Dass Baldur's Gate 3 Romanzen hat, haben wir wohl einem RPG-Klassiker zu verdanken, der dem BG2-Schreiber damals "Angst eingejagt" hat

Mein Baldur's Gate 3-Herz wird auf ewig der wunderbaren Karlach gehören.

Baldur's Gate 3 lebt nicht nur von der absoluten spielerischen Freiheit des RPGs, sondern natürlich auch von den liebenswerten Charakteren und den Beziehungen, die wir mit ihnen führen können. Wer will, bandelt sogar mit dem einen oder der anderen an. Das verdanken wir indirekt wohl dem Klassiker Final Fantasy 7, wenn auch nur auf Umwegen.

Final Fantasy 7 hat Baldur's Gate 2-Autoren Angst eingejagt und überhaupt erst dazu geführt, dass es Romanzen gab

David Gaider war seinerzeit bei Bioware damit beschäftigt, für den legendären RPG-Urvater Baldur's Gate 2 zu schreiben. Eigentlich wollte er mit Romanzen überhaupt nichts am Hut haben, kam dann aber nicht drumherum, sie zu schreiben – zum Glück. Die Beziehungen zählen auch heute noch zu den am besten geschriebenen.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Das verdanken wir wohl hauptsächlich der Tatsache, dass der Writing and Design-Director James Ohlen gerade eben Final Fantasy 7 gespielt hatte und davon extrem begeistert war. Insbesondere die möglichen Romanzen und Charakter-Interaktionen hätten es ihm angetan.

Laut dem Beamdog-CEO Trent Oster, der damals schon am ersten Baldur's Gate mitgewirkt hatte, hätte sich James Ohlen wegen Final Fantasy 7 fast vor Angst in die Hosen gemacht (via: GamesRadar):

"Er hat wortwörtlich gesagt: 'Leute, sie haben uns in den Arsch getreten. So sollte ein Spiel sein. Wir wissen nicht, was wir tun'."

Darum habe er dann darauf bestanden, dass Baldur's Gate 2 auch dringend so etwas brauchte und sich an David Gaider gewandt. Der wollte aber laut eigener Aussage eigentlich überhaupt keine Romanzen schreiben, musste es dann aber widerwillig doch machen:

"Es wurde mir übertragen und ich meinte nur 'James, ich bin kein Romanzen-Typ. Klar, ich kann es versuchen, aber bist du dir wirklich sicher, dass du Romanzen willst?' Und er meinte 'ja, lass es uns versuchen'."

Der Versuch war ein voller Erfolg: Auch wenn das Gameplay und die Kämpfe in Baldur's Gate 2 mittlerweile vielleicht etwas altbacken wirken, können sich die Figuren, ihre Entwicklungen und vor allem eben die Beziehungen zwischen ihnen auch heute noch wirklich sehen lassen. Nicht umsonst gilt BG2 als eines der besten RPGs aller Zeiten, auch heute noch.

Wohl auch deshalb in BG3: Wenn Baldur's Gate 2 damals nicht solche Maßstäbe gesetzt und so großen Wert auf Romanzen gelegt hätte, wären sie vielleicht auch nie im mittlerweile mindestens genauso legendären dritten Teil aufgetaucht. Wir haben es also wohl auch Final Fantasy 7 zu verdanken, dass wir mit Shadowheart, Karlach, Lae'zel und Astarion anbandeln dürfen. Danke dafür!

Welches Spiel mögt ihr lieber: BG2, FF7 oder BG3 – und welches ist eure Lieblings-Romanze?