote für die Nintendo Switch. Diesmal sind ein paar besonders günstige Deals dabei, mit Rabatten von bis zu 95 Prozent. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Die mit mehreren Hundert Titeln mal wieder sehr lange Liste aller Angebote findet ihr hier:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Jump Force Deluxe Edition

Angebot gültig bis: 10. März

Jump Force ist ein Fighting Game, in dem über 40 Charaktere aus bekannten Animes wie Dragon Ball, Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh und Hunter x Hunter gegeneinander antreten, natürlich mit ihren aus den Vorlagen bekannten Fähigkeiten. Wir können aber auch unseren eigenen Kämpfer gestalten und wie in einem Rollenspiel mit neuen Fähigkeiten ausstatten, wenn wir genügend Erfahrungspunkte gesammelt haben. So erschaffen wir nach und nach den ultimativen Anime-Helden. Die Deluxe Edition enthält den Charakterpass mit neun weiteren Charakteren sowie zusätzlichen Kostümen und Attacken für den eigenen Avatar.

Jump Force Deluxe Edition statt 49,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Calico

Angebot gültig bis: 16. März

Calico ist erst im Dezember erschienen, trotzdem bekommt ihr die Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation jetzt schon etwas günstiger. Unsere Aufgabe ist es, in einem kleinen Dorf das Katzencafé wieder aufzubauen, zu verwalten und uns um die Bedürfnisse der Kundschaft zu kümmern. Wir erkunden aber auch das Dorf, lernen eine Menge ungewöhnlicher Charaktere kennen und erledigen kleine Aufträge für sie. Spielerisch ist Calico nicht allzu anspruchsvolle, dafür bietet es ein entspannendes und vor allem wundervoll niedliches Spielerlebnis.

Calico statt 9,99€ für 8,49€ im Nintendo eShop

Pumpkin Jack

Angebot gültig bis: 10. März

Bei Pumpkin Jack handelt es sich um einen 3D-Action-Platformer, der trotz seines Gruselszenarios mit einem farbenfrohen Look und einer ordentlichen Portion Humor punktet. Als Kürbislord Jack begeben wir uns im Auftrag des Teufels persönlich auf die Reise durch ein Fantasy-Königreich, um dem Bösen ein für allemal zum Sieg über das Gute zu verhelfen. Das Gameplay besteht neben Platforming aus kleinen Rätseln und aus Kämpfen, in denen es auf gutes Timing und den gekonnten Einsatz von Kombos ankommt. Für Abwechslung sorgen auch die freischaltbaren Waffen und die verschiedenen Gefährten, die wir unterwegs kennenlernen.

Pumpkin Jack statt 29,99€ für 20,99€ im Nintendo eShop

Lumo

Angebot gültig bis: 14. März

Lumo ist eine liebevolle Hommage an das fast vergessene Genre der isometrischen Puzzle-Platformer der 80er und 90er. Wir spielen ein Kind, das seinen Weg aus einer seltsamen, riesigen Burg finden muss. Dazu hüpfen und rätseln wir uns durch über 400 Räume, wozu wir sowohl Geschick als auch Köpfchen brauchen. Der Weg wird uns nicht leicht gemacht, von bodenlosen Abgründen über spitze Stacheln und Feuerbälle bis hin zu Lasern warten zahllose tödliche Fallen auf uns. Zum Glück lässt Lumo uns zwischen all den schweißtreibenden Herausforderungen auch mal durchatmen, etwa bei entspannenden Minispielen.

Lumo statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Vamporum

Angebot gültig bis: 11. März

Vaporum ist ein Dungeon Crawler im alten Stil, in dem wir uns in der First-Person-Perspektive von Feld zu Feld durch düstere Räume bewegen. Dabei handelt es sich aber nicht um die üblichen, aus Fantasy-Spielen bekannten Höhlen und Verliese. Stattdessen erkunden wir im Steampunk-Szenario einen mysteriösen Turm voll von skurrilen Maschinen und bizarren Kreaturen. Hier haben wir nicht nur zahlreiche, in Echtzeit ablaufende Kämpfe zu bestehen, sondern müssen auch Rätsel lösen und uns auf die Suche nach der bestmöglichen Ausrüstung machen, wenn wir überleben wollen.

Vamporum statt 24,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Niffelheim

Angebot gültig bis: 8. März

Im 2D-Actionspiel Niffelheim spielen wir einen einen gefallenen Wikingerkrieger, der trotz seines ehrenvollen Todes im Kampf nicht in Asgard, sondern im rauen Niffelheim wieder erwacht. Von dort aus müssen wir uns den Weg nach Walhalla erkämpfen. Vor allem aber müssen wir überleben. Niffelheim bietet neben den Kämpfen nämlich zahlreiche Survival-Elemente und kann stellenweise ganz schön hart sein. Dafür werden wir aber durch hübsch gezeichnete Landschaften und eine interessante Version der nordischen Mythologie belohnt. Außerdem sorgen RPG-Mechaniken dafür, dass wir beständig Fortschritte machen.

Niffelheim statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

The Inner World

Angebot gültig bis: 10. März

Mit The Inner World bekommt ihr ein charmantes Adventure vom alten Schlag 90 Prozent günstiger. Wir befinden uns in der von Erdreich umgebenen Welt Asposien, die vom Untergang bedroht ist, als die Windbrunnen, die bislang für Atemluft gesorgt haben, aus mysteriösen Gründen plötzlich ihren Dienst versagen. Der Hofmusiker Robert und die Diebin Laura machen sich gemeinsam auf den Weg, das Geheimnis zu lüften und die Welt zu retten. The Inner World punktet neben der fantasievollen Spielwelt vor allem durch die liebenswerten Charaktere, die humorvollen Dialoge und die kniffligen Rätsel in bester Point&Click-Tradition.

The Inner World statt 11,99€ für 1,19€ im Nintendo eShop

The Coma: Recut

Angebot gültig bis: 10. März

The Coma: Recut ist die verbesserte Neuauflage eines Horror-Klassikers aus Korea. In dem Survival-Adventure spielen wir einen Highschool-Schüler, der in der Schule eingeschlafen ist und erst nachts wieder aufwacht. Das Gebäude hat sich aber inzwischen verändert und ist zu einer albtraumhaften Version seiner selbst geworden, in der ein psychotischer Killer sowie verschiedene übernatürliche Gefahren unser Leben bedrohen. Schleichend und auf jedes verdächtige Geräusch achtend müssen wir die Schule erkunden, denn nur wenn wir ihr Geheimnis lüften, können wir vielleicht einen Ausweg finden.

The Coma: Recut statt 14,99€ für 8,99€ im Nintendo eShop

Yoku's Island Express

Angebot gültig bis: 7. März

In Yoku's Island Express übernehmen wir die Rolle des kleinen Mistkäfers Yoku, der in einem sonnigen, farbenfrohen Inselparadies Pakete ausliefert. Das tun wir in einer kreativen Mischung aus Jump&Run und Flipperautomat: An seiner Mistkugel hängend schießt Yoku oft in atemberaubender Geschwindigkeit durch die abwechslungsreichen Levels. Hin und wieder müssen wir uns den Weg aber auch freikämpfen. Wer verstehen möchte, wie viel Spaß das ungewöhnliche Spielprinzip macht, probiert am besten die kostenlose Demo im Nintendo eShop aus.

Yoku's Island Express statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Agent A: Rätsel in Verkleidung

Angebot gültig bis: 19. März

Mit einem Rabatt von 95 Prozent und einem Preis von nur 99 Cent ist Agent A: Rätsel in Verkleidung eines der günstigsten aktuellen Angebote. In dem Puzzle Game müssen wir als Agent A ins Versteck der geheimnisvollen Ruby La Rouge eindringen, das sich als mit Fallen und seltsamen Geräten vollgestopftes Labyrinth entpuppt. Um zu unserem Ziel zu gelangen, müssen wir eine Menge fordernder Rätsel lösen. Das Spiel versprüht dabei den Charme von Agentenfilmen der 60er und 70er und behandelt das Szenario mit viel Humor. Falls ihr noch nicht überzeugt seid, könnt ihr die kostenlose Demo anspielen.

Agent A: Rätsel in Verkleidung statt 19,99€ für 0,99€ im Nintendo eShop