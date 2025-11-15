Dragon Ball-Fan zeichnet eine noch nie zuvor gesehene Super-Saiyajin-Form von Gogeta

Ein begabter Dragon Ball-Fan schließt eine Wissenslücke, indem er Gogeta in einer Transformation zeichnet, die der Kanon bisher noch nicht gezeigt hat.

Cassie Mammone
15.11.2025 | 06:01 Uhr

Gogeta beherrscht die eine oder andere mächtige Transformation, doch eine bestimmte steht noch aus. (Bild: © Akira Toriyama Toei Animation) Gogeta beherrscht die eine oder andere mächtige Transformation, doch eine bestimmte steht noch aus. (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation)

Die Transformationen der intergalaktischen Krieger*innen sind spätestens seit Dragon Ball Z fester Bestandteil des Franchises. Es gehört zu den Höhepunkten der Serie, wenn Son Goku und Co. über sich hinauswachsen und dafür mit einer komplett neuen, noch mächtigeren Form belohnt werden. Deswegen dürfte es nicht verwunderlich sein, wenn Fans bei noch fehlenden Transformationen die Sache selbst in die Hand nehmen und coole Fanarts wie das Folgende zeichnen.

So könnte Gogeta als Super-Saiyajin-Gott aussehen

Der X-User KAKERU teilt auf der Social-Media-Plattform seine Version von Gogeta in der mächtigen Super-Saiyajin-Gott-Transformation:

Gogeta ist die Fusion zwischen Son Goku und Vegeta, wenn beide den Fusionstanz korrekt ausführen. Der Counterpart dazu wäre Vegetto, in den die beiden mithilfe der Potara-Ohrringe fusionieren können. Wie es die Gott-Transformation verlangt, hat Gogeta rote Haare und ist von einer feurigen Aura umgeben.

Video starten 0:57 Dragon Ball FighterZ enthüllt Super-Saiyajin 4 Goku als neuen DLC-Kämpfer

Was ist der Super-Saiyajin-Gott? Es wird über die Transformation gemunkelt, dass sie göttliche Kräfte in sich trägt. Es handelt sich dabei um einen rechtschaffenen Saiyajin, der göttliches Ki erlangt hat. Dafür muss er ein besonderes Training bei einem Engel oder einem Zerstörungsgott absolvieren oder sich einem speziellen Ritual unterziehen, bei dem ihm fünf weitere Saiyajins mit reinem Herzen ihre Kraft übertragen.

Sowohl Son Goku als auch Vegeta können die Super-Saiyajin-Gott-Transformation ausführen. Da läge es nahe, dass ihnen die Form auch als fusionierter Gogeta zur Verfügung stünde.

Gogeta hat im Kanon bereits eine mächtigere Form erreicht

Es gibt eine Form, die mächtiger ist als der Super-Saiyajin-Gott: der Super-Saiyajin Blue. Der kommt einfach gesagt zustande, wenn ein Super-Saiyajin-Gott nochmals zum Super-Saiyajin wird. Darüber steht wiederum der Perfekte Super-Saiyajin Blue, der deutlich mehr Ausdauer besitzt.

Gogeta verwandelt sich in den Perfekten Super-Saiyajin Blue, um sich Broly zu stellen. Diese Form wurde bisher lediglich im Dragon Ball Super-Manga gezeigt.

Damit überspringt Gogeta im Kanon direkt die Gott-Transformation und enthält den Fans eine potenziell coole Form vor. Oder was meint ihr?

Wie gefällt euch das Fanart zu Gogeta als Super-Saiyajin-Gott?

