Nintendo-Event angekündigt: Indie World zeigt morgen neue Switch-Spiele

Die nächste Indie World steht an.

Die letzte Ausgabe der Indie World, in der Nintendo kommende Spiele von unabhängigen Entwicklerteams in den Fokus rückt, ist gut fünf Monate her. Jetzt wissen wir, wann der nächste Showcase für Indie-Spiele ansteht. Schon morgen ist es wieder soweit, wie Nintendo frisch angekündigt hat.

Nintendo Indie World im April 2024 - Datum und Uhrzeit

Datum: 17. April 2023 (Dienstag)

17. April 2023 (Dienstag) Uhrzeit: um 16:00 Uhr deutscher Zeit

um 16:00 Uhr deutscher Zeit Länge des Streams: ca. 20 Minuten

Wo kann ich das Event live verfolgen? Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo wird die Indie World gezeigt. Solltet ihr die Show verpassen oder nochmal alles nachlesen wollen, findet ihr die wichtigsten Ankündigungen nach der Show auf GamePro zusammengefasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was wird auf der Indie World im April 2024 gezeigt?

Wie der Name "Indie World" schon erahnen lässt, werden in der Show nur Spiele von Indie-Entwicklern gezeigt. Es wäre demnach gut möglich, dass Another Crab's Treasure gezeigt wird, das am 25. April auf die Switch kommt. Little Kitty, Big City und The Plucky Squire könnten zudem ein Update in Form von Release-Terminen bekommen.

Das sind aber nur mögliche Kandidaten. Welche Spiele genau gezeigt werden, hat Nintendo weder verraten noch angedeutet.

Und was ist mit Silksong?

Um eine Frage kommen wir in diesem Zusammengang natürlich nicht herum: Wie stehen die Chancen, dass wir endlich wieder was von Hollow Knight: Silksong zu sehen bekommen? Wer Indie World sagt, muss schließlich auch Silksong sagen. So fühlt es sich nach all den Jahren – der Titel wurde 2019 enthüllt – zumindest an. Nach wie vor warten wir gespannt auf den potenziellen Indie-Hit, aber so langsam müsste es doch mal große Neuigkeiten geben, oder etwa nicht?

12:30 Hollow Knight: Silksong - Preview zum Nachfolger des Soulslike-Metroidvania-Highlights - Preview zum Nachfolger des Soulslike-Metroidvania-Highlights

Und tatsächlich stehen die Chancen gut, dass der Release bald angekündigt wird und gar nicht mal so weit entfernt ist. Wir wollen die Pferde nicht scheu machen, aber da Hollow Knight: Silksong mittlerweile in mehreren Ländern eine Alterseinstufung erhalten hat, darunter ganz frisch in Australien, steuern wir auf die Ziellinie zu. Die Indie World wäre damit der perfekte Zeitpunkt, endlich den Termin für das Spiel bekanntzugeben.

Was glaubt ihr, welche Spiele auf der Indie World gezeigt werden? Denk ihr, Hollow Knight: Silksong bekommt endlich seinen langersehnten Auftritt mit Release-Enthüllung?