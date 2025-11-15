Stardew Valley: Lasst eure Tiere nachts nicht alleine draußen, sie könnten sterben - wirklich

ConcernedApes Farming Sim ist meistens sehr friedlich, aber einen fatalen Fehler solltet ihr tunlichst vermeiden.

Maximilian Franke
15.11.2025 | 09:00 Uhr

Passt nachts auf eure Tiere auf, sonst sind sie vielleicht bald weg. Passt nachts auf eure Tiere auf, sonst sind sie vielleicht bald weg.

In Stardew Valley können eure Tiere tatsächlich von Raubtieren gefressen werden, wenn ihr sie vernachlässigt. Die gute Nachricht ist aber, dass ihr euch relativ einfach absichern könnt, um dieses Unglück zu verhindern.

Wann sterben Tiere in Stardew Valley?

Normalerweise ist die Farming Sim sehr gnädig mit Hoftieren wie Hühnern, Kühen oder Schweinen. Egal, wie selten ihr sie füttert oder streichelt, kein Tier kann verhungern. Wenn ihr sie allerdings nachts draußen lasst und sie nicht in den schützenden Stall kommen, kann ihnen ein Zufallsevent das Leben kosten.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Den Angriff eines unbekannten Raubtieres selbst werdet ihr nicht sehen. Allerdings erwacht ihr am Morgen danach und findet die übrigen Tiere im Stall deprimiert vor. Außerdem lest ihr eine besondere Nachricht, die erklärt, warum es ihnen nicht gut geht.

“[Das Tier] sieht heute gestresst und paranoid aus. Letzte Nacht scheint etwas Schlimmes passiert zu sein.”

Sollte der Zufall ein ausgesperrtes Tier ausgewählt haben, fehlt von der armen Seele jede Spur. In diesem Fall könnt ihr es auch nicht wiederbeleben und ihr müsst euch damit abfinden, dass dank dieses Opfers ein kleines Rudel süßer Wolfs-Babys etwas zu futtern bekommen hat.

So verhindert ihr das Unglück: Wenn ihr eure Tiere tagsüber herauslasst, achtet unbedingt darauf, dass vor dem Schlafen alle Stall-Tore offen sind. Außerdem bedeuten mehr Stallgebäude gleichzeitig mehr Schutz, denn je mehr ihr davon habt, desto geringer fällt die Wahrscheinlichkeit eines Raubtierangriffs aus (via Stardew Valley-Wiki).

Stardew Valley-Fan begeistert mit genialer Idee: So habt ihr immer das perfekte Geschenk für alle zur Hand
von David Molke
Stardew Valley-Spielerin hat eine miese Woche und bekommt ausgerechnet an ihrem Geburtstag das perfekte Geschenk im Spiel
von Stephan Zielke

Ebenfalls ein Problem ist, wenn die Tiere so durch Objekte eingebaut sind, dass sie ihren Schlafplatz nicht mehr erreichen können. Achtet also auch darauf, beim Gestalten eures Hofs nicht ausversehen irgendwo ein Huhn zwischen Zäunen und Heuballen einzusperren.

Die Idee, Tiere durch nächtliche Angriffe zu verlieren, wirkt im Vergleich zum Rest des Spiels fast ein wenig drastisch. Immerhin hat sich Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe als überzeugter Vegetarier sogar dagegen entschieden, Schlachten oder Fleischgerichte zu integrieren, auch wenn sich immer noch ein paar Überreste des einst geplanten Features wiederfinden lassen.

Vor einem Jahr gab es noch mehr Coyoten

Technisch gesehen gab es noch eine weitere Situation, in der ein Coyote die Hühner auf vielen Farmen geholt hat. Vor etwa einem Jahr gab es einen Bug, durch den am ersten Tag einer neuen Meadowlands-Farm das Geflügel einfach verschwand.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Spaß machte Barone auf den Fehler aufmerksam und gab gleichzeitig noch eine Lore-Erklärung mit, die jetzt also gewissermaßen offizieller Kanon ist: An Tag 1 suchte nämlich ein Coyote die neuen Farmen heim und hat sich ein paar Snacks gegönnt.

Mittlerweile ist der Fehler längst behoben und der Angreifer lässt sich nicht mehr blicken – es sei denn natürlich, ihr überlasst eure Tiere nachts ihrem Schicksal und sperrt sie aus.

Was denkt ihr: Habt ihr schon mal ein Hoftier durch einen Raubtierangriff in Stardew Valley verloren?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 58 Minuten

Stardew Valley: Lasst eure Tiere nachts nicht alleine draußen, sie könnten sterben - wirklich

vor 5 Tagen

Stardew Valley-Fan begeistert mit genialer Idee: So habt ihr immer das perfekte Geschenk für alle zur Hand

vor 6 Tagen

Stardew Valley-Spielerin hat eine miese Woche und bekommt ausgerechnet an ihrem Geburtstag das perfekte Geschenk im Spiel

vor einer Woche

LEGO-Fan baut Stardew Valley-Set aus 5.000 Teilen, das sogar Realität werden könnte - und Krobus ist als Minifigur dabei

vor einer Woche

Stardew Valley-Fan datet alle Singles und trennt sich dann, um zu hören, was sie dann sagen - nur einem bleibt er treu
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)   5     10

vor 34 Minuten

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)
Stardew Valley: Lasst eure Tiere nachts nicht alleine draußen, sie könnten sterben - wirklich

vor einer Stunde

Stardew Valley: Lasst eure Tiere nachts nicht alleine draußen, sie könnten sterben - wirklich
Region von Pokémon Winds + Waves: Mega-Leak verrät erste mögliche Infos zur Open World und ein beliebtes Element aus Gen 3 kehrt wohl zurück

vor 2 Stunden

Region von Pokémon Winds & Waves: Mega-Leak verrät erste mögliche Infos zur Open World und ein beliebtes Element aus Gen 3 kehrt wohl zurück
mehr anzeigen