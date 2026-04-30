Pokémon Blattgrün-Spieler will eigentlich nur gemütlich grinden und zieht plötzlich rotes Shiny-Garados aus dem Wasser - auf lausigem Level 16

Beim Grinden trifft ein Pokémon-Blattgrün-Spieler ein wildes Shiny-Garados auf Level 16 – eine 0,0018-prozentige Chance. Die Reddit-Community reagiert mit trockenem Humor und gespieltem Mitleid.

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Jusuf Hatic
30.04.2026 | 20:29 Uhr

Ein rotes Shiny-Garados taucht in Pokémon Blattgrün aus dem Wasser auf – und erntet auf Reddit kollektiven Sarkasmus. (© The Pokémon Company) Ein rotes Shiny-Garados taucht in Pokémon Blattgrün aus dem Wasser auf – und erntet auf Reddit kollektiven Sarkasmus. (© The Pokémon Company)

Mal eben ein paar Level grinden, das ist in Pokémon-Spielen keine Seltenheit. Da macht auch die Blattgrüne Edition keine Ausnahme, die "MattTOB618" aber mit einem glücklichen Fund abschloss, denn plötzlich tauchte nach einer kurzen Angeltour ein rotes Garados – also die seltene Shiny-Form – auf Level 16 auf.

"Oh man, ein defektes Garados": Community spielt den Ahnungslosen

Wir vermuten anhand des Videos, dass es sich hierbei um Route 20 handelt, was den Fund noch seltener als ohnehin schon macht.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Die Fangrate von Garados liegt hier mit der Superangel nämlich bei 15 Prozent; zusammen mit der ohnehin schon seltenen Chance von 1:8.192 für zufällige, wilde Shinys ohne Hilfsmethoden oder Tricks landen wir bei einer 0,0018-prozentigen Chance für die folgende Szene:

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Die Community nimmt die übertriebene Seltenheit indes zum Anlass und tut so, als wäre die offizielle Shiny-Form des Pokémons ein technischer Fehler – und treibt den Witz so weit, bis er zum Reddit-typisch absurden Ensemble-Stück wird.

  • "Nova_Phoenix9" eröffnete mit gespieltem Mitleid: Der Anblick tut ihm wirklich leid – ein "defektes Garados". Weitere Kommentare legten nach und erklärten, ein Bug vertausche die Farbpaletten von Karpador und Garados – das Spiel müsse umgehend zurückgesetzt werden.
  • Dazu passt auch die Geschichte von "Nataliereed84": Hier sei das Gleiche schon einmal mit dem legendären Lavados passiert, das plötzlich pink war. Gut, dass die Person davor gespeichert (und bestimmt zurückgesetzt) hat...

Allen Spaß zum Trotz hat die Geschichte noch eine weitere Unwahrscheinlichkeit parat, auf die "A7E-2" hinweist: Level 16 ist "schon absurd".

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Denn technisch gesehen entwickelt sich die Vorstufe Karpador in Pokémon Blattgrün erst auf Level 20 zu einem Garados – ein solches vier Level darunter zu finden, ist auf den Wasserrouten zwar möglich, aber treibt die Seltenheit noch einmal auf die Spitze.

Das absolute Minimum hat "MattTOB618" aber nicht erreicht: Das niedrigste Level, auf dem ihr Garados fangen könnt, ist Level 15.

Habt ihr schon einmal einen zufälligen Shiny-Fund in einer klassischen Pokémon-Edition erlebt?

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