Nintendo GameCube: Verstecktes Detail überrascht auch nach 20 Jahren absolute Kenner

Der Nintendo Gamecube erfreut sich mittlerweile vielleicht sogar noch größerer Beliebtheit als zum Release.

Der Nintendo GameCube war seinerzeit vielleicht kein so großer Erfolg wie die Wii oder die Nintendo Switch es jetzt sind. Trotzdem genießt der klotzige Würfel mittlerweile absoluten Kultstatus. Das liegt nicht nur an den Spielen, sondern natürlich auch an der Konsole selbst und ihrem Design. Ein kleines, aber feines Detail sorgt aber auch zwanzig Jahre später noch für überraschte Fans: Wusstet ihr, dass es möglich ist, das runde Plastikteil am Deckel abzunehmen – und zu ersetzen?

Nintendo Gamecube: Das runde Plastikteil in der Mitte der Konsole lässt sich abnehmen

Darum geht's: Wenn ihr einen GameCube hattet, wird euch das vielleicht überraschen. Aber das runde Plastikteil in der Mitte des Deckels über dem Diskfach lässt sich durch einen leichten Druck auf zwei Knöpfe an der Innenseite einfach entfernen. Dreht ihr es um, findet ihr zwei versteckte Logos. Darauf macht aktuell ein YouTube-Video aufmerksam, das für Furore sorgt:

Was bringt mir das? Auf den ersten Blick nicht viel. Aber selbstverständlich gibt es Fans, die Abhilfe schaffen. Ihr könnt euch zum Beispiel auf Etsy oder anderen, ähnlichen Plattformen mittlerweile selbstgemachte Gamecube-"Jewels" kaufen. Die erstrahlen in den unterschiedlichsten Farben und Custom-Designs.

Sogar ein Mini-Monitor soll irgendwann demnächst an den Start gehen. Damit könntet ihr euch auf der Oberseite des Nintendo GameCube allerlei Dinge anzeigen lassen. Bei dem Projekt von Laser Bear Industries handelt es sich aber natürlich auch um ein inoffizielles Zubehör für Enthusiast*innen:

In den Kommentaren zum YouTube-Video von Spawn Wave melden sich diverse Fans zu Wort, die die versteckte Funktion ihres GameCubes natürlich schon seit zwanzig Jahren kennen. Offenbar wurde eine Metroid Prime-Version sogar mit einem Plastik-Jewel zum Austauschen für den GameCube als Vorbestellungs-Bonus ausgeliefert. Angeblich gab es auch einen Rogue Squadron-Juwel und unterschiedliche andere Designs bei einem UK-Spielemagazin.

Wusstet ihr das? Gehört ihr womöglich sogar zu denjenigen, die ihren GameCube-Jewel damals schon ausgetauscht haben?