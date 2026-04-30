Nintendo-Fan chillt im Park nach Friseur-Besuch, als er plötzlich einem Fremden begegnet - und der schenkt ihm einfach einen Nintendo DS

Bild via: https://www.reddit.com/r/Gameboy/comments/1sv82pe/i_got_a_free_ds_while_chilling_in_the_park/

Seit einigen Wochen schon ist es nicht mehr von der Hand zu weisen. Der Frühling hat uns alle in seiner Gewalt. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und nicht mal die stärksten Vorhänge können das schöne Wetter draußen halten.



Doch was wenn man gleichzeitig den Frühling und ein paar Games genießen will? Dafür hat die Spieleindustrie schon vor über 30 Jahren eine Lösung gefunden: Handheld-Konsolen. Dass diese einem beim Rausgehen allerdings auch einfach zufliegen können, ist neu.

Rausgehen mit Questbelohnung

Jeder Gamer/jeder Gamerin kennt diesen Spruch: "Geh doch mal raus. Die Sonne scheint so schön." Nicht wenige von uns haben da erst mal genervt hinter dem bläulichen Licht eines Bildschirms hervorgeblinzelt. Aber wer hätte gedacht, dass dieser gut gemeinte Rat der Erziehungsberechtigten ganz überraschende positive Konsequenzen haben kann?

Nintendo DSi XL - Test-Video

Autoplay

Gut, schnappt man sich halt die Handheld-Konsole, sofern vorhanden, und schlurft in die Natur. Und nicht selten stellt man widerwillig fest, dass es ja zur Abwechslung tatsächlich auch ganz schön ist, mal an der frischen Luft zu sein. Was einem Nintendo-Fan nun passiert ist, hätten wohl weder wir, noch unsere Eltern erwartet.

Reddit-User No-Painting7974 sitzt nach einem Friseurbesuch im Park und zockt auf seinem Nintendo Game Boy Medallion. Einem Fremden fällt das auf und die zwei fangen an, sich über Modding zu unterhalten.

Dann bietet der Fremde ihm einen gebrauchten Nintendo DS an, der bei ihm nur in einer Schublade rumliegt. Wenige Minuten später erhält er die kostenlose Konsole.

Hier könnt ihr euch das Prachtstück genau ansehen:

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No-Painting7974 plant nun, den DS auseinanderzubauen und neue Teile zu bestellen. In den Kommentaren hagelt es geradezu Tipps zum Thema Konsolenmodding. Hauptsächlich feiert die Community aber die zufällige Begegnung.

Alt aber beliebt

Der Nintendo DS kam vor 22 Jahren auf den Markt. Wir warten einen kurzen Moment, bis sich die Älteren von diesem Schock erholt haben. Okay. Als Nachfolger des Game Boy Advance war das hervorstechendste Merkmal der neuen Konsole, dass sie zwei Bildschirme hatte, von der der untere obendrein ein Touchscreen war.

Dieser Aufbau bietete die Grundlage für zahlreiche Spiele, deren Konzepte bei anderen Konsolen niemals funktioniert hätten, wie WarioWare: Touched!.

Zum Launch kostete der Nintendo DS 179,99 €. Heute reichen die Preise je nach Anbieter von 60 bis 200 €. No-Painting7974 hat also ein echtes Schnäppchen gemacht.

Habt ihr noch irgendwo eine alte Konsole herumliegen, die ihr gern verschenken würdet? Oder hofft, ihr selbst mal so viel Glück zu haben, dass euch jemand eine im Park vorbeibringt? Welches Modell wäre das?