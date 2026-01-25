Glückspilz schickt seine Nintendo DS aus der Kindheit ein und bekommt von Nintendo direkt 2 brandneue Handhelds zurück - sogar eine Special-Edition

Nintendo hat dem ursprünglichen Besitzer offenbar einfach komplett neue 3DS-Konsolen geschickt (Bild: reddit.com/user/Dependent-Fox-4018/).

Nintendo bietet einen Reparatur-Service an, ihr könnt eure Geräte einschicken und mit etwas Glück kehren sie dann nach kurzer Zeit wieder voll funktionsfähig zu euch zurück. Das geht aber nicht nur, wenn ihr euch noch innerhalb des Garantie-Zeitraums befindet und den Kassenzettel habt, nein: Ihr könnt eure Konsolen auch ohne diese Voraussetzungen einschicken, müsst dafür dann aber einen kleinen Beitrag bezahlen. Das klappt selbst mit so alten Geräten wie dem Nintendo 2DS oder 3DS.

Nintendo-Fan schickt seine Kindheits-Konsolen ein und bekommt komplett neue Handhelds zurück

Ein in Großbritannien lebender Nintendo-Fan hat gleich zwei 3DS-Handhelds aus Kindertagen zur Reparatur bei Nintendo eingeschickt. Vom Ergebnis zeigt er sich mehr als nur begeistert. Für einen wirklich schmalen Taler hat er nämlich einfach gleich zwei komplett neue Geräte zurückgeschickt bekommen. Bei dem einen 3DS handelt es sich sogar um eine richtig coole Special Edition.

Hier könnt ihr euch die beiden Geräte ansehen:

Es handelte sich bei den eingeschickten Modellen um einen blauen New Nintendo 3DS XL und um einen türkisfarbenen Nintendo 3DS.

Wie der Urheber des ein Jahr alten Posts schreibt, war er unsicher, was ihn erwartet, und er fürchtete, dass Nintendo keine Ersatzteile mehr hat. Gleichzeitig war ihm relativ unwohl, sich von seiner Kindheits-Konsole zu trennen, die er schon über 15 Jahre hatte.

Aber das Ergebnis war überragend: Nintendo hat den türkisen 3DS mit einer komplett neuen Handheld-Konsole ersetzt und den New 3DS XL mit einer brandneuen Hyrule-Edition. Er wurde sogar gefragt, welchen Ersatz er möchte und hätte zum Beispiel auch noch eine Samus Aran-Variante oder die Majora’s Mask-Edition haben können.

Was hat er bezahlt? Die Frage kommt natürlich sofort auf und der Preis wirkt mehr als fair. Für das Ersetzen der beiden Geräte hat der Reddit-User Dependent-Fox-4018 jeweils nur £79 gezahlt, was umgerechnet ungefähr 95 Euro entspricht.

Das geht auch in Deutschland: Auch hierzulande oder in der Schweiz sowie in Österreich könnt ihr noch eure älteren Handhelds bei Nintendo zur Reparatur oder zum Austauschen einschicken. Entgegengenommen werden zwar offenbar keine Wii und keine Wii U mehr, aber immerhin noch der Nintendo 2DS, der 3DS und die vielen Varianten davon.

Hier findet ihr die offizielle Übersicht der aktuellen Reparaturpreise als PDF-Download.

Die Community ist begeistert: Die allermeisten Kommentare freuen sich mit dem Besitzer der beiden Handhelds und zeigen sich überrascht. Zu Bedenken gibt es hier auf jeden Fall, dass der Austausch eben in Großbritannien stattgefunden hat.

Aus den USA berichten einige Menschen beispielsweise, dass sie nur einen 2DS statt eines 3DS zurückbekommen konnten. Offenbar hängt es ganz davon ab, was Nintendo vor Ort vorrätig hat.

Welche Erfahrungen habt ihr schon mit dem Einschicken und der Reparatur älterer Nintendo-Geräte in Deutschland gemacht?