Glückspilz findet original verpackten Nintendo DS auf Recyclinghof - muss nur eine Kleinigkeit austauschen und er läuft einwandfrei

Was sich im Müll, auf Dachböden und Wertstoffhöfen dieser Welt noch so an gut erhaltener Technik finden lässt, ist immer wieder beeindruckend. Auch dieses neue Beispiel vom Reddit-User K9Kush zeigt das wieder einmal eindrücklich. Er/Sie hat nämlich zwischen Technikschrott einen alten Nintendo DS gefunden, der nur einen einzigen Makel hat.

Entsorgter Nintendo DS funktioniert noch einwandfrei - nur ein Ersatzakku muss her

Den erstaunlichen Fund präsentierte K9Kush stolz auf Reddit. Während der Arbeit in einem Recycling-Center fand der User zwischen all dem Elektroschrott einen noch original verpackten Nintendo DS der ersten Generation:

"Ich arbeite diese Woche in einem Recyclingzentrum für Elektroschrott und mache sichere Löschungen von Daten. Beim Durchwühlen von Kisten auf der Suche nach Laptops und externen Festplatten zum Löschen habe ich ein paar coole Dinge gefunden. Der Leiter der Anlage sagte mir, dass ich alles, was ich finde, mitnehmen kann."

Wie sich herausstellte, befindet sich der Handheld in einem sehr guten Zustand. Abgesehen vom toten, aber nicht aufgeblähten Akku, funktioniert er, wenn er angeschlossen ist, ohne Probleme. Es muss also nur ein Ersatzakku her und das gute Stück ist wie neu und einsatzbereit.

Wenn man bedenkt, dass die erste Version des Nintendo DS in Japan und den USA 2004 erschien und in Europa ein Jahr später auf den Markt kam, ist das schon sehr beeindruckend. K9Kush witzelt selbst etwas darüber, dass der Handheld mit gut 21 Jahren schon alt genug sei, um Alkohol zu trinken: "Jesus, er ist alt genug, um zu trinken. Ich wette, es ist älter als einige der Leute, die hier kommentieren".

Selbst das letzte reguläre Nintendo DS-Modell, der DSi XL, hat schon an die 16 Jahre auf dem Buckel:

Nintendo DSi XL - Test-Video

Community findet den DS hässlich, freut sich aber über den Fund

Der fast einwandfreie Zustand ist in den Kommentaren nicht das einzige Thema. Vor allem das Design wird häufig angesprochen und als "hässlich" betitelt. Die erste Version des Handhelds war halt ein "klobiges, kleines Biest". Es sei verrückt, "wie viel besser der DS Lite aussah, obwohl er nur etwa ein Jahr neuer war".

Und dennoch huldigen sie dem Nintendo DS, da sie damit (sowie seinen nachfolgenden Versionen) so viele tolle Erinnerungen verknüpfen. Umso mehr freuen sie sich für K9Kush mit, dass er so viel Glück hatte, dieses geschichtsträchtige Stück Hardware zu finden: "Das ist der heilige Gral!".

Dem Finder wird sogar angeraten, dass der Nintendo DS sicherlich auch einiges an Geld einbringen würde. Vorerst will K9Kush ihn aber behalten und seiner Sammlung hinzufügen. Ein Verkauf würde der Redditor höchstens mal in Betracht ziehen, wenn er/sie knapp bei Kasse sein.

Womit wir bei dem Punkt wären, den wir an dieser Stelle nicht aussparen wollen: Auch wenn laut K9Kush die für den Recyclinghof verantwortliche Person erlaubt hat (was trotzdem nicht rechtmäßig ist), Technik wie den Nintendo DS behalten zu dürfen, wollen wir daran erinnern, dass solche Funde ohne Genehmigung nicht erlaubt sind.

Das Entwenden von Inhalten aus Müllcontainern, Recyclingeinrichtungen und dergleichen ist illegal. Solltet ihr also irgendwann mal im Müll eine Konsole oder andere Technik finden, solltet ihr lieber die Finger davon lassen. Nicht nur, weil die Objekte dadurch nicht rechtmäßig erworben wurden, sondern auch, weil man nie weiß, ob sich im Inneren Schädlinge eingenistet haben.

Was sind eure liebsten Erinnerungen an den Nintendo DS?