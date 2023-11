Nintendo Direct: Diese 4 Switch-Spiele aus der Indie World könnt ihr ab sofort zocken

Diese Spiele sind überraschend heute für Switch erschienen.

Nintendo hat mal wieder einen neuen Showcase abgehalten, der sich auf die kleinen Perlen fokussiert. In rund 20 Minuten gab es bei der Indie World einen Einblick in kleinere kommende Titel. Die meisten davon erscheinen innerhalb der nächsten Monate, für andere ist die Wartezeit aber auch jetzt schon vorbei.

Wie immer gab es nämlich auch ein paar Shadow Drops – also Spiele, die ohne vorherige Ankündigung direkt erschienen sind. Wir stellen sie euch vor.

Die Shadowdrops des Nintendo-Showcases in der Übersicht

Howl

1:13 Das Fantasy-Abenteuer Howl begeistert mit einer märchenhaften Tusche-Optik

Genre: Strategie

Darum geht's: Das Strategiespiel Howl erzählt eine märchenhafte Story in einer mittelalterlichen Welt, die von einem Fluch geplagt wird, der Menschen in Wölfe verwandelt. Als gehörlose Prophetin seid ihr auf der Suche nach einem Heilmittel. In strategischen, rundenbasierten Gefechten müsst ihr dabei die wolfsartigen Kreaturen besiegen.

Backpack Hero

1:20 Backpack Hero macht das sonst so nervige Inventarmanagement zum eigentlichen Star

Genre: Roguelike

Darum geht's: Die Mischung aus Roguelike und Dungeoncrawler schickt euch in zufällig generierte Dungeons, um dort nach dem besten Loot zu suchen. Der Kniff ist hier eure Inventar-Strategie - die Sortierung eurer Items im Rucksack gibt nämlich vor, wie stark sie jeweils sind.

Enjoy the Diner

Genre: Visual Novel

Darum geht's: Enjoy the Diner ist ein narratives Adventure, das im namensgebenden Diner Moon Palace spielt. Hier müssen wir verschiedene Entscheidungen treffen und mit anderen Menschen und Gegenständen interagieren, um eines der zwei Enden freizuschalten.

Passpartout 2: The Lost Artist

0:50 In Passpartout 2 werdet ihr selbst zum Straßenkünstler und malt eigene Bilder

Genre: Malspiel

Darum geht's: Als Künstler auf den Straßen der Stadt Phénix müssen wir uns unser täglich Brot verdienen, indem wir malen – und zwar direkt auf dem Touchscreen der Switch oder mit einem Switch Pen. Mit der Zeit schalten wir neue Werkzeuge frei, verkaufen unsere Kreationen und nehmen Aufträge an.

Das war ebenfalls auf der Indie World zu sehen

Neben den Shadow Drops gab es natürlich auch noch eine Menge weiterer Spiele, die vorgestellt wurden. Hier sind die wichtigsten Titel samt Releasetermin:

Shantae Advance: Risky Revolution: Nach 20 Jahren kommt 2024 die Fortsetzung des GBA-Plattformers.

Nach 20 Jahren kommt 2024 die Fortsetzung des GBA-Plattformers. Core Keeper: Der Farming Sim erscheint im Sommer 2024.

Der Farming Sim erscheint im Sommer 2024. On Your Tail : Der Mystery-Life-Sim kommt 2024 als timed Exklusive auf Nintendo Switch.

: Der Mystery-Life-Sim kommt 2024 als timed Exklusive auf Nintendo Switch. The Star named EOS : Das narrative Puzzle-Adventure erscheint im Frühjahr 2024.

: Das narrative Puzzle-Adventure erscheint im Frühjahr 2024. Blade Chimera: Das 2D-Actionspiel kommt im Frühjahr als timed Exklusive auf Switch.

Das 2D-Actionspiel kommt im Frühjahr als timed Exklusive auf Switch. A Highland Song : Der charmante, narrative Plattformer erscheint am 5. Dezember 2023.

: Der charmante, narrative Plattformer erscheint am 5. Dezember 2023. Moonstone Island: Die Mischung aus Life Sim, Adventure und Kartenspiel kommt im Frühjahr 2024 als timed Exklusive.

Die Mischung aus Life Sim, Adventure und Kartenspiel kommt im Frühjahr 2024 als timed Exklusive. Death Trick: Double Blind : Das Detektivspiel erscheint 2024. Ab heute gibt es außerdem eine Demo im eShop.

: Das Detektivspiel erscheint 2024. Ab heute gibt es außerdem eine Demo im eShop. Outer Wilds: Das Open World-Adventure kommt als Archaeologist Edition am 7. Dezember 2023 auch für Nintendo Switch.

Den kompletten Livestream könnt ihr euch auch hier nochmal anschauen:

Trotz großer Hoffnung (oder Verzweiflung) gab es auch diesmal kein Hollow Knight Silksong zu sehen. Wir müssen also weiterhin auf das Metroidvania warten, das vor inzwischen über vier Jahren angekündigt wurde.

Über welches Spiel aus Nintendos neuem Indie World-Showcase habt ihr euch am meisten gefreut? Greift ihr bei einem der heute erschienenen Titel direkt zu?